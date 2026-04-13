Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

El grupo noruego se reencontrará con sus fans mexicanos después de su participación en el festival Candelabrum 2025 y anuncia un show extendido. (Facebook Covenant)

La banda noruega The Covenant llegará el próximo 17 de mayo a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Circo Volador como parte de su gira latinoamericana Nexus Polaris Tour, donde interpretarán precisamente su álbum Nexus Polaris (1998) junto con una selección de temas de toda su discografía. El regreso del grupo, impulsado por la respuesta de los seguidores mexicanos en festivales recientes, promete una experiencia de black metal industrial con una producción escénica especial.

Nagash, fundador de The Covenant, afirmó en entrevista que la conexión que sienten con el público mexicano se asemeja a la energía del metal noruego de los años noventa: “Solo había escuchado acerca de la gente de Latinoamérica, la gente de México, ya sabes, cuando se trata de metal, y ustedes son muy apasionados, muy dedicados, y es un poco como Noruega a principios de los 90. Es el mismo tipo de sentimiento y atmósfera. Como una atmósfera loca. Realmente lo disfruté. Por eso estamos regresando”.

El grupo noruego de black metal industrial se presentará el 17 de mayo en el Circo Volador, donde interpretará su álbum “Nexus Polaris” e incluirá un repertorio especial con temas de toda su trayectoria. (Facebook Covenant)

Un espectáculo extendido y una visión diferente en vivo

El grupo, que en sus inicios incorporó elementos sinfónicos e industriales en el black metal, anunció que el concierto en la capital ofrecerá un repertorio más amplio que en su anterior visita. Nagash adelantó: “Cuando tocamos en el Candelabrum Metal Fest, en los festivales tienes muy poco tiempo para tocar, así que básicamente hicimos Nexus Polaris y creo que hicimos un par de canciones extra. Cuando vayamos a Monterrey y Ciudad de México, vamos a tocar música de todos los álbumes. Va a ser un concierto muy largo. Creo que haremos como la mitad del álbum Animatronic. Tocamos canciones del primer álbum y del álbum Seti también, junto con todo el álbum Nexus Polaris, así que creo que la gente verá que... Porque en el CD, o en el álbum, tienes como una visión de la banda. Por ejemplo, Animatronic suena muy diferente a Nexus Polaris. Pero cuando lo escuchas en vivo, notarás lo extremo que realmente suena. Así que tengo expectativas de que la gente verá a la banda de una manera nueva, que notarán cuán distinto suena en vivo y cuán bien suena en vivo”.

El músico explicó que la presentación incluirá elementos visuales y escénicos que transformarán el ambiente en cada cambio de álbum: “Traemos muchas cosas con nosotros. Tenemos videos de fondo. Hay muchas cosas interesantes que cambian toda la atmósfera. Así que cuando tocamos Nexus Polaris, tiene una atmósfera específica, pero cuando cambiamos a música de Animatronic, por ejemplo, todo el ambiente de la sala se transforma. Se vuelve más rock, más simple y más disfrutable, creo”.

The Kovenant regresa a México tras su aclamado paso por Candelabrum en 2025 y anuncia un show extendido, en el que recorrerán distintos momentos de su discografía. (Cinthia Flores)

Influencias, estética y la conexión de Covenant con México

La banda fue pionera en el uso de maquillaje y estética influenciada por la cultura nórdica y la ciencia ficción. Nagash aclaró: “En los países nórdicos, no es realmente corpse paint. Eso es lo que hacía la primera escena del black metal. Esto es más como pintura de guerra. Los vikingos antiguos solían hacer esto antes de ir a la guerra, usaban maquillaje, así que es como entrar en batalla de muchas maneras. Es un acto ritual y es una gran parte de la estética y de cómo luce la banda y todo eso, así que... Pero no usamos el corpse paint tradicional. Tenemos nuestra propia versión, más relacionada con la ciencia ficción, más futurista, ese tipo de maquillaje”, explicó.

El músico también reconoció la influencia de la historia antigua y los relatos prehispánicos mexicanos en su trabajo: “Me inspiraron mucho las profecías mayas para Nexus Polaris. Si escuchas la canción Bringer of the Sixth Sun de Nexus Polaris, esa es profecía maya. El sexto sol es como la era venidera. Creo que justo pasamos a la sexta parte ahora, así que dejamos la quinta, y la sexta se supone que es más positiva para gente como nosotros”.

Asimismo Nagash compartió su interés por conocer sitios arqueológicos mexicanos: “La última vez que estuvimos ahí, dimos un show. Tuvimos que irnos enseguida al siguiente lugar, y yo le decía a la gente: ‘Vamos a visitar Teotihuacán’ o algún sitio antiguo genial, los templos mayas y esas cosas. Así que esta vez, cuando vengamos, tenemos algunos días libres, como vacaciones, así que espero tener tiempo para conocer algunos lugares”.

El vocalista afirma que la energía de los fans mexicanos es comparable a la de la escena noruega de los años noventa y subraya la importancia de aprovechar la oportunidad de ver a la banda en vivo. (Facebook Covenant)

Finalmente el guitarrista dejó un mensaje para quienes esperan ver a The Covenant en su regreso a México: “Nunca sabes si vamos a regresar, porque nunca se sabe. Las bandas pueden morir en accidentes de avión (bromea). Pueden pasar cosas horribles. Podemos separarnos o algo así. Así que si tienes una banda que realmente te gusta y tienes la oportunidad de verlos, debes aprovechar esa oportunidad porque puede que no vuelva. Así que olvida todo lo demás en la vida. Ve a ver a tus bandas favoritas y vive tu vida como quieras. Sé fiel a ti mismo. No mientas nunca. Sé honesto. Y si eres músico, nunca digas que no a nada”.

Boletos y precios

Las entradas para el show de Covenant en el Circo Volador se encuentran disponibles a través de Súperboletos. O directamente en las taquillas del recinto ubicado en CDMX. Los precios se encuentran entre mil 98 a mil 344 pesos.

Mientras que para el show en el Foro Corona en Monterrey para el 14 de mayo, pueden adquirirse por medio de Ticketmaster.