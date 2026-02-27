México

Susana Zabaleta pide ‘patadas’ y ‘croquetas’ para los therians: “Hasta que entiendan lo que son”

La cantante fue contundente con su opinión respecto a las personas que se identifican como animales

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta generó controversia tras emitir comentarios dirigidos a quienes se identifican como therians, una subcultura que ha ganado visibilidad en plataformas digitales.

La artista expresó su postura durante una entrevista en el programa matutino Hoy, donde abordó el fenómeno que se volvió tendencia en redes sociales en los últimos días.

“Que les den patadas hasta que entiendan lo que son”, declaró Susana Zabaleta

En el espacio televisivo Hoy, Susana Zabaleta fue consultada sobre sus proyectos actuales y, durante la charla, opinó acerca de la comunidad therian.

“Ojalá todas las mamás de todos esos les den de comer croquetas y que les den patadas hasta que entiendan lo que son”, manifestó la intérprete, según lo transmitido por el programa y añadió:

“Ojalá haya muchos therians en la calle para poderles escupir”.

La declaración de Zabaleta provocó reacciones inmediatas tanto en el estudio como en redes sociales.

La conductora Tania Rincón intervino tras escucharla: “Bueno lo de las patadas ya estuvo muy fuerte. ¡Patadas no!”.

En el mismo encuentro, Susana Zabaleta relató que su hija regresó a vivir con ella después de un incendio en su hogar, un incidente cuya resolución aún está pendiente.

¿Qué es la comunidad therian y por qué es tendencia?

La viralización de videos donde jóvenes portan máscaras y adoptan gestos animales reavivó el debate sobre la comunidad therian.

Plataformas como TikTok e Instagram han amplificado la difusión de estos contenidos, atrayendo atención y generando controversia por su impacto en la autoexpresión y en la convivencia pública.

De acuerdo con la información difundida por medios especializados, el término therian tiene origen en la palabra inglesa “therianthropy”, que fusiona raíces griegas para “bestia” y “ser humano”.

A diferencia de movimientos como los furros o los cosplayers, quienes se identifican como therians describen una conexión involuntaria y profunda con su “teriotipo”, el animal específico con el que sienten afinidad.

