México

La presidenta de México hace llamado a aseguradoras de comercios y automovilistas afectados por operativo contra ‘El Mencho’

La presidenta buscará diálogo con el sector y con el gobierno de Michoacán para respaldar a afectados

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las aseguradoras para apoyar en las pólizas de los comercios y autos afectados por la muerte y detención de 'El Mencho' February 25, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a las compañías aseguradoras para que brinden apoyo a los comerciantes y automovilistas que resultaron afectados por los actos de violencia registrados tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante su participación en la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria federal fue cuestionada sobre la negativa de algunas empresas aseguradoras a cubrir los daños ocasionados a negocios y vehículos, bajo el argumento de que las pólizas excluyen afectaciones derivadas de disturbios y violencia social.

Ante este escenario, Sheinbaum señaló que las aseguradoras “siempre pueden apoyar” y consideró que, más allá de las cláusulas contractuales, es momento de actuar con responsabilidad social.

“Sería muy bueno que la Asociación de Seguros hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente”, expresó la presidenta, al tiempo que adelantó que buscará establecer comunicación tanto con representantes del sector asegurador como con el gobierno de Michoacán para encontrar alternativas de respaldo.

Seguros aplicarían conforme a cláusulas

La presidenta Claudia Sheinbaum buscará
La presidenta Claudia Sheinbaum buscará diálogo con el gobierno de Michoacán y ver qué tipo de apoyos se darían a los afectados por los actos de violencia del pasado 22 de febrero en la entiad (especial).

Las declaraciones surgen luego de que diversos comerciantes y propietarios de vehículos reportaran daños materiales tras los hechos violentos relacionados con el operativo contra el líder criminal. Algunos establecimientos sufrieron afectaciones en fachadas, incendios o saqueos, mientras que automóviles fueron vandalizados o incendiados.

Sin embargo, en muchos contratos de seguro se especifica que los daños ocasionados por disturbios civiles, motines o violencia social quedan excluidos de cobertura, lo que ha generado inconformidad entre los afectados.

Frente a este panorama, Sheinbaum Pardo subrayó que su administración buscará un entendimiento que permita generar apoyos sin abrir un conflicto directo con las aseguradoras.

“Ya nos pondremos de acuerdo, todo mundo quiere apoyar en este momento a quienes tuvieron alguna afectación; es importante, ya nos pondremos de acuerdo, para no generar un debate con las aseguradoras, vamos a ver cómo generamos los apoyos”, afirmó.

La presidenta dejó en claro que el objetivo es encontrar mecanismos de colaboración que permitan atender la emergencia económica derivada de los hechos violentos, sin desestimar el marco legal de los contratos, pero apelando a la solidaridad del sector privado.

Mientras, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que, tras el abatimiento de “El Mencho”, las pérdidas estimadas iniciales serían de dos mil millones de pesos.

Con este posicionamiento, el gobierno federal abre la puerta a un diálogo que podría sentar precedente sobre la cobertura de seguros en contextos de violencia vinculada a operativos de seguridad pública.

Temas Relacionados

PólizasSegurosAseguradorasEl MenchoClaudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloMichoacánPolítica MexicanaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Paletas heladas de mango, con cúrcuma y jengibre: la opción antiinflamatoria y sin azúcar para disfrutar del calor

Nada como el toque tropical y aromático de estos ingredientes sorprender a todos en casa

Paletas heladas de mango, con

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

La situación de riesgo, de acuerdo con el Municipio de Matamoros, se dio en el Ejido de Sandoval

Reportan situación de riesgo en

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un procedimiento al considerar que la licencia del legislador causó un impacto negativo en la imagen del partido

Sergio Mayer se arrepiente de

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Una propuesta clásica que une técnica, equilibrio y un acabado vistoso para cualquier ocasión

Cómo preparar panqué marmoleado casero

Declaración anual SAT 2026: quiénes están obligados a presentarla en marzo y cuánto es la multa por no hacerlo

Durante marzo de 2026, las personas morales deberán presentarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Declaración anual SAT 2026: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan situación de riesgo en

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

Sheinbaum niega que hechos violentos tras muerte de “El Mencho” sean terrorismo: “No tiene nada que ver”

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer se arrepiente de

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

Tacos del Malilla: dónde está el restaurante viral y cuál es el menú

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

DEPORTES

Cuándo y dónde ver el

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

¡De México a la UFC! Regina Tarín hará su debut oficial en el MMA profesional

Un viejo conocido de Rayados de Monterrey llega a dirigir al Mallorca de España

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia