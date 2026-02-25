Los mejores consejos para disfrutar del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo domingo

La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

El próximo domingo 1 de marzo, el Zócalo se convertirá en el epicentro de la música pop gracias al regreso de Shakira a la Ciudad de México.

La cantante colombiana confirmó un concierto gratuito en eln la Plaza de la Constitución, donde celebrará junto a miles de seguidores una nueva etapa de su carrera. La noticia, difundida por la propia artista en sus redes sociales, marca casi dos décadas desde su primera presentación en este emblemático recinto.

El evento, organizado en colaboración con la cervecera Corona, que cumple cien años, y el Gobierno de la Ciudad de México, surge como una muestra de agradecimiento de la intérprete hacia el público mexicano.

Shakira destacó el apoyo que ha recibido en México durante toda su trayectoria y en la más reciente gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La expectativa crece por la posibilidad de invitados especiales y un repertorio que podría incluir algunos de sus mayores éxitos.

¿Cómo prepararse para el evento?

(Zurisaddai González/Infobae)

La cita está programada para el 1 de marzo a las 20:00 horas (centro de México), por lo que la llegada anticipada resulta fundamental para asegurar un buen lugar.

Infobae recomienda ir con vestimenta y calzado cómodos, así como llevar protección solar, hidratación suficiente y algún refrigerio ligero.

El acceso será libre, por lo que se espera una asistencia masiva. En 2007, la cantante congregó a miles de personas en el mismo lugar, por lo que las autoridades prevén un operativo especial para garantizar la seguridad.

Es recomendable coordinar los traslados con antelación y considerar el uso del transporte público, ya que las calles aledañas suelen cerrarse durante este tipo de eventos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo para controlar el flujo de asistentes y evitar incidentes. Infobae sugiere identificar puntos de encuentro en caso de asistir en grupo, así como mantener comunicación constante con familiares o amigos. Llevar consigo identificación oficial y documentos básicos puede agilizar el acceso y la atención ante cualquier eventualidad.

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso de objetos voluminosos, bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas. El acceso será supervisado por personal de seguridad y se contará con servicios médicos y módulos de atención ciudadana en las inmediaciones del Zócalo. Los organizadores invitan a respetar las indicaciones del personal y a mantener el orden durante toda la jornada.

Si vas a llegar temprano, no olvides ponerte protector solar.

Qué esperar del show y posibles sorpresas

(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Aunque Shakira no confirmó el repertorio definitivo, existe la posibilidad de que interprete temas destacados de su reciente gira, como La Fuerte, Las de la Intuición, Estoy Aquí, Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa).

La artista ha contado con invitados especiales en presentaciones previas en la Ciudad de México, entre los que se encuentran Fuerza Regida, Belinda y Danna Paola. La expectativa por colaboraciones en vivo añade atractivo a la jornada.

El concierto será una oportunidad para presenciar una de las producciones más esperadas del año en la capital mexicana. Para los asistentes, la experiencia se verá enriquecida por la cercanía con una estrella internacional y la posibilidad de disfrutar un espectáculo gratuito en uno de los recintos más icónicos del país.

La intérprete de “Antología” agradeció el respaldo de sus seguidores mexicanos y manifestó su entusiasmo: “Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darle las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona, que cumple cien años, al Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho, mucho, mucho”, expresó Shakira.