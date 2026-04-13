Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

El sonorense confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar no se celebrará en mayo, como habían planeado. (Facebook Christian Nodal)

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue pospuesta por motivos de seguridad en México, donde la pareja deseaba casarse durante mayo. El cantante explicó que la decisión responde a la situación actual en Zacatecas, entidad elegida para la ceremonia, donde hace unos meses se registró un episodio violento en las inmediaciones del rancho de Pepe Aguilar, padre de Ángela.

En una entrevista realizada durante su estancia en República Dominicana, Nodal abordó la postergación del evento y detalló aspectos de su vida personal y profesional. El artista sonorense viajó junto a Ángela Aguilar a La Romana, donde se presentó en los Altos de Chavón con su gira Pa’l Cora Tour. Durante la charla, el entrevistador le preguntó sobre los preparativos del enlace matrimonial, previsto inicialmente para celebrarse en mayo, coincidiendo con el lanzamiento de nueva música.

Durante una entrevista en República Dominicana, Nodal explicó que la situación actual en México representa un obstáculo para concretar la boda, por lo que prefieren esperar a que mejore el panorama. (Redes sociales)

El intérprete aclaró su forma de organizar el tiempo y los proyectos: “Realmente lo que más procuro es dejar todo listo. Grabé 24 canciones, es decir, 2 álbumes... así voy preparando mi música”, afirmó. Posteriormente, abordó directamente el tema del matrimonio con Aguilar: “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”.

El intérprete de música regional mexicana señaló que aún no hay una nueva fecha para la boda. (Captura de pantalla @palenque_leon)

La seguridad en Zacatecas se convirtió en un factor definitivo para la pareja. En febrero de 2026 ocurrió un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar, donde se encontraban Ángela Aguilar y Christian Nodal. Horas más tarde, el propio padre de Ángela emitió un comunicado para desmentir versiones sobre un ataque dirigido a su familia y aseguró que todos los miembros se encontraban a salvo.

Señaló que se había llevado a cabo un operativo de la FRIZ sobre la carretera federal 54 en Villanueva, Zacatecas, derivó en la detención de cuatro personas, incluido Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”. La captura provocó una reacción armada con disparos y explosivos. Ángela Aguilar y Christian Nodal circulaban por la zona y quedaron momentáneamente en medio del fuego cruzado. Policías escoltaron a la pareja hasta el aeropuerto tras el incidente.

Finalmente Nodal enfatizó que no existe una nueva fecha definida para el enlace: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, aseguró.