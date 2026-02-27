Pokémon llega a la CDMX con una experiencia inmersiva: fecha y horario

Pokémon celebra 30 años. (Captura de video)

Como parte de las celebraciones de los 30 años de Pokémon, la Ciudad de México se une a la fiesta con un evento único dedicado a los fanáticos de todas las edades de uno de los animes más aclamados de todos los tiempos.

Entrenadoras y entrenadores de la capital del país podrán vivir una experiencia inmersiva de combates Pokémon GO, durante una actividad que presume ser la oportunidad perfecta para fortalecer equipos, poner a prueba habilidades y compartir con la comunidad en un entorno diseñado para el aprendizaje y la competencia.

¿Dónde será la experiencia inversiva de Pokémon?

El encuentro se realizará en el Barco Utopía, ubicado dentro del Parque Lineal Periférico Oriente, en Iztapalapa, cerca de la estación del metro Constitución de 1917, correspondiente a la Línea 8.

De acuerdo con la publicación oficial de Barco Utopía Ciudad de México, el evento ofrece una propuesta que une emoción, estrategia y comunidad.

Evento por los 30 años de Pokémon. (FB - Barco Utopía Ciudad de México)

Fecha y horario

La cita será el próximo sábado 28 de febrero, en punto de las 11:00 horas, pero el registro presencial comenzará a partir de las 10:00 horas, por lo que se les pide a los asistentes llegar al reciento con al menos 15 minutos de anticipación para hacer el proceso de inscripción con tiempo.

Actividades dentro del evento

En este espacio de entrenamiento y encuentro, las personas asistentes tendrán acceso a diversas actividades vinculadas con el universo de Pokémon GO, incluyendo combates dinámicos y ejercicios de práctica estratégica. La convocatoria busca reunir a la comunidad trainer y fomentar la convivencia a través de un ambiente lúdico y temático, que contará con elementos como el tlatequi temático.

Entre los atractivos confirmados se encuentra la participación especial de Fayukasicks, quien aportará un cierre distintivo al evento. La organización remarcó que el entorno está pensado para aprender, competir y disfrutar, consolidando así un espacio seguro y de acceso gratuito para quienes deseen formar parte.

¿Cómo acceder a la experiencia inversiva?

Para participar, se requiere registro previo en este formulario de Google; las personas interesadas deben consultar las bases y asegurar su lugar mediante un código de registro. La actividad se plantea como una conmemoración especial, con acceso gratuito y orientada a quienes deseen sumarse a la celebración histórica.

Según la convocatoria, los organizadores invitan a la comunidad a demostrar sus estrategias y habilidades en este contexto único, marcando así un nuevo precedente en el festejo de los aniversarios de Pokémon en la capital mexicana.

Puntos clave

Fecha: 28 de febrero 2026

Horario: 11:00 am

Ubicación: Barco Utopía en Iztapalapa, CDMX

Sin costo, con registro previo