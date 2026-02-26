México

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

La colombiana dará un concierto gratuito el domingo 1 de marzo

(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Las autoridades de CDMX realizarán un operativo para impedir la venta de alcohol a menores de edad en el concierto de Shakira en el Zócaloel 1 de marzo.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) ha anunciado la puesta en marcha de un operativo especial.

El dispositivo inicia el viernes 27 de febrero y se extiende hasta el cierre del evento, busca reforzar la seguridad y garantizar un entorno familiar para los asistentes.

¿Se podrá comprar alcohol cerca del Zócalo?

El operativo de INVEA se integra a las acciones coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocándose en la inspección de establecimientos mercantiles cercanos al Zócalo.

Las verificaciones estarán a cargo de Personal Especializado en Funciones de Verificación, quienes supervisarán el cumplimiento de la normativa en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Uno de los ejes principales será la cero tolerancia a la venta de alcohol a menores de edad.

El personal realizará visitas de inspección para constatar que ningún establecimiento suministre bebidas alcohólicas a menores, advirtiendo que el incumplimiento derivará en sanciones administrativas.

¿Qué tipo de alcohol estará prohibido para ver a Shakira en el Zócalo?

(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie
(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie Cooper)

El INVEA subraya la prohibición estricta de vender bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de abarrotes y autoservicio.

Además, recuerda que el consumo en vía pública está vetado y que cualquier infracción será sancionada.

Estas medidas buscan evitar disturbios y fortalecer las condiciones de orden durante el evento.

El operativo contempla la implementación de medidas cautelares para quienes excedan los horarios permitidos de venta o provoquen alteraciones al orden público.

Con ello, se pretende preservar la seguridad de los asistentes y la integridad del evento.

El Instituto de Verificación Administrativa ha hecho un llamado a las y los comerciantes de la zona para que respeten la normativa vigente.

El objetivo es “promover condiciones de legalidad, orden y seguridad para el evento, así como una ciudad segura para todas y todos”, puntualizó el INVEA en su comunicado.

Recomendaciones para el concierto de Shakira en el Zócalo

  • Mantén tu bolso o mochila siempre a la vista.
  • Guarda bien tu cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre.
  • Evita traer el teléfono en la mano; guárdalo tras usarlo y mantente alerta a tu entorno.
  • No cargues con demasiado dinero en efectivo, lleva solo lo indispensable.
  • Identifica las rutas de evacuación y los puntos de atención médica o seguridad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publica lista de objetos no permitidos (X/@SSC_CDMX)

Objetos no permitidos

  • Bolsas voluminosas
  • Aerosoles
  • Objetos punzocortantes
  • Rayos láser
  • Latas
  • Envases de vidrio
  • Bebidas alcohólicas
  • Drones
  • Hieleras
  • Pirotecnia

Objetos permitidos

La Ciudad de México emite
La Ciudad de México emite recomendaciones de seguridad para los asistentes al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. (X/@SSC_CDMX)
  • Bolsa de mano / cangurera
  • Celulares
  • Binoculares
  • Impermeables / chamarras
  • Zapatos / tenis cómodos
  • Baterías externas para cargar tu celular

