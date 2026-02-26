La presidenta de México hace llamado a aseguradoras de comercios y automovilistas afectados por operativo contra ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las aseguradoras para apoyar en las pólizas de los comercios y autos afectados por la muerte y detención de 'El Mencho' February 25, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las compañías aseguradoras para que brinden apoyo a los comerciantes y automovilistas que resultaron afectados por los actos de violencia registrados tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante su participación en la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal fue cuestionada sobre la negativa de algunas empresas aseguradoras a cubrir los daños ocasionados a negocios y vehículos, bajo el argumento de que las pólizas excluyen afectaciones derivadas de disturbios y violencia social.

Ante este escenario, Sheinbaum señaló que las aseguradoras “siempre pueden apoyar” y consideró que, más allá de las cláusulas contractuales, es momento de actuar con responsabilidad social.

“Sería muy bueno que la Asociación de Seguros hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente”, expresó la presidenta, al tiempo que adelantó que buscará establecer comunicación tanto con representantes del sector asegurador como con el gobierno de Michoacán para encontrar alternativas de respaldo.

Seguros aplicarían conforme a cláusulas

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará diálogo con el gobierno de Michoacán y ver qué tipo de apoyos se darían a los afectados por los actos de violencia del pasado 22 de febrero en la entiad (especial).

Las declaraciones surgen luego de que diversos comerciantes y propietarios de vehículos reportaran daños materiales tras los hechos violentos relacionados con el operativo contra el líder criminal. Algunos establecimientos sufrieron afectaciones en fachadas, incendios o saqueos, mientras que automóviles fueron vandalizados o incendiados.

Sin embargo, en muchos contratos de seguro se especifica que los daños ocasionados por disturbios civiles, motines o violencia social quedan excluidos de cobertura, lo que ha generado inconformidad entre los afectados.

Frente a este panorama, Sheinbaum Pardo subrayó que su administración buscará un entendimiento que permita generar apoyos sin abrir un conflicto directo con las aseguradoras.

“Ya nos pondremos de acuerdo, todo mundo quiere apoyar en este momento a quienes tuvieron alguna afectación; es importante, ya nos pondremos de acuerdo, para no generar un debate con las aseguradoras, vamos a ver cómo generamos los apoyos”, afirmó.

La presidenta dejó en claro que el objetivo es encontrar mecanismos de colaboración que permitan atender la emergencia económica derivada de los hechos violentos, sin desestimar el marco legal de los contratos, pero apelando a la solidaridad del sector privado.

Mientras, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que, tras el abatimiento de “El Mencho”, las pérdidas estimadas iniciales serían de dos mil millones de pesos.

Con este posicionamiento, el gobierno federal abre la puerta a un diálogo que podría sentar precedente sobre la cobertura de seguros en contextos de violencia vinculada a operativos de seguridad pública.