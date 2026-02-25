Adiós al PREP en elecciones: Sheinbaum explica la razón por la que lo eliminó de su reforma electoral

Así avanza el PREP en Puebla para definir a su siguiente gobernador Foto Infobae México

Este miércoles en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el sistema PREP para resultados preliminares de las elecciones será eliminado en la reforma electoral.

“Si tú empiezas en la noche del día de la elección, en domingo, ya con el conteo distrital tendrás los resultados de la mayoría de los distritos al siguiente día. No te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, ya se abren las urnas, como normalmente se hace”.

La mandataria aseguró que la eliminación del PREP no es una idea nueva, pues se había dialogado con anterioridad, y aseguró que esta modificación disminuirá recursos públicos y dará mayor certeza en los resultados finales:

“No vemos la necesidad de que haya PREP; esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ni siquiera lo traíamos como un tema original. Disminuye recursos y da certeza al final, pero si hay solicitud de apertura de urnas, pues se cuenta”, declaró.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es uno de los principales mecanismos de información electoral en México. A continuación, te explicamos qué es, cómo opera y cuáles son sus diferencias con otros instrumentos como el conteo rápido o los cómputos distritales.

¿Qué es el PREP?

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, mediante la captura y publicación de los datos asentados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo.

La información se recibe en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) y se publica en tiempo real a través de Internet la misma noche de la Jornada Electoral, garantizando certeza, oportunidad y el uso de tecnología avanzada.

Este mecanismo está contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y permite que la ciudadanía conozca el sentido del voto pocas horas después del cierre de casillas.

Dicho sistema contaba con avanzados mecanismos de seguridad informática. Entre sus principales medidas estaban:

Equipos de respaldo en todas las fases del programa.

Comunicación directa y sellada con firma digital entre terminales y el centro nacional.

Difusión simultánea en múltiples portales autorizados.

Auditorías externas en materia tecnológica.

¿Qué no es el PREP?

Es importante aclarar que el PREP no cuenta votos. Su función es capturar y publicar la información que ya fue registrada en las actas por ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.

Además:

No ofrece resultados definitivos ni tiene efectos jurídicos.

No realiza estimaciones estadísticas.

No es una encuesta de salida.

No es un conteo rápido.

No sustituye los cómputos distritales, que inician el miércoles siguiente a la elección y determinan los resultados oficiales en los 300 distritos del país.

Los resultados del PREP son únicamente preliminares e informativos.

¿Durante cuánto tiempo operaba el PREP?

El PREP opera durante 24 horas continuas, desde las 20:00 horas del día de la elección hasta la misma hora del día siguiente.

La difusión inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro del país), una vez que han cerrado las casillas en el huso horario más occidental del territorio nacional.

De acuerdo con el COFIPE, la difusión no puede comenzar antes del cierre oficial de las casillas ubicadas en el huso horario más occidental.

¿Por qué el PREP no lograba publicar los resultados preliminares de todas las casillas?

No siempre se publicó el 100% de las casillas debido a diversas razones, como:

La casilla no abrió.

El sobre PREP no llegó al CEDAT.

El paquete electoral no fue entregado dentro de las 24 horas.

Errores en la integración del paquete electoral.

Condiciones geográficas o meteorológicas.

¿Cuál es la diferencia entre el PREP y los Cómputos Distritales?

El PREP ofrece resultados preliminares sin efectos jurídicos.

Los cómputos distritales:

Inician el miércoles posterior a la elección.

Son el procedimiento legal que determina al ganador.

Definen los resultados oficiales en los 300 distritos del país.

¿Cuál es la diferencia entre el PREP y un conteo rápido?

El PREP publica resultados de todas las casillas cuyas actas son recibidas.

El conteo rápido es una estimación estadística basada en una muestra representativa de casillas, por lo que incluye un margen de error.

¿Cuál es la diferencia entre el PREP y una encuesta de salida?

Una encuesta de salida se basa en entrevistas a votantes sobre el sentido de su voto.

El PREP, en cambio, se basa exclusivamente en los datos oficiales contenidos en las actas de escrutinio y cómputo recibidas en los CEDAT.

¿Por qué había diferencias entre la cartulina pegada en el exterior de una casilla y los resultados PREP?

La cartulina o sábana colocada afuera de la casilla no es copia oficial del acta de escrutinio y cómputo.

El PREP publica los datos asentados en el acta oficial firmada por los funcionarios de casilla, no los datos visibles en el exterior, que pueden ser alterados o contener errores.