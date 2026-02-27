Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

El salto del videojuego al anime fue clave para convertir a la franquicia en un fenómeno mundial. (Créditos: Nintendo)

El 27 de febrero de 2026 no es una fecha más para la cultura pop japonesa ni para la industria global del entretenimiento. Ese día, Pokémon celebra oficialmente 30 años de historia desde el lanzamiento de sus primeros videojuegos en Japón.

Tres décadas después, la franquicia creada por Satoshi Tajiri resiste al paso del tiempo y continúa reinventándose. Sin duda, es uno de los universos narrativos más sólidos y reconocibles del anime, el cine y los videojuegos.

De un cartucho de Game Boy a un imperio multimedia

Todo comenzó el 27 de febrero de 1996 con el estreno de Pokémon Red y Pokémon Green para Game Boy, publicados por Nintendo y desarrollados por Game Freak. Inspirado en la afición infantil de Tajiri por coleccionar insectos en los suburbios de Tokio, el concepto proponía explorar, capturar criaturas, entrenarlas e intercambiarlas con otros jugadores. Ese componente social fue clave para que Pokémon trascendiera rápidamente el formato del videojuego.

Un set de cartas Pokémon de primera edición Courtesy of Heritage Auctions/Handout via Reuters

En apenas un año, la marca se expandió al manga, al Pokémon Trading Card Game y, en 1997, al anime televisivo. La serie presentó al mundo a Ash Ketchum (Satoshi en Japón) y a su inseparable Pikachu, una dupla que se mantuvo al frente de la historia durante 25 años. En 1998 llegó el primer largometraje animado y, con él, la confirmación de que Pokémon también podía funcionar en la pantalla grande.

Su salto internacional fue inevitable. A fines de los años noventa, el anime, los videojuegos y las cartas desembarcaron en Norteamérica, Australia y Europa. Así llegó a convertirse en un fenómeno infantil y juvenil sin precedentes en el globo. Asimismo, Pokémon: La película fue un éxito inmediato en taquilla y marcó el pico de la primera gran “pokemanía” en Occidente.

Durante los años 2000, la popularidad masiva disminuyó, pero Pokémon nunca desapareció. Al contrario: una base fiel de seguidores sostuvo la franquicia mientras nuevas generaciones de videojuegos introducían regiones, criaturas y mecánicas distintas. Cada etapa supuso un rebranding estético y narrativo, acompañado por nuevas temporadas del anime y películas asociadas a cada generación.

Pokémon supo adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia original. (Pokémon Go)

El gran punto de inflexión moderno llegó en 2016 con Pokémon GO, el juego de realidad aumentada que llevó la franquicia nuevamente a las calles y a las portadas de los medios. Su éxito confirmó que Pokémon no dependía solo de la nostalgia: también sabía adaptarse a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo.

En paralelo, el anime decidió cerrar el arco de Ash y Pikachu, una despedida histórica que le puso final a una era para abrir la puerta a nuevos protagonistas. A 30 años de su nacimiento, Pokémon sigue siendo un contenido activo, transversal y multigeneracional.

¿Cuáles son las mejores películas de Pokémon?

Como parte de su legado audiovisual, Pokémon ha estrenado más de dos decenas de películas animadas, además de un exitoso salto al live action. A continuación, un ranking de menor a mayor puntaje según la calificación de los usuarios en IMDb, ideal para volver a explorar la saga en su aniversario.

Cada generación de videojuegos trajo consigo nuevas películas, regiones y criaturas legendarias. (Nintendo)

Pokémon: Kyurem contra el Espadachín Místico (2012) – 5.5 estrellas

La Película Pokémon: Genesect y el despertar de una leyenda (2013) – 5.5 estrellas

