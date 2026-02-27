México

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

La legendaria banda británica estrenará Burning Ambition, una película con acceso total a sus archivos y testimonios inéditos

Guardar
El documental 'Iron Maiden: Burning
El documental 'Iron Maiden: Burning Ambition' celebrará los 50 años de la icónica banda de heavy metal con estreno mundial en cines. (Foto de archivo)

La celebración por las cinco décadas de trayectoria del legendario grupo de heavy metal Iron Maiden se trasladará a la pantalla grande con el estreno mundial de su documental oficial.

Titulado Iron Maiden: Burning Ambition, este largometraje ofrecerá a los fanáticos mexicanos la oportunidad de experimentar, desde el cine, el recorrido de la mítica banda británica a lo largo de cincuenta años de historia.

La proyección mundial de la
La proyección mundial de la cinta, con testimonios y materiales exclusivos, marcará el inicio de las celebraciones de medio siglo de la agrupación en diferentes territorios. - crédito Colprensa

La cinta, que promete una visión inédita y personal de la agrupación, se estrenará en México el 7 de mayo de 2026, en simultáneo con distintos países y territorios.

Burning Ambition: un filme con acceso sin precedentes y voces invitadas

El documental Burning Ambition se presenta como un proyecto de acceso total a los archivos oficiales de Iron Maiden, combinando imágenes inéditas y testimonios de sus miembros actuales y pasados.

  • Recorrido de cinco décadas: El filme narra la evolución de la banda desde sus inicios en pubs de Londres hasta su consagración en los escenarios más grandes del mundo.
  • Entrevistas exclusivas: Participan integrantes como Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, así como el icónico manager Rod Smallwood.
  • Testimonios de figuras globales: Javier Bardem, Lars Ulrich (Metallica), Chuck D (Public Enemy) y Gene Simmons (Kiss) aportan su visión sobre el impacto cultural de la banda.
  • Secuencias animadas: Eddie, la legendaria mascota de Iron Maiden, tiene un papel destacado en el filme gracias a nuevas animaciones originales.
La película 'Burning Ambition' mostrará
La película 'Burning Ambition' mostrará material inédito y entrevistas exclusivas con miembros actuales y pasados de Iron Maiden. (Foto: Difusión)

Esta combinación de materiales buscará ofrecer una mirada única al fenómeno que representa Iron Maiden y su relación con una comunidad global de seguidores.

Estreno global y expectativa nacional

La banda anunció que el lanzamiento de Burning Ambition será simultáneo en México y en otros países el 7 de mayo de 2026. De acuerdo con la información oficial, los detalles sobre funciones, complejos y venta de boletos se darán a conocer a través del sitio oficial de Iron Maiden.

Por otro lado, la preventa internacional de entradas comenzará el 18 de marzo de 2026. Aunque aún no hay anuncio específico para México, la confirmación de Cinépolis como sede en otros países sugiere que la cadena será la principal opción para el público nacional.

Fanáticos mexicanos podrán disfrutar el
Fanáticos mexicanos podrán disfrutar el estreno simultáneo del documental de Iron Maiden el 7 de mayo de 2026 en salas nacionales. (X/ @Cinepoliscl)

De esta manera, todo apunta a que los fans mexicanos podrán vivir la experiencia en salas premium y formatos especiales, replicando la estrategia de otros mercados de la región.

Un año clave para los fans mexicanos de Iron Maiden

El estreno de Burning Ambition en México formará parte de un año especialmente relevante para los seguidores de Iron Maiden en el país.

  • Abril: Bruce Dickinson, vocalista de la banda, visitará la Ciudad de México para participar en la convención CCXP México, ofreciendo charlas y entrevistas exclusivas.
  • Mayo: Estreno en cines del documental, con acceso a material nunca antes visto y la participación de invitados de distintas generaciones del rock.
El aniversario de Iron Maiden
El aniversario de Iron Maiden incluirá la participación de Bruce Dickinson en la convención CCXP México y actividades especiales para los fans. (Foto de archivo)

Este calendario de actividades confirma el fuerte vínculo entre Iron Maiden y su audiencia mexicana, consolidando al país como uno de los escenarios más importantes en la celebración de sus 50 años de trayectoria.

Temas Relacionados

Iron MaidenBurning AmbitionBruce DickinsonMéxicoCDMXCCXP Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

“El Seven” fue capturado en territorio mexiquense a finales de enero

Vinculan a proceso a “El

Un doctor fue detenido por homicidio en Nezahualcóyotl: lo acusan de suministrar medicamentos caducados a paciente

Además, las autoridades informaron el aseguramiento de la clínica particular donde ocurrieron los hechos

Un doctor fue detenido por

Concierto de Shakira en el Zócalo CDMX será el arranque de actividades del 8M en la ciudad, destaca Clara Brugada

El evento musical de la cantante colombiana e intérprete de ‘Loba’, ‘Sale el sol’ y ‘Día de enero’ se realizará el domingo 1 de marzo.

Concierto de Shakira en el

Profeco celebra su 50 aniversario: este es el objetivo de su nueva etapa

El organismo celebró su aniversario anunciando más herramientas para los ciudadanos y un compromiso enfocado en el empoderamiento social del país

Profeco celebra su 50 aniversario:

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

Las delegaciones de Países Bajos y Japón recorren las instalaciones de Monterrey evaluando la infraestructura y logística del Estadio BBVA como posible sede para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Holanda y Japón inspeccionan el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes responde a los

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

Nieto de Lupita D’Alessio y sobrino de Anahí narra cómo fue atacado por un tiburón en Tulum: “17 inyecciones”

Shakira gratis en el Zócalo: así va la construcción del enorme escenario para la colombiana

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió