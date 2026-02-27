Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

El documental 'Iron Maiden: Burning Ambition' celebrará los 50 años de la icónica banda de heavy metal con estreno mundial en cines. (Foto de archivo)

La celebración por las cinco décadas de trayectoria del legendario grupo de heavy metal Iron Maiden se trasladará a la pantalla grande con el estreno mundial de su documental oficial.

Titulado Iron Maiden: Burning Ambition, este largometraje ofrecerá a los fanáticos mexicanos la oportunidad de experimentar, desde el cine, el recorrido de la mítica banda británica a lo largo de cincuenta años de historia.

La proyección mundial de la cinta, con testimonios y materiales exclusivos, marcará el inicio de las celebraciones de medio siglo de la agrupación en diferentes territorios. - crédito Colprensa

La cinta, que promete una visión inédita y personal de la agrupación, se estrenará en México el 7 de mayo de 2026, en simultáneo con distintos países y territorios.

Burning Ambition: un filme con acceso sin precedentes y voces invitadas

El documental Burning Ambition se presenta como un proyecto de acceso total a los archivos oficiales de Iron Maiden, combinando imágenes inéditas y testimonios de sus miembros actuales y pasados.

Recorrido de cinco décadas: El filme narra la evolución de la banda desde sus inicios en pubs de Londres hasta su consagración en los escenarios más grandes del mundo.

Entrevistas exclusivas: Participan integrantes como Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, así como el icónico manager Rod Smallwood.

Testimonios de figuras globales: Javier Bardem, Lars Ulrich (Metallica), Chuck D (Public Enemy) y Gene Simmons (Kiss) aportan su visión sobre el impacto cultural de la banda.

Secuencias animadas: Eddie, la legendaria mascota de Iron Maiden, tiene un papel destacado en el filme gracias a nuevas animaciones originales.

La película 'Burning Ambition' mostrará material inédito y entrevistas exclusivas con miembros actuales y pasados de Iron Maiden. (Foto: Difusión)

Esta combinación de materiales buscará ofrecer una mirada única al fenómeno que representa Iron Maiden y su relación con una comunidad global de seguidores.

Estreno global y expectativa nacional

La banda anunció que el lanzamiento de Burning Ambition será simultáneo en México y en otros países el 7 de mayo de 2026. De acuerdo con la información oficial, los detalles sobre funciones, complejos y venta de boletos se darán a conocer a través del sitio oficial de Iron Maiden.

Por otro lado, la preventa internacional de entradas comenzará el 18 de marzo de 2026. Aunque aún no hay anuncio específico para México, la confirmación de Cinépolis como sede en otros países sugiere que la cadena será la principal opción para el público nacional.

Fanáticos mexicanos podrán disfrutar el estreno simultáneo del documental de Iron Maiden el 7 de mayo de 2026 en salas nacionales. (X/ @Cinepoliscl)

De esta manera, todo apunta a que los fans mexicanos podrán vivir la experiencia en salas premium y formatos especiales, replicando la estrategia de otros mercados de la región.

Un año clave para los fans mexicanos de Iron Maiden

El estreno de Burning Ambition en México formará parte de un año especialmente relevante para los seguidores de Iron Maiden en el país.

Abril: Bruce Dickinson, vocalista de la banda, visitará la Ciudad de México para participar en la convención CCXP México, ofreciendo charlas y entrevistas exclusivas.

Mayo: Estreno en cines del documental, con acceso a material nunca antes visto y la participación de invitados de distintas generaciones del rock.

El aniversario de Iron Maiden incluirá la participación de Bruce Dickinson en la convención CCXP México y actividades especiales para los fans. (Foto de archivo)

Este calendario de actividades confirma el fuerte vínculo entre Iron Maiden y su audiencia mexicana, consolidando al país como uno de los escenarios más importantes en la celebración de sus 50 años de trayectoria.