Santos Bravos: así puedes elegir el nombre del fandom para la primera boyband latina

Los Santos Bravos están buscando nombre para su fandom y cualquiera puede dar sus ideas en un formulario.

Santos Bravos pertenece a HYBE, la misma empresa que debutó a grupos como BTS, TOMORROW X TOGETHER (TXT) y ENHYPEN.

El grupo de idol latinoamericanos debutó en octubre de 2025 y sus fans se debaten entre llamarse “Bravitas”, “Santurronas”, “Bravuconas”, “Toreadas”, “Las que se ríen solas” —por su primera canción 0%— y muchos más.

Entre las propuestas han surgido nombres graciosos y pegadizos, pero también muchos que tienen significados profundos apelando al país de origen de algunos integrantes.

Cabe señalar que este es el primer grupo que tuvo entrenamiento al estilo programa de supervivencia de K-pop.

Cómo votar por el nombre del fandom

Este es el enlace desde donde puedes dirigirte hasta el Google Forms: https://weverse.io/santosbravos/notice/33591?hl=zh-cn

Esta fue la publicación de Santos Bravos en weverse, red social especial para comunicación de grupos de K-pop con sus fans:

Hola. Aquí su community manager de SANTOS BRAVOS.

El momento que ustedes han estado esperando por fin llegó. Estamos listos para definir el nombre oficial del fandom, pero antes de tomar cualquier decisión, los integrantes de SANTOS BRAVOS quieren escuchar sus propuestas.

Este nombre representará a los fans y su comunidad, por eso queremos leer sus ideas más creativas.Más abajo les dejamos los detalles para que puedan ser parte este proceso y compartirnos sus ideas.

El formulario estará disponible desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8 del mismo mes a las 10:00 horas.

En el formulario debes especificar:

Correo electrónico

Edad

País de origen

Nombre de la propuesta

Significado de la palabra

Concepto central o emoción del nombre

Santos Bravos: nombres, país y edades

Drew Venegas - 25 años - EE.UU./México

Alejandro Aramburú - 21 años - Perú

Gabi Bermúdez - 20 años - Puerto Rico/EE.UU

Kauê Penna - 19 años - Brasil

Kenneth Lavíll - 16 años - México

Quiénes son los Santos Bravos

Los cinco superaron un riguroso proceso de entrenamiento de seis meses, documentado en la docuserie homónima, donde se enfrentaron a audiciones, desafíos físicos y culturales, y una convivencia intensa que puso a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

El proceso de formación replicó el exigente sistema de la industria del K-pop, pero adaptado a la diversidad de América Latina y comprimido en un tiempo récord.

En el centro de entrenamiento instalado en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, los integrantes recibieron clases de canto, baile, interpretación y media training, guiados por profesionales relacionados con figuras de talla mundial como BTS, Rihanna y Justin Timberlake.

Actualmente los Santos Bravos cuentan con tres canciones: 0%, 0% en portugués y Kawazaki