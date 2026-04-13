Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Sergio Bueno explotó contra Katia Itzel García por expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La filtración de un insulto dirigido a la árbitra Katia Itzel García por parte de Sergio Bueno, entrenador de Mazatlán FC, al final del encuentro contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, desató polémica en la Liga MX. El episodio quedó expuesto tras la derrota del conjunto mazatleco, con un agravio que encendió el debate el papel de la silbante.

De acuerdo con los reportes que surgieron en redes sociales, el estratega no toleró la manera en la que Katia Itzel finalizó el encuentro, así que se lanzó contra la silbante de la FIFA. Este incidente ocurrió luego de que fuera expulsado tras insistentes reclamos al final del primer tiempo. El comentario fue registrado y circuló rápidamente en redes sociales.

Sergio Bueno recibió la tarjeta roja justo cuando la silbante puso fin al primer tiempo, en una decisión que interrumpió una jugada prometedora para el cuadro mazatleco, razón por la que el estratega se molestó.

Sergio Bueno recibió la tarjeta roja justo cuando la silbante puso fin al primer tiempo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Inmediatamente después de su expulsión, el entrenador fue acompañado hacia la zona de vestidores. En ese trayecto, se dirigió hacia los fotógrafos y lanzó el insulto contra Katia Itzel García, según narraron los propios reporteros gráficos presentes en el lugar.

¿Qué dijo Sergio Bueno a Katia Itzel García?

Luego de que el entrenador de 63 años se enfureció por su expulsión, se dirigió a los vestidores y lanzó la fuerte crítica contra Katia Itzel García. Testigos en el Estadio Olímpico Universitario coincidieron en que la frase literal de Sergio Bueno fue:

“Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”.

El comentario se escuchó mientras el entrenador caminaba alterado frente a los fotógrafos, segundos después de su expulsión. El momento dejó una escena de incredulidad entre los asistentes, pues se trató de un insulto directo a la autoridad del encuentro.

La reacción de Sergio Bueno fue captada y reportada principalmente por fotógrafas deportivas, entre ellas Eloisa Sánchez, quien narró en redes sociales del agravio verbal. El insulto tuvo resonancia inmediata entre usuarios y comentaristas deportivos. Cabe mencionar que Katia Itzel García es una de las árbitras convocadas para la próxima Copa del Mundo 2026.

Sergio Bueno fue expulsado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Posibles sanciones para Sergio Bueno

Ante lo sucedido, todo indica que Sergio Bueno no podrá estar en el próximo duelo del Mazatlán FC, derivado de la expulsión directa. El reglamento contempla al menos un partido de suspensión por tarjeta roja conforme a la normativa de la Liga MX.

Además, la naturaleza del insulto y su publicación podrían acarrear sanciones adicionales si el órgano disciplinario encuentra elementos suficientes para considerar el caso como lenguaje discriminatorio.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un comunicado oficial sobre el castigo. Sin embargo, el hecho ya se encuentra bajo revisión de la autoridad disciplinaria, que examinará el informe arbitral para determinar la sanción final. De acreditarse el uso de términos discriminatorios, la penalización podría ir más allá de la suspensión automática establecida por la expulsión.