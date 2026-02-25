México

Los mejores consejos para disfrutar del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo domingo

La barranquillera vuelve a la Plaza de la Constitución tras romper récord en el Estadio GNP Seguros

Guardar
La superestrella global Shakira posa
La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

El próximo domingo 1 de marzo, el Zócalo se convertirá en el epicentro de la música pop gracias al regreso de Shakira a la Ciudad de México.

La cantante colombiana confirmó un concierto gratuito en eln la Plaza de la Constitución, donde celebrará junto a miles de seguidores una nueva etapa de su carrera. La noticia, difundida por la propia artista en sus redes sociales, marca casi dos décadas desde su primera presentación en este emblemático recinto.

El evento, organizado en colaboración con la cervecera Corona, que cumple cien años, y el Gobierno de la Ciudad de México, surge como una muestra de agradecimiento de la intérprete hacia el público mexicano.

Shakira destacó el apoyo que ha recibido en México durante toda su trayectoria y en la más reciente gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La expectativa crece por la posibilidad de invitados especiales y un repertorio que podría incluir algunos de sus mayores éxitos.

¿Cómo prepararse para el evento?

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

La cita está programada para el 1 de marzo a las 20:00 horas (centro de México), por lo que la llegada anticipada resulta fundamental para asegurar un buen lugar.

Infobae recomienda ir con vestimenta y calzado cómodos, así como llevar protección solar, hidratación suficiente y algún refrigerio ligero.

El acceso será libre, por lo que se espera una asistencia masiva. En 2007, la cantante congregó a miles de personas en el mismo lugar, por lo que las autoridades prevén un operativo especial para garantizar la seguridad.

Es recomendable coordinar los traslados con antelación y considerar el uso del transporte público, ya que las calles aledañas suelen cerrarse durante este tipo de eventos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo para controlar el flujo de asistentes y evitar incidentes. Infobae sugiere identificar puntos de encuentro en caso de asistir en grupo, así como mantener comunicación constante con familiares o amigos. Llevar consigo identificación oficial y documentos básicos puede agilizar el acceso y la atención ante cualquier eventualidad.

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso de objetos voluminosos, bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas. El acceso será supervisado por personal de seguridad y se contará con servicios médicos y módulos de atención ciudadana en las inmediaciones del Zócalo. Los organizadores invitan a respetar las indicaciones del personal y a mantener el orden durante toda la jornada.

Si vas a llegar temprano, no olvides ponerte protector solar.

Qué esperar del show y posibles sorpresas

(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Aunque Shakira no confirmó el repertorio definitivo, existe la posibilidad de que interprete temas destacados de su reciente gira, como La Fuerte, Las de la Intuición, Estoy Aquí, Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa).

La artista ha contado con invitados especiales en presentaciones previas en la Ciudad de México, entre los que se encuentran Fuerza Regida, Belinda y Danna Paola. La expectativa por colaboraciones en vivo añade atractivo a la jornada.

El concierto será una oportunidad para presenciar una de las producciones más esperadas del año en la capital mexicana. Para los asistentes, la experiencia se verá enriquecida por la cercanía con una estrella internacional y la posibilidad de disfrutar un espectáculo gratuito en uno de los recintos más icónicos del país.

La intérprete de “Antología” agradeció el respaldo de sus seguidores mexicanos y manifestó su entusiasmo: “Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho”, expresó Shakira.

Temas Relacionados

ShakiraCDMXZócalomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Kenia López Rabadán pone condición a la reforma electoral: “Primero frenar al narco”

La presidenta de la Cámara de Diputados exige que cualquier cambio legal impida que el crimen organizado financie campañas y capture gobiernos

Kenia López Rabadán pone condición

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

El técnico insistió en que México produce jugadores de alta calidad, pero recalcó que la preferencia por extranjeros impide consolidar a los nacionales en Primera División

Andrés Lillini asegura que la

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

El sobrino de Pepillo Origel y entrenador físico demostró su admiración por los proyectos musicales del ex Timbiriche y su hija, Mía Rubín

Luis Carlos Origel, novio de

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Una breve mención en el sencillo generó reacciones en redes sociales por parte de la intérprete argentina y el sonorense

¿Qué dice la letra de

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

En los últimos días se han reportado enfrentamientos en la zona serrana del estado

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

Cierran accesos a Tuxpan, Jalisco, por enfrentamiento entre la Guardia Nacional y delincuentes

Ataque contra militares en Chihuahua deja un presunto agresor muerto

Los videos de las emotivas muestras de apoyo al Ejército mexicano tras el operativo contra “El Mencho”

Detienen a 24 personas por sustraer a la fuerza del Congreso de Oaxaca a la alcaldesa de San Agustín Amatengo

ENTRETENIMIENTO

Luis Carlos Origel, novio de

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Christian Nodal cancela concierto en Puebla: así puedes solicitar tu reembolso

Papá de Héctor Zamorano de La Academia revela su causa de muerte: "No aguantó más"

Eugenio Derbez felicita a su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, con divertido mensaje

DEPORTES

Andrés Lillini asegura que la

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

Club Pachuca confirmó que Sudáfrica entrenará en sus instalaciones para el Mundial 2026

Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, asegura que México está en condiciones de realizar el Mundial 2026 tras respaldo de FIFA

México vs Islandia: refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”