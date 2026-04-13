La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La lesión de Nicolás Ibáñez durante el partido entre Cruz Azul y club América mantiene la expectativa entre la afición celeste, dada la importancia del delantero argentino en el esquema de Nicolás Larcamón. La condición física del jugador y las opciones para el club concentran la atención en las últimas horas.

El futbolista de Cruz Azul sufrió una lesión al final del primer tiempo en el Estadio Azteca, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la transmisión. Según la información disponible, Nico Ibáñez está bajo observación médica y se someterá a estudios este martes, cuando disminuya la inflamación en la zona afectada, para conocer el alcance real de la molestia muscular y descartar una afectación de ligamento cruzado.

Después del incidente cerca del descanso, la preocupación inicial fue alta ante la posibilidad de una lesión grave. Sin embargo, el director técnico Nicolás Larcamón aclaró en conferencia de prensa que, de acuerdo con las primeras valoraciones, la situación apunta a un problema muscular más que a una ruptura de ligamento. El club aguarda el resultado de las pruebas médicas para definir el panorama.

Reacciones a lo ocurrido con Nicolás Ibáñez

Reacciones a lo ocurrido con Nicolás Ibáñez ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La posible ausencia de Nicolás Ibáñez en próximos partidos provocó diversas reacciones dentro de Cruz Azul. El entrenador Larcamón transmitió tranquilidad al enfatizar que los primeros exámenes sugieren una dolencia muscular. El cuerpo médico actuó con cautela al retirar al jugador del campo, reflejando la preocupación por su estado.

La directiva y el plantel consideran alternativas para cubrir al delantero. Entre las opciones manejadas, destaca Gabriel ‘Toro’ Fernández como principal candidato para encabezar el ataque del equipo en los siguientes compromisos.

Listado de respuestas ante la situación actual:

El director técnico confía en que el diagnóstico beneficiará al futbolista.

El staff y plantel esperan el parte médico del martes para diseñar la estrategia.

Los seguidores expresan su respaldo a ‘Nico’ en redes sociales, en espera del reporte oficial.

El director técnico confía en que el diagnóstico beneficiará al futbolista.

El staff y plantel esperan el parte médico del martes para diseñar la estrategia.

Los seguidores expresan su respaldo a ‘Nico’ en redes sociales, en espera del reporte oficial.

Contexto y antecedentes de Nicolás Ibáñez

Nico Ibáñez es el nuevo jugador de Cruz Azul para este Clausura 2026 (X/ @CruzAzul)

Nicolás Ibáñez llegó a Cruz Azul en febrero de este año, proveniente de Tigres, y rápidamente se consolidó como pieza fundamental en el esquema de Larcamón. El atacante argentino, naturalizado mexicano, suma 12 partidos oficiales con la plantilla cementera, en los cuales ha aportado cuatro goles y una asistencia tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La presencia de Ibáñez en la ofensiva es determinante para el funcionamiento del equipo esta temporada. Su ausencia representa un reto para el plantel, que deberá apoyarse en las alternativas ofensivas existentes, como el propio ‘Toro’ Fernández.

La integración de Ibáñez al grupo y su aporte quedaron patentes desde su arribo, posicionándose en poco tiempo como referente dentro del vestidor y entre la afición.