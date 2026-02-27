México

Explora los rincones más increíbles de México con esta foto del día

La imagen seleccionada por el INAH muestra parte de la grandeza del país, las y los mexicanos

La herencia ancestral de México
La herencia ancestral de México puede observarse en sus ruinas, arquitectura, tradiciones y más. (INAH)

La fotografía da la posibilidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos aproximan a un instante impregnado de sentido artístico.

En medio de la insipidez, la imagen de un rincón de México puede servir de entretenimiento, para aliviar la vista y conocer un dato nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a analizar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se encuentra en el país. Sin más preámbulos, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Ex Convento de Acolman: una maravilla del legado agustino

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (INAH.)"

Caracterizado por sus notables elementos góticos y platerescos, este magno recinto agustino del siglo XVI sobresale por la impecable ejecución de su pintura mural, una de las más tempranas en América Latina.

Cercano a Teotihuacan, Estado de México y con una superficie de 2.5 hectáreas, la historia de este recinto de casi de cinco siglos de antigüedad es la de un arduo proceso de rescate, tras los severos daños causados por tres tormentas, dos en el siglo XVII y una en el siglo XVIII, que provocaron el desbordamiento del lago de Texcoco y de la Presa del Rey y la inundación del templo.

Ante la pérdida de gran parte de su acervo, fue abandonado por los religiosos. No obstante, el clero secular lo ocupó de nuevo a mediados del siglo XIX.

Posteriormente, fue habilitado como Museo Virreinal en 1921 y exhibió obra pictórica y escultórica sacra, libros del fondo parroquial, objetos prehispánicos y elementos arquitectónicos rescatados hasta 1992.

Abierto al culto, su templo cuenta con una cruz atrial de cantera labrada al estilo tequitqui. En el ábside están representados personajes importantes: obispos, cardenales y frailes, junto a profetas del Antiguo Testamento y santos con hábito agustino.

Fue a mediados del siglo XX que concluyó la restauración de este conjunto y, actualmente, los visitantes pueden recorrer la mayoría de sus espacios habilitados, tanto de la planta baja como de la planta alta, así como disfrutar de su interesante oferta cultural.

La riqueza cultural de México en imágenes

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un legado variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más amplio del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diversos ecosistemas de México, que junto a las ciudades, facilitan que cada fotografía del día sea distinta a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más representativos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la década de los 80.

Entre otros lugares inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, situada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes elegidas por el INAH se contemplan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diferentes ciudades que traspasan de norte a sur.

