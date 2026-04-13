Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

El sonorense señaló que Ángela ha enfrentado momentos difíciles por entregarlo todo en su relación. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Durante su reciente visita a República Dominicana para ofrecer un concierto en los Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, Christian Nodal abordó la situación que enfrenta junto a Ángela Aguilar y confirmó que la pareja permanece unida pese a las dificultades. El cantante reconoció que la relación ha significado un cambio profundo en su vida y que ambos han debido afrontar momentos adversos vinculados a la exposición pública.

En entrevista, Nodal puntualizó que la boda religiosa que la pareja tenía en planes para mayo se pospuso debido a la inseguridad en Zacatecas, estado donde desean realizar la ceremonia. El artista expresó: “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explotan, ¿verdad?“.

Nodal destacó el papel fundamental de Ángela en su vida y afirmó que la pareja supera una etapa desafiante, con planes de boda en pausa. (Crédito: IG/angela_aguilar_)

Añadió: “Sí, sí, es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabe cómo somos los mexicanos”. El intérprete subrayó que el enlace no se cancela, solo se aplazará: “Pero sí, es una situación totalmente... Se va a posponer un poquito más adelante. Sí, se va a posponer”.

Nodal asegura que Ángela lo ha salvado en varios aspectos de la vida

Al referirse a su vínculo actual con Ángela Aguilar, el sonorense afirmó que ella ha tenido un papel fundamental en su estabilidad emocional. “Ángela para mí... su nombre le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que, que me ha salvado en, en tantos aspectos de la vida. Eh, me ha llenado de amor, me ha llenado de tanta enseñanza, ¿sabes? Y al final del día, yo creo que es, es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”.

En medio de la polémica mediática, Nodal consideró que la relación enfrenta una prueba fuerte. (IG)

El cantante admitió que la artista ha atravesado momentos difíciles por su decisión de apostar por la relación: “Y le ha ido, eh, muy mal y muy duro por entregarlo todo y está, estamos... Está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte”.

En medio de la polémica mediática, Nodal consideró que la relación enfrenta una prueba fuerte. “Yo creo que, eh, esta prueba que nos puso la vida y el destino y demás está muy fuerte y es muy grande. Pero bendito Dios, vamos a terminar juntos”, aseguró.

El artista dejó claro que ambos comparten la convicción de permanecer juntos pese a los cuestionamientos: “Está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte”.