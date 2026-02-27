Harfuch señala a cuatro posibles sucesores de El Mencho: “Hay dos que son más probables”

El Secretario de seguridad explicó que ya tienen ubicados a los posibles cabecillas del CJNG que heredarán el poder tras el abatimiento de Rubén "Nemesio" Oseguera Cervantes Foto: Captura de pantalla video

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció el 27 de febrero que se han identificado cuatro posibles sucesores para liderar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Detalló que dos de los perfiles detectados representan las opciones más probables y ya se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas. De acuerdo con García Harfuch, el CJNG mantiene presencia en diversos estados a través de liderazgos regionales, con varios cabecillas bajo seguimiento judicial.

Después de los hechos violentos registrados el pasado domingo tras el enfrentamiento que resultó en la muerte de Oseguera Cervantes, García Harfuch aseguró desde la Mañanera del Pueblo que las carreteras y vías federales, así como las rutas locales, han permanecido abiertas y sin bloqueos desde el martes y hasta este viernes.

Si bien García Harfuch no reveló los nombres de los posibles sucesores de El Mencho en el CJNG, en los últimos días especialistas en narcotráfico dieron a conocer quiénes tienen perfil, dentro del grupo criminal, para ocupar dicho lugar:

El yerno de 'El Mencho' fue designado por la OFAC en 2016. (Departamento del Tesoro)

Audias Flores Silva, “El Jardinero”: representa el perfil del jefe regional que ha construido poder desde las operaciones cotidianas. Controla zonas clave en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y ha supervisado la expansión del cártel en Zacatecas, uno de los territorios más disputados del país en años recientes. Sin embargo ha sido descrito como carismático, lo que generaría buen liderazgo además el peso más fuerte es que manejaría las finanzas internacionales del cártel en el mundo, se considera que el CJNG tendrían presencia hasta en 60 países.

(Departamento de Estado de EEUU)

Juan Carlos Valencia González, apodado “El 03″: el nombre que con mayor insistencia aparece en los expedientes judiciales y los reportes de inteligencia es el de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “El R3” o “El Plumas”. Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia —conocida dentro de la organización como “La Jefa” y figura clave del entramado financiero del clan—, Valencia González ocupa desde hace años el tercer escalón en el organigrama del cártel, una posición que su propio alias numérico delata.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’: es el nombre que la Fiscalía General de la República (FGR) coloca con mayor énfasis en sus reportes sobre la sucesión. Según información oficial difundida por la FGR, Mendoza Gaytán cuenta con el respaldo explícito de familiares de “El Mencho” para encabezar las operaciones del cártel, lo que le otorga una legitimidad interna que va más allá de su peso territorial. A ´+el se le atribuye la zona de reclutamiento forzado como lo evidencia los hallazgos en el Rancho Izaguirre.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2: opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el epicentro histórico del CJNG. Algunos reportes de inteligencia lo ubican como el segundo hombre más relevante de la organización, por encima incluso de “El 03” en términos de poder efectivo.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2

También refirió que tras el abatimiento de “El Mecho” no ha habido un reporte de violencia y pese a que hubo “algunos problemas” al siguiente día del operativo, las carreteras “ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”.

Asimismo se le preguntó que en cuántas facciones se divide el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán, la entrega de Joaquín Guzmán López junto a El Mayo Zambada (hijo de Joaquín El Chapo Guzmán) que los mantiene en disputa, García Harfuch comentó:

Humo sale de vehículos en llamas en medio de una ola de violencia, con vehículos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media decena de estados, después de una operación militar en la que una fuente del gobierno dijo que el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", fue asesinado, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. 22 de febrero de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales. Reuters

“Actualmente hay dos grandes facciones, la de Los Chapitos y la de Los Mayos y ya luego hay derivaciones como con El Chapo Isidro”.

Asimismo informó que la SSPC Federal tiene abiertas investigaciones contra policías municipales con presuntos vínculos con el CJNG, luego de que en la cabaña donde se ocultaba “El Mencho” en Tapalpa se encontraran listas detalladas de pagos a agentes, pistoleros, extorsionadores y halcones al servicio del cártel. El secretario señaló que será la FGR la instancia encargada de proporcionar mayores detalles respecto a la denominada narconómina y de determinar si se abrirán nuevas carpetas de investigación. “En cualquier caso donde haya indicios para iniciar una investigación, así se hará”, subrayó el funcionario federal.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El titular de la SSPC Federal afirmó que no se registró un repunte de violencia a nivel nacional tras la muerte de Oseguera Cervantes. Según precisó, los episodios más críticos ocurrieron el propio 22 de febrero de 2026, con ciertos incidentes el día 23 del mismo mes y año, y para el día 25 del mismo mes y año la situación se había normalizado en las principales regiones de influencia del CJNG. García Harfuch agregó que los bloqueos carreteros registrados en los días posteriores al operativo ya no se presentaban a la fecha de la conferencia.