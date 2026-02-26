Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades de CDMX realizarán un operativo para impedir la venta de alcohol a menores de edad en el concierto de Shakira en el Zócaloel 1 de marzo.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) ha anunciado la puesta en marcha de un operativo especial.

El dispositivo inicia el viernes 27 de febrero y se extiende hasta el cierre del evento, busca reforzar la seguridad y garantizar un entorno familiar para los asistentes.

¿Se podrá comprar alcohol cerca del Zócalo?

El operativo de INVEA se integra a las acciones coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocándose en la inspección de establecimientos mercantiles cercanos al Zócalo.

Las verificaciones estarán a cargo de Personal Especializado en Funciones de Verificación, quienes supervisarán el cumplimiento de la normativa en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Uno de los ejes principales será la cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad.

El personal realizará visitas de inspección para constatar que ningún establecimiento suministre bebidas alcohólicas a menores, advirtiendo que el incumplimiento derivará en sanciones administrativas.

¿Qué tipo de alcohol estará prohibido para ver a Shakira en el Zócalo?

(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie Cooper)

El INVEA subraya la prohibición estricta de vender bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y autoservicio.

Además, recuerda que el consumo en vía pública está vetado y que cualquier infracción será sancionada.

Estas medidas buscan evitar disturbios y fortalecer las condiciones de orden durante el evento.

El operativo contempla la implementación de medidas cautelares para quienes excedan los horarios permitidos de venta o provoquen alteraciones al orden público.

Con ello, se pretende preservar la seguridad de los asistentes y la integridad del evento.

El Instituto de Verificación Administrativa ha hecho un llamado a las y los comerciantes de la zona para que respeten la normativa vigente.

El objetivo es “promover condiciones de legalidad, orden y seguridad para el evento, así como una ciudad segura para todas y todos”, puntualizó el INVEA en su comunicado.

Recomendaciones para el concierto de Shakira en el Zócalo

Mantén tu bolso o mochila siempre a la vista.

Guarda bien tu cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre.

Evita traer el teléfono en la mano; guárdalo tras usarlo y mantente alerta a tu entorno.

No cargues con demasiado dinero en efectivo, lleva solo lo indispensable.

Identifica las rutas de evacuación y los puntos de atención médica o seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publica lista de objetos no permitidos (X/@SSC_CDMX)

Objetos no permitidos

Bolsas voluminosas

Aerosoles

Objetos punzocortantes

Rayos láser

Latas

Envases de vidrio

Bebidas alcohólicas

Drones

Hieleras

Pirotecnia

Objetos permitidos

La Ciudad de México emite recomendaciones de seguridad para los asistentes al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. (X/@SSC_CDMX)

Bolsa de mano / cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables / chamarras

Zapatos / tenis cómodos

Baterías externas para cargar tu celular