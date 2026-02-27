México

CDMX extiende el horario del metro y metrobús por el concierto de Shakira en el Zócalo: así operará el transporte público

Las autoridades anunciaron cierres viales y alternativas de acceso a la Plaza de la Constitución

Cómo consultar en tiempo real
Cómo consultar en tiempo real el servicio del STC Metro, Metrobús y demás desde el celular

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció la implementación de medidas especiales en el sistema de transporte público con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes del concierto de Shakira a su hogar, evento programado para el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

Esta actividad será el comienzo de la agenda cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde se prevé una alta cifra de asistencia, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo que incluye la colocación de pantallas gigantes en distintos puntos del Centro Histórico, así como el fortalecimiento de los medios de transporte.

¿Cuáles son las estaciones de Metro, Metrobús y Trolebús más cercanas para llegar al concierto de Shakira?

Autoridades capitalinas recomendaron planear los traslados con anticipación. Las estaciones del Metro más cercanas al evento son Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución de la Línea 2; Isabel La Católica de la Línea 1; y San Juan de Letrán de la Línea 8.

Para quienes utilicen el Metrobús, la Línea 4 tendrá paradas próximas en Plaza de la República y Museo de la Ciudad, mientras que la Línea 7 ofrecerá acceso en las estaciones Hidalgo, El Caballito y Amajac. Se anticipan ajustes temporales en rutas y accesos de algunas líneas.

Shakira se presentará el próximo
Shakira se presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la CDMX. (FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

En la zona del evento, se instalaron señalizaciones y desvíos estratégicos, además de un despliegue reforzado de agentes de tránsito en las calles 5 de Febrero, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, donde habrá restricciones de circulación.

El Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús extenderán su horario de servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo. El Trolebús operará con horario extendido en las líneas 1, 2 y 5. El Metro dará servicio ampliado en las líneas 1, 2 y 9, mientras que el Metrobús lo hará en las líneas 1 y 7, con una frecuencia de paso aproximada de 15 minutos después de la medianoche. La tarifa del Metrobús será la habitual y se mantendrán las formas de pago actuales. Se prevén modificaciones en el servicio de las líneas 3, 4 y 7 del Metrobús debido a las condiciones viales.

Las autoridades recomiendan consultar las redes sociales oficiales del Metro, Metrobús y Trolebús para actualizaciones en tiempo real sobre el servicio y las condiciones de acceso.

Puntos clave:

  • Fecha: Domingo 1 de marzo
  • Lugar: Zócalo capitalino, ubicado en Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, CDMX
  • Hora: 20:00 horas

