México

Concierto Shakira GNP: estas son las alternativas viales en CDMX para el evento del viernes 27 de febrero

La presentación musical número 13 de la cantante colombiana contará con un operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Guardar
La cantante se presentará este
La cantante se presentará este viernes 27 de febrero en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Especial Infobae: Jovani Pérez.

Este viernes 27 de febrero se realizará en el Estadio GNP de la Ciudad de México el último concierto de Shakira como parte de su gira por México de ‘Las Mujeres Ya no Lloran’.

Previo al evento musical y un día antes, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron cuáles calles y avenidas resultarían afectadas por el concierto en el inmueble, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Cabe destacar que se trata del concierto número 13 que realiza la cantante colombiana en este recinto, localizado al oriente de la capital del país dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

A través de un video en redes sociales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer las alternativas viales para este viernes 27 de febrero en las inmediaciones del Estadio GNP.

El evento musical de la cantante colombina está programado para el viernes 27 de febrero. Video: X/@OVIALCDMX.

Alternativas viales Concierto Shakira Estadio GNP CDMX: estas son las calles y avenidas con cierres y restricciones este viernes 27 de febrero

De acuerdo con lo notificado en el video de la SSC de la Ciudad de México, así como una imagen compartida en sus redes sociales oficiales este viernes 27 de febrero, las alternativas viales para el concierto de Shakira en el GNP serán:

  • Eje 3 Oriente. Francisco del Paso y Troncoso.
  • Calzada Ignacio Zaragoza.
  • Eje 4 Oriente. Canal Río Churubusco.
  • Eje 4 Sur. Presidente. Plutarco Elías Calles.
  • Avenida Té.
Alternativas viales por concierto de
Alternativas viales por concierto de Shakira en el Estadio GNP este viernes 27 de febrero. Foto: X/@OVIALCDMX.

La dependencia de seguridad local indicó que se desplegará un operativo de seguridad y vial para el evento musical. Esto con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

Policía Bancaria e Industrial estará presente dentro y fuera del Estadio GNP de la Ciudad de México, antes, durante y después del concierto de la intérprete de ‘Ciega Sordomuda’, ‘Loba’ y ‘Las de la Intuición’.

Recalcó que las alternativas viales son para antes de arrancar el concierto de Shakira, así como en su desarrollo y al término de este mismo.

Concierto Shakira Zócalo CDMX este domingo 1 de marzo

Shakira se presentará por última ocasión en la Ciudad de México en un concierto en el Zócalo de la capital del país este domingo 1 de marzo, por lo que también ya se tiene planeado un operativo especial, de acuerdo con informes de las autoridades capitalinas.

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo, indicó el Gobierno de capital del país el pasado viernes 20 de febrero.

El evento, programado para una fecha próxima aún por confirmar, forma parte de la serie de espectáculos masivos que se realizan en la principal plaza pública del país.

Se espera la asistencia de miles de personas, ya que la colombiana es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional.

El concierto de Shakira fue
El concierto de Shakira fue anunciado el pasado viernes 20 de febrero. Foto: X/@GobCDMX.

Las autoridades implementarán operativos de seguridad, puntos de acceso controlados y servicios médicos para garantizar el orden durante la presentación.

Además, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y evitar objetos voluminosos.

El concierto busca fomentar la cultura y el entretenimiento en espacios públicos de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Estadio GNPConcierto ShakiraConcierto Shakira Estadio GNPConcierto Shakira GNPConciertoMúsicaPopConcierto en MéxicoConcierto MéxicoShakiraCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

El periodista deportivo con más de 30 años de carrera fue de los primeros analistas del automovilismo tras retirarse de las pistas

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Secretario de Hacienda se reúne con titular de la OCDE, destaca el plan económico de México

La organización económica resalta la estabilidad macroeconómica del país y la fortaleza de su sistema financiero

Secretario de Hacienda se reúne

Guadalupe Taddei advierte que México no puede quedarse sin el PREP el día de la elección

La presidenta del INE subrayó que la sociedad, los medios de comunicación y los participantes políticos requieren acceso rápido a cifras preliminares

Guadalupe Taddei advierte que México

No solo es tomar poca agua: hábitos que todos tenemos y que dañan los riñones

Una rutina descuidada puede afectar la salud renal aunque no falte el agua en tu dieta y hay señales que suelen pasar desapercibidas

No solo es tomar poca

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

En Baja California han sido registradas diversas acciones de los dos grupos criminales

Tijuana: la ciudad fronteriza situada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?