Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Las autoridades de CDMX realizarán un operativo para impedir la venta de alcohol a menores de edad en el concierto de Shakira en el Zócaloel 1 de marzo.
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) ha anunciado la puesta en marcha de un operativo especial.
El dispositivo inicia el viernes 27 de febrero y se extiende hasta el cierre del evento, busca reforzar la seguridad y garantizar un entorno familiar para los asistentes.
¿Se podrá comprar alcohol cerca del Zócalo?
El operativo de INVEA se integra a las acciones coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocándose en la inspección de establecimientos mercantiles cercanos al Zócalo.
Las verificaciones estarán a cargo de Personal Especializado en Funciones de Verificación, quienes supervisarán el cumplimiento de la normativa en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Uno de los ejes principales será la cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad.
El personal realizará visitas de inspección para constatar que ningún establecimiento suministre bebidas alcohólicas a menores, advirtiendo que el incumplimiento derivará en sanciones administrativas.
¿Qué tipo de alcohol estará prohibido para ver a Shakira en el Zócalo?
El INVEA subraya la prohibición estricta de vender bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y autoservicio.
Además, recuerda que el consumo en vía pública está vetado y que cualquier infracción será sancionada.
Estas medidas buscan evitar disturbios y fortalecer las condiciones de orden durante el evento.
El operativo contempla la implementación de medidas cautelares para quienes excedan los horarios permitidos de venta o provoquen alteraciones al orden público.
Con ello, se pretende preservar la seguridad de los asistentes y la integridad del evento.
El Instituto de Verificación Administrativa ha hecho un llamado a las y los comerciantes de la zona para que respeten la normativa vigente.
El objetivo es “promover condiciones de legalidad, orden y seguridad para el evento, así como una ciudad segura para todas y todos”, puntualizó el INVEA en su comunicado.
Recomendaciones para el concierto de Shakira en el Zócalo
- Mantén tu bolso o mochila siempre a la vista.
- Guarda bien tu cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre.
- Evita traer el teléfono en la mano; guárdalo tras usarlo y mantente alerta a tu entorno.
- No cargues con demasiado dinero en efectivo, lleva solo lo indispensable.
- Identifica las rutas de evacuación y los puntos de atención médica o seguridad.
Objetos no permitidos
- Bolsas voluminosas
- Aerosoles
- Objetos punzocortantes
- Rayos láser
- Latas
- Envases de vidrio
- Bebidas alcohólicas
- Drones
- Hieleras
- Pirotecnia
Objetos permitidos
- Bolsa de mano / cangurera
- Celulares
- Binoculares
- Impermeables / chamarras
- Zapatos / tenis cómodos
- Baterías externas para cargar tu celular