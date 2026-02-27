INE acuerda multa al Partido Verde por presuntas irregularidades en elección de 2024

El INE amonesta al PVEM por entregar fuera de tiempo el informe sobre candidaturas femeninas en elecciones locales 2023-2024 y sanciona a partidos por afiliaciones indebidas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una amonestación pública contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por entregar fuera de tiempo un informe sobre la postulación de mujeres a gubernaturas y la Jefatura de Gobierno en el pasado proceso electoral.

Además, el organismo dio a conocer sanciones económicas contra diversas fuerzas políticas por casos de afiliación indebida y avaló la destrucción de boletas de la elección judicial.

INE amonesta al PVEM por informe extemporáneo sobre candidaturas femeninas

Durante la sesión pública, el Consejo General resolvió una vista presentada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos relacionada con la entrega tardía de información por parte del PVEM.

El PVEM recibe amonestación pública por informe fuera de plazo mientras el INE fortalece controles sobre afiliaciones indebidas. Crédito: Cuartoscuro

El informe estaba vinculado con la aplicación de criterios de competitividad en la postulación de mujeres a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos y Guanajuato durante los procesos locales 2023-2024.

Las consejerías determinaron imponer una amonestación pública al partido por la presentación extemporánea de la documentación requerida.

Multa por afiliación indebida a otro partido político

En la misma sesión, el INE resolvió dos Procedimientos Ordinarios Sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de 25 personas a partidos políticos.

El Consejo acreditó la infracción en cinco casos, correspondientes a personas que aspiraban a desempeñarse como Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, quienes fueron afiliadas sin su consentimiento.

El INE impone multa de 534 mil 666 pesos a un partido por afiliaciones indebidas durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024 asegurando cumplimiento de la ley electoral

Se impuso una multa de 534 mil 666 pesos al partido responsable, aunque la autoridad no precisó públicamente cuál fue la fuerza política sancionada.

Respecto a otras 20 personas denunciantes, el órgano electoral determinó que no se acreditó la falta, ya que los partidos involucrados presentaron documentación que comprobó la afiliación voluntaria.

Antecedentes: multas millonarias por afiliaciones sin consentimiento

En un balance más amplio sobre este tipo de conductas, el Consejo General también ha avalado sanciones por 28 millones 834 mil pesos contra cinco partidos políticos por afiliar sin consentimiento a ciudadanas y ciudadanos entre 2021 y 2025.

Entre 2021 y 2025, el INE aplicó sanciones por 28 millones 834 mil pesos a cinco partidos políticos por afiliar ciudadanos sin su consentimiento. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Las multas quedaron distribuidas así:

Morena : 15 millones 696 mil 138 pesos

: 15 millones 696 mil 138 pesos Partido Revolucionario Institucional : 5 millones 588 mil pesos

: 5 millones 588 mil pesos Partido Verde Ecologista de México : 5 millones 254 mil pesos

: 5 millones 254 mil pesos Partido del Trabajo : 1 millón 788 mil pesos

: 1 millón 788 mil pesos Movimiento Ciudadano: 506 mil 573 pesos

En estos expedientes se analizaron 917 casos; tras la revisión y desistimientos presentados, se acreditaron 259 afiliaciones indebidas. En contraste, el Partido Acción Nacional no registró quejas en esta ocasión.

INE aprueba destrucción de boletas de la Elección Judicial

Por otra parte, el Instituto aprobó la destrucción de votos válidos y nulos, boletas sobrantes, la Lista Nominal de Electores y documentación inutilizada correspondiente a la primera elección judicial federal.

El INE aprobó la destrucción de boletas válidas y nulas, boletas sobrantes, la Lista Nominal de Electores y documentación inutilizada de la primera elección judicial federal. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El material será reciclado en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de reutilizar el papel en la producción de libros de texto gratuitos y materiales educativos.

Fiscalización a observadores electorales y plan de trabajo 2026

El INE informó que revisó los informes de ingresos y gastos de 33 organizaciones de observación electoral e instituciones académicas que participaron en la elección judicial 2024-2025.

Siete entregaron su reporte en tiempo, cinco lo hicieron de manera extemporánea y 21 fueron omisas.

Aunque las agrupaciones que no presentaron informes no reciben recursos públicos de los fondos de apoyo a la observación electoral, el Instituto determinó imponerles una amonestación pública.

El Consejo dio por recibido el Informe Anual de Actividades 2025 y aprobó el Programa Anual de Trabajo 2026 de la Comisión de Quejas y Denuncias.