Pokémon XY: Diancie y la crisálida de la destrucción (2014) – 5.5 estrellas

Special: The Mastermind of Mirage Pokémon (2006, TV) – 5.6 estrellas

Pokémon Negro: Victini y Reshiram (2011) – 5.6 estrellas

Pokémon: Jirachi y los deseos (2003) – 5.7 estrellas

Pokémon Blanco: Victini y Zekrom (2011) – 5.7 estrellas

Pokémon Mewtwo contraataca: Evolución (2019) – 5.7 estrellas

Pokémon x siempre: Celebi, la voz del bosque (2001) – 5.8 estrellas

Pokémon 3: La Película (2000) – 5.9 estrellas

Pokémon Ranger y el Templo del Mar (2006) – 5.9 estrellas

Hoopa y un duelo histórico (2015) – 5.9 estrellas

Volcanion y la maravilla mecánica (2016) – 5.9 estrellas

Pokémon 2000: El poder de uno (1999) – 6.1 estrellas

Héroes Pokémon: Latios y Latias (2002) – 6.1 estrellas

El destino de Deoxys (2004) – 6.1 estrellas

Giratina y el Guerrero Celestial (2008) – 6.1 estrellas

Top 10: las películas mejor valoradas por los fans

10. Zoroark, el maestro de ilusiones (2010)

Un magnate de los medios de comunicación, codicioso y manipulador, busca capturar a Celebi con fines nefastos, utilizando al Pokémon cambiaformas Zoroark para cazarlo.(6.1 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.

9. Pokémon, la película: Mewtwo contraataca (1998)

También conocida como Mewtwo vs Mew. Los científicos crean genéticamente un nuevo Pokémon, Mewtwo, pero los resultados son horribles y desastrosos. (6.3 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.

Estrenada en 1998, Mewtwo contraataca fue la primera película de la franquicia (Créditos: Nintendo)

8. Pokémon: Arceus y la Joya de la Vida (2009)

Arceus, creador del mundo viene a juzgar a la humanidad por el robo de la Joya de la Vida pero Ash Ketchum y sus amigos son enviados al pasado para descubrir y posiblemente revertir los acontecimientos que llevaron a la venganza de Arceus. (6.3 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.

7. La película Pokémon: ¡Yo te elijo! (2017)

Una reinterpretación del inicio de la historia de Ash Ketchum en una línea de tiempo alternativa. Ash es un chico que acaba de cumplir los 10 años, lo que significa que ha alcanzado la edad para convertirse en entrenador pokemon. Deseoso de empezar a vivir aventuras, acude al laboratorio del profesor Oak para elegir su primer pokemon. (6.3 estrellas) Disponible para renta en Apple TV

6. La película Pokémon: El poder de todos (2018)

Ash conoce a cinco residentes que se unen para salvar el día cuando una serie de amenazas ponen en peligro el Festival del Viento anual y a toda la población de su hogar, Ciudad Fula. (6.3 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.

Ambientada en Ciudad Fula, la película destaca valores como la cooperación y la confianza colectiva dentro del universo Pokémon. (Nintendo)

5. Pokémon: Mewtwo regresa (2000)

Los recuerdos que el Equipo Rocket tenía de Mewtwo habían sido borrados, pero los registros de los científicos del Equipo Rocket no. Después de descubrir los registros, buscan a Mewtwo y construyen una base en Johto. (6.4 estrellas)

4. Pokémon: El surgimiento de Darkrai (2007)

Un pueblo idílico se ve sumido en el caos cuando dos poderosos Pokémon, Dialga y Palkia, se cruzan y luchan, distorsionando las dimensiones del tiempo y el espacio. (6.4 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.

3. La película Pokémon: Los secretos de la selva (2020)

Koko es un chico que fue criado por los Pokémon en lo profundo de un bosque, muy lejos de los asentamientos humanos. Allí, en el bosque de Okoya, un paraíso lleno de Pokémon es protegido para que los avariciosos no entren y alteren la tranquilidad del lugar. (6.4 estrellas) Disponible en Netflix.

2. Pokémon: Detective Pikachu (2019)

El primer largometraje live action de la franquicia. El detective Harry Goodman desaparece y su hijo Tom, a sus 21 años, investiga lo ocurrido junto a su antiguo compañero Pokémon: el Detective Pikachu. Ambos unirán fuerzas para resolver las pistas de las calles de Tyme City y así encontrarlo. (6.5 estrellas) Disponible en HBO, Prime Video y Netflix.

Detective Pikachu llevó por primera vez el universo Pokémon al live action (Créditos: Nintendo)

1. Pokémon: Lucario y el misterio de Mew (2005)

Cuando Pikachu es llevado al Árbol de los Comienzos por el juguetón Mew, Ash Ketchum y sus amigos son guiados al árbol por Lucario, un Pokémon desplazado en el tiempo que busca respuestas sobre la traición de su maestro. (6.8 estrellas) Disponible para renta en Apple TV.