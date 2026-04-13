México Deportes

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

El estratega explotó contra la árbitra central por la tarjeta roja que le mostró al término del primer tiempo

Guardar
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 12, 2026 Mazatlan coach Sergio Bueno before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Sergio Bueno explotó contra Katia Itzel García por expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La filtración de un insulto dirigido a la árbitra Katia Itzel García por parte de Sergio Bueno, entrenador de Mazatlán FC, al final del encuentro contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, desató polémica en la Liga MX. El episodio quedó expuesto tras la derrota del conjunto mazatleco, con un agravio que encendió el debate el papel de la silbante.

De acuerdo con los reportes que surgieron en redes sociales, el estratega no toleró la manera en la que Katia Itzel finalizó el encuentro, así que se lanzó contra la silbante de la FIFA. Este incidente ocurrió luego de que fuera expulsado tras insistentes reclamos al final del primer tiempo. El comentario fue registrado y circuló rápidamente en redes sociales.

Sergio Bueno recibió la tarjeta roja justo cuando la silbante puso fin al primer tiempo, en una decisión que interrumpió una jugada prometedora para el cuadro mazatleco, razón por la que el estratega se molestó.

Sergio Bueno recibió la tarjeta roja justo cuando la silbante puso fin al primer tiempo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Sergio Bueno recibió la tarjeta roja justo cuando la silbante puso fin al primer tiempo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Inmediatamente después de su expulsión, el entrenador fue acompañado hacia la zona de vestidores. En ese trayecto, se dirigió hacia los fotógrafos y lanzó el insulto contra Katia Itzel García, según narraron los propios reporteros gráficos presentes en el lugar.

¿Qué dijo Sergio Bueno a Katia Itzel García?

Luego de que el entrenador de 63 años se enfureció por su expulsión, se dirigió a los vestidores y lanzó la fuerte crítica contra Katia Itzel García. Testigos en el Estadio Olímpico Universitario coincidieron en que la frase literal de Sergio Bueno fue:

Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”.

El comentario se escuchó mientras el entrenador caminaba alterado frente a los fotógrafos, segundos después de su expulsión. El momento dejó una escena de incredulidad entre los asistentes, pues se trató de un insulto directo a la autoridad del encuentro.

La reacción de Sergio Bueno fue captada y reportada principalmente por fotógrafas deportivas, entre ellas Eloisa Sánchez, quien narró en redes sociales del agravio verbal. El insulto tuvo resonancia inmediata entre usuarios y comentaristas deportivos. Cabe mencionar que Katia Itzel García es una de las árbitras convocadas para la próxima Copa del Mundo 2026.

Sergio Bueno fue expulsado (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Sergio Bueno fue expulsado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Posibles sanciones para Sergio Bueno

Ante lo sucedido, todo indica que Sergio Bueno no podrá estar en el próximo duelo del Mazatlán FC, derivado de la expulsión directa. El reglamento contempla al menos un partido de suspensión por tarjeta roja conforme a la normativa de la Liga MX.

Además, la naturaleza del insulto y su publicación podrían acarrear sanciones adicionales si el órgano disciplinario encuentra elementos suficientes para considerar el caso como lenguaje discriminatorio.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un comunicado oficial sobre el castigo. Sin embargo, el hecho ya se encuentra bajo revisión de la autoridad disciplinaria, que examinará el informe arbitral para determinar la sanción final. De acreditarse el uso de términos discriminatorios, la penalización podría ir más allá de la suspensión automática establecida por la expulsión.

Temas Relacionados

Sergio BuenoKatia Itzel GarcíaPumasMazatlán FCLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

La afición azulcrema regresó al Estadio Banorte y el equipo reconoció la importancia del inmueble, así que permitió que los fans se llevaran una parte del recinto

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Ambos pugilistas se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de las Vegas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

El lateral mexicano convirtió el único tanto por parte del conjunto cementero

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

El técnico de Cruz Azul reconoce que el empate dejó sensaciones negativas por el bajo espectáculo

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 12 de abril

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio anuncian conciertos en conjunto en México: estas son las fechas y sedes

Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

¿Justin Bieber o Sabrina Carpenter dio el mejor show en Coachella 2026? Seguidores mexicanos dividen opiniones

KARD regresa a México: el grupo de K-pop llegará con su gira Where To Now? In Latin America

DEPORTES

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”