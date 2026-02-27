Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Alex y Camila Fernández, hijos de Alejandro Fernández, se unen como pareja participante en Juego de Voces 2026 tras la confirmación oficial en redes sociales. (Instagram: Juego de Voces)

A pocas semanas de que arranque la nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, se ha comenzado a revelar el nombre de los artistas que se enfrentarán en el escenario.

Desde hace días comenzaron a circular algunas apuestas en redes sociales y medios de comunicación, pero no fue hasta la mañana de este 26 de febrero cuando se confirmó la participación de Alex y Camila Fernández, hijos de Alejandro Fernández.

La nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales suma hasta ahora cuatro parejas de hermanos famosas del regional mexicano. (Instagram: Juego de Voces)

Alex y Camila Fernández llegan a Juego de Voces 2026

Su participación en el conCurso de canto fue confirmada a través de un live en redes sociales, lo que significa que se suman a las parejas de hermanos conformadas por: Raúl y José Luis Roma, Jorge y Ernesto D’Alessio, y Walo y Esteban Silvas.

Aunque ambos intérpretes de regional mexicano ya tienen una carrera consolidada, su integración al proyecto ha generado diversos comentarios positivos, algunos de los que se pueden leer son:

“Los Fernández, talento nato”.

“Mis favoritos desde ya mismo”.

“Amamos a Cami”.

“La Dinastía de México”.

“Nada más por ellos veré el programa, ojalá inviten a su papá”.

“Ya son mis favoritos”.

Hasta ahora, son cuatro las parejas confirmadas, pero en redes sociales ha comenzado a surgir el rumor de que también serán anunciadas las hermanas Pandora.

La audiencia espera la posible incorporación de duetos famosos como Jesse & Joy, Mau y Ricky, y las Pandora, según rumores en redes sociales. (Captura de pantalla)

Quiénes son Alex y Camila Fernández, participantes de Juego de Voces

Alex y Camila Fernández, representantes de la nueva generación de la dinastía Fernández, han impulsado el regional mexicano hacia propuestas novedosas sin apartarse del mariachi tradicional.

Alex Fernández, desde 2018, optó por renovar el género conservando su esencia, logrando reconocimiento con su sencillo de debut y su primer álbum, que le valió una nominación al Latin Grammy. Su carrera incluye presentaciones en México y Estados Unidos, y colaboraciones con su padre, lo que refuerza la vigencia del apellido Fernández.

Camila Fernández, en tanto, ha incorporado elementos contemporáneos al mariachi, aportando una voz femenina joven a un ambiente históricamente masculino. Su álbum debut en 2020 marcó el inicio de una carrera que ha ido creciendo, con canciones que consolidan su propia identidad y demuestran la capacidad del género para adaptarse a nuevas perspectivas.

Ambos artistas han logrado captar la atención de públicos jóvenes, como lo evidencia su participación en la tercera temporada de Juego de Voces 2026, lo que muestra la relevancia de la herencia familiar junto a la búsqueda de una identidad personal.

El apellido Fernández representa la continuidad y la innovación en el género regional mexicano, preservando el legado familiar en el concurso televisivo. (@alexoficial, Instagram)

Todos los detalles de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

Listado de fechas y anuncios:

El lunes 23 de febrero se anunciará la primera pareja participante de Juego de Voces 2026.

El anuncio será a las 13:00 horas a través de una transmisión en vivo en las redes sociales del reality.

Listado de expectativas y comentarios del público:

En redes sociales se especula sobre la posible participación de los duetos Jesse & Joy y Mau y Ricky.

Parte del público manifiesta interés en que Lucerito, hija de Lucero y Mijares, regrese al programa, ya que fue una de las favoritas en las dos primeras ediciones.