Pulque de guayaba: cuáles son sus beneficios y cómo prepararlo en casa

La inclusión de guayaba transforma la bebida ancestral y ofrece características apreciadas por quienes buscan opciones con beneficios para la salud

El pulque de guayaba gana
El pulque de guayaba gana popularidad como bebida funcional en México. Foto: (Gemini IA)

El pulque, una de las bebidas fermentadas más antiguas de México, continúa reinventándose con nuevas combinaciones de sabor. Entre ellas destaca el pulque de guayaba, una variante frutal que, además de conservar las propiedades tradicionales del pulque natural, aporta beneficios adicionales gracias a las cualidades nutricionales de esta fruta.

El pulque se obtiene de la fermentación del aguamiel del maguey y es reconocido por contener probióticos naturales, microorganismos benéficos que favorecen la salud intestinal. También aporta vitaminas del complejo B, vitamina C —en pequeñas cantidades—, aminoácidos y minerales como hierro y calcio. Por ello, históricamente ha sido considerado una bebida nutritiva cuando se consume con moderación.

Al integrarse la guayaba, fruta rica en vitamina C, antioxidantes y fibra, el valor nutricional puede potenciarse. La guayaba es conocida por fortalecer el sistema inmunológico, contribuir a la salud digestiva y ayudar en la prevención del envejecimiento celular gracias a sus compuestos antioxidantes. Además, aporta un sabor dulce y ligeramente ácido que equilibra la acidez natural del pulque.

Una bebida rica en probióticos
Una bebida rica en probióticos que ayuda al bienestar del sistema digestivo. (Segob)

Entre los principales beneficios atribuidos al pulque de guayaba destacan:

  • Favorece la flora intestinal por su contenido de probióticos.
  • Aporta antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular.
  • Puede contribuir al fortalecimiento del sistema inmune.
  • Contiene enzimas y compuestos derivados de la fermentación que apoyan la digestión.
  • Es una alternativa natural frente a bebidas alcohólicas industrializadas.

Consumirlo fresco y en cantidades moderadas, ya que al tratarse de una bebida fermentada contiene alcohol en bajo porcentaje. Asimismo, debe adquirirse en establecimientos higiénicos o prepararse bajo condiciones adecuadas para evitar contaminación.

¿Cómo preparar pulque de guayaba?

Si ya cuentas con pulque natural fresco, puedes elaborar esta versión en casa con ingredientes sencillos.

Ingredientes:

  • 1 litro de pulque natural fresco
  • 4 a 6 guayabas maduras
  • 2 a 3 cucharadas de azúcar o miel (opcional)
  • Canela en polvo (opcional)
Esta fruta aporta las vitaminas
Esta fruta aporta las vitaminas necesarias para el bienestar del sistema inmune. Foto: (Archivo Infobae)

Preparación:

  1. Lava y desinfecta las guayabas.
  2. Córtalas en trozos y retira las semillas si lo prefieres.
  3. Licúa la fruta con una pequeña cantidad de pulque hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Cuela la preparación para evitar residuos sólidos.
  5. Incorpora la mezcla al resto del pulque y agrega azúcar o miel al gusto.
  6. Refrigera por al menos una hora antes de servir para intensificar el sabor.

Es importante no dejarlo fermentar demasiado tiempo después de agregar la fruta, ya que el proceso natural puede intensificarse y alterar el sabor.

El pulque de guayaba representa una fusión entre tradición y creatividad gastronómica. Más allá de su aporte nutricional, forma parte de una herencia cultural que sigue vigente en distintas regiones del país.

Consumido de manera responsable, puede ser una opción refrescante y con beneficios potenciales para la salud, además de una forma de disfrutar los sabores tradicionales mexicanos con un toque frutal.

