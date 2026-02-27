México

Pokémon llega a la CDMX con una experiencia inmersiva: fecha y horario

Entrenadoras y entrenadores de la capital del país podrán vivir una experiencia inmersiva de combates Pokémon GO

Guardar
Pokémon celebra 30 años. (Captura
Pokémon celebra 30 años. (Captura de video)

Como parte de las celebraciones de los 30 años de Pokémon, la Ciudad de México se une a la fiesta con un evento único dedicado a los fanáticos de todas las edades de uno de los animes más aclamados de todos los tiempos.

Entrenadoras y entrenadores de la capital del país podrán vivir una experiencia inmersiva de combates Pokémon GO, durante una actividad que presume ser la oportunidad perfecta para fortalecer equipos, poner a prueba habilidades y compartir con la comunidad en un entorno diseñado para el aprendizaje y la competencia.

¿Dónde será la experiencia inversiva de Pokémon?

El encuentro se realizará en el Barco Utopía, ubicado dentro del Parque Lineal Periférico Oriente, en Iztapalapa, cerca de la estación del metro Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8.

De acuerdo con la publicación oficial de Barco Utopía Ciudad de México, el evento ofrece una propuesta que une emoción, estrategia y comunidad.

Evento por los 30 años
Evento por los 30 años de Pokémon. (FB - Barco Utopía Ciudad de México)

Fecha y horario

La cita será el próximo sábado 28 de febrero, en punto de las 11:00 horas, pero el registro presencial comenzará a partir de las 10:00 horas, por lo que se les pide a los asistentes llegar al reciento con al menos 15 minutos de anticipación para hacer el proceso de inscripción con tiempo.

Actividades dentro del evento

En este espacio de entrenamiento y encuentro, las personas asistentes tendrán acceso a diversas actividades vinculadas con el universo de Pokémon GO, incluyendo combates dinámicos y ejercicios de práctica estratégica. La convocatoria busca reunir a la comunidad trainer y fomentar la convivencia a través de un ambiente lúdico y temático, que contará con elementos como el tlatequi temático.

Entre los atractivos confirmados se encuentra la participación especial de Fayukasicks, quien aportará un cierre distintivo al evento. La organización remarcó que el entorno está pensado para aprender, competir y disfrutar, consolidando así un espacio seguro y de acceso gratuito para quienes deseen formar parte.

¿Cómo acceder a la experiencia inversiva?

Para participar, se requiere registro previo en este formulario de Google; las personas interesadas deben consultar las bases y asegurar su lugar mediante un código de registro. La actividad se plantea como una conmemoración especial, con acceso gratuito y orientada a quienes deseen sumarse a la celebración histórica.

Según la convocatoria, los organizadores invitan a la comunidad a demostrar sus estrategias y habilidades en este contexto único, marcando así un nuevo precedente en el festejo de los aniversarios de Pokémon en la capital mexicana.

Puntos clave

  • Fecha: 28 de febrero 2026
  • Horario: 11:00 am
  • Ubicación: Barco Utopía en Iztapalapa, CDMX
  • Sin costo, con registro previo

Temas Relacionados

PokémonanimeCiudad de Méxicoexperiencia inmersivamexico-noticias

Más Noticias

Recuperaciones completas y oportunas: el enfoque de Unik Re ante siniestros de gran escala

La gestión del riesgo ya no es un asunto técnico reservado a especialistas. La firma Unik Re comparte por qué es una decisión estratégica que impacta directamente en la estabilidad de comunidades, infraestructura y sectores productivos

Recuperaciones completas y oportunas: el

‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

Más allá de la técnica, ambos combatientes destacaron el deporte como una herramienta de formación y desarrollo personal para los jóvenes

‘Lazy Boy’ y Michael Morales

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de febrero: durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Onda de calor supera los 45 grados en el norte del país: estas son las entidades que tendrán ambiente caluroso

Mientras que en sierras del norte y centro se esperan temperaturas bajo cero durante la madrugada

Onda de calor supera los

Hija de Carmen Salinas responde a ‘Beto’ y analiza demanda tras acusaciones en podcast de Saskia: “Difaman a mi mamá”

María Eugenia Plascencia rechazó los señalamientos que vinculaban a la difunta actriz con presuntos rituales

Hija de Carmen Salinas responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una emboscada a “El Pantera”:

Una emboscada a “El Pantera”: así fue la guerra entre “El Mini Lic” y René Arzate

Máquinas tragamonedas: las claves por las que el CJNG y otros cárteles apuestan por este negocio

Narconómina del CJNG: las cinco claves que muestran el verdadero alcance del cártel

Revelan video de la persecución y arresto de un miembro del Cártel del Golfo en Texas

Los hermanos Arzate: así llegaron al Cártel de Sinaloa y consolidaron su poder con “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: ubicaciones

Shakira en el Zócalo: ubicaciones de las pantallas gigantes para ver el concierto gratis

Cazzu revela que a su hija Inti le gusta cantar y emociona a sus fans

Momo Guzmán anuncia pausa en redes tras recibir amenazas

Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel con una emotiva versión de “Así Fue”

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

DEPORTES

‘Lazy Boy’ y Michael Morales

‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández