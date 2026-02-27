México

Concierto de Shakira en el Zócalo CDMX será el arranque de actividades del 8M en la ciudad, destaca Clara Brugada

El evento musical de la cantante colombiana e intérprete de ‘Loba’, ‘Sale el sol’ y ‘Día de enero’ se realizará el domingo 1 de marzo.

El concierto de Shakira en la CDMX forma parte de las actividades del 8M en la capital. Foto: X/@ClaraBrugadaM y Gobierno de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que el concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país forma parte y arrancará con las actividades en el marco del 8M, en el mes del Día Internacional de la Mujer.

Las palabras de la mandataria capitalina ocurrieron en un video publicado este jueves 26 de febrero en sus redes sociales oficiales.

En el material difundido, Brugada indicó que ya se están preparando para el evento musical masivo y gratuito con operativos y pantallas grandes.

Recordar que la cantante colombiana se presentará en la Plaza de la Constitución este domingo 1 de marzo, de acuerdo a lo mencionado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada indicó que se está preparando todo para el concierto de Shakira de este domingo 1 de marzo. Foto: Archivo/Infobae México.

En el mismo video publicado este jueves 26 de febrero en sus redes sociales oficiales, a dos días del concierto, Brugada indicó que el evento de la artista forma parte y arranca con las actividades de marzo en la Ciudad de México por motivo del 8M del Día Internacional de las Mujeres.

Sin dar más detalles en la materia, dio referencias a que, por motivo de esta fecha conmemorativa, habrá actividades y eventos en el marco del 8M en la capital del país.

Recalcó que desde el primer día de marzo, es decir, este domingo 1, empezarán las actividades con el concierto de la intérprete de ‘Ciega Sordomuda’, ‘No’ y ‘Loba’.

“Este domingo arrancamos con las actividades culturales en el marco del #8M con la presentación de una de las cantantes latinas más importantes de la historia, ¡no faltes, es gratis!”, mencionó Clara Brugada en el video compartido en sus redes sociales oficiales.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que las actividades de marzo en el marco del 8 de Marzo, Día de la Mujer, arrancarán el 1 de marzo, con el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Clara Brugada hace referencia de canción de Shakira: “En la CDMX, las mujeres ya no lloran”

En su video en redes sociales compartido por Clara Brugada, la mandataria capitalina hizo una referencia de una de las canciones de Shakira para indicar el empoderamiento de las mujeres en la Ciudad de México y por motivo del 8M.

En el material difundido con declaraciones de Clara Brugada, afirmó: “En la CDMX, las mujeres ya no lloran”, aludiendo a la canción de Shakira junto al argentino Bizarrap, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

"En la CDMX, las mujeres ya no lloran", dijo Clara Brugada en referencia a una de sus canciones de Shakira. Foto: Zurisaddai González/Infobae.

Brugada anunció que el mes de marzo dará inicio este domingo 1 con eventos relacionados con el 8M, en conmemoración del Día de la Mujer. Destacó que el concierto de Shakira está contemplado entre las actividades previstas.

Operativo concierto de Shakira en la CDMX

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México indicaron que se realizará un operativo por el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México para este domingo 1 de febrero.

La exalcaldesa de Iztapalapa reveló que está garantizada la seguridad para todos los asistentes.

