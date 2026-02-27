Autobús de peregrinos choca en Avenida Constituyentes: reportan al menos 10 heridos

Se registró un fuerte accidente en avenida Constituyentes en CDMX (X/ @luismiguelbaraa)

Al menos 10 personas resultaron lesionadas la tarde de este jueves 26 de febrero tras el choque entre un camión que transportaba peregrinos que regresaban de la Basílica de Guadalupe y una camioneta de redilas estacionada sobre la avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El incidente movilizó a servicios de emergencia y autoridades, quienes atendieron a los afectados en la zona. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, el accidente ocurrió cuando una camioneta de redilas, utilizada para transportar equipaje y algunos peregrinos, se detuvo a causa de una falla mecánica. Mientras los conductores revisaban el motor y colocaban señalamientos a 20 metros del lugar, un autobús que venía detrás no advirtió la situación y golpeó al vehículo detenido.

El conductor del autobús donde viajaba un grupo de peregrinos no alcanzó a frenar a tiempo y esto desencadenó el siniestro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para atender a los heridos, por lo que solicitaron el auxilio de paramédicos.

Afectaciones viales en avenida Constituyentes

Los primeros reportes indicaron que tras el accidente hubo al menos 10 lesionados, entre ellas una mujer con una posible fractura de cadera. Otras víctimas presentaron crisis nerviosas y lesiones de distinta consideración.

Elementos de la Cruz Roja, bomberos y personal de Protección Civil participaron en las labores de auxilio. Algunas personas recibieron atención médica en el sitio, mientras que otras fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El percance provocó un importante congestionamiento sobre la avenida Constituyentes, especialmente en dirección a Santa Fe. Las maniobras de emergencia y el cierre parcial de carriles formaron largas filas de automovilistas en plena hora pico.

Ante la magnitud de la afectación, las autoridades pidieron a los conductores buscar rutas alternas. El tránsito lento incrementó los tiempos de llegada para cientos de usuarios.

Testimonios de los peregrinos afectados

Algunos peregrinos relataron que muchos se encontraban dormidos tras caminar tres días por su fe antes de regresar a Toluca. “Iba enfrente con mi mamacita y solo sentimos el trancazo”, comentó Isadora, una de las pasajeras, en entrevista a N+.

Otros afirmaron que la mayoría de los viajeros estaba cansada por el trayecto y descansaba en el vehículo cuando se produjo el accidente. “Iban dormiditos, llevaban tres días caminando y cansados”, explicó uno de los integrantes del grupo.

Sobre la causa, uno de los peregrinos señaló: “Fue él, no vio los señalamientos”, refiriéndose al conductor del autobús que no habría advertido los avisos colocados antes de la camioneta.

Conductores presentados ante las autoridades

Ambos conductores implicados fueron detenidos en el lugar y presentados ante el Ministerio Público. Las autoridades determinarán su situación jurídica y revisarán las posibles responsabilidades legales por el accidente.

La jornada concluyó con las familias separadas y un regreso marcado por la consternación, reflejando el impacto inesperado de un suceso que transformó su trayecto de fe.