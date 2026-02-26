SEP suspende clases este viernes 27 de febrero: quiénes sí deben asistir a la escuela

La SEP aclaró quiénes deben asistir a clases este viernes 27 de febrero. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó que este viernes 27 de febrero no habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La razón es debida a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Esta noticia fue confirmada por la SEP, así como consultada por su calendario oficial de esta dependencia del Gobierno de México, que notificó que este viernes 27 de febrero no habrá clases.

La SEP aclaró que algunos miembros de la comunidad estudiantil tendrán que asistir en esta fecha, pese a que ya se había anunciado la cancelación de clases este viernes 27 de febrero.

Detalló quiénes sí deben asistir a los planteles de educación básica en esta fecha.

¿Quiénes sí deben asistir a clases este viernes 27 de febrero?

La SEP detalló y dio a conocer quiénes sí deben asistir a clases este viernes 27 de febrero.

La dependencia educativa indicó que personal docente, académico, directivo y administrativo de cada plantel de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de cada plantel son los únicos que se ausentarán de la escuela, pero profesores, directores y demás sí deberán presentarse este viernes 27 de febrero.

Este viernes 27 de febrero las clases serán suspendidas en todos los planteles de educación básica. Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) de la SEP?

La junta de CTE es una reunión institucional que se lleva a cabo en las escuelas de nivel básico en México, como parte del sistema educativo nacional.

Su propósito principal es reunir al personal docente y directivo para analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas sobre la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estas sesiones se desarrollan de manera periódica, generalmente al finalizar cada mes, y son obligatorias para todos los integrantes del plantel educativo.

Durante la junta de CTE, los participantes revisan los avances académicos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias para fortalecer el desempeño de los estudiantes.

Además, se abordan temas como la convivencia escolar, la gestión administrativa y la implementación de programas educativos promovidos por las autoridades educativas.

Entre las acciones que se realizan en estas juntas destacan:

Análisis de los resultados académicos de los estudiantes.

Elaboración y seguimiento de planes de mejora escolar.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas pedagógicas entre docentes.

Revisión de casos específicos que requieran atención especial, como alumnos con rezago o necesidades educativas particulares.

Evaluación de la aplicación de programas transversales, como convivencia escolar, inclusión y equidad.

La participación en la junta de CTE contribuye a la formación profesional del personal docente, fomenta el trabajo colaborativo y fortalece la toma de decisiones informadas en beneficio de la comunidad escolar.

Estas reuniones constituyen un espacio fundamental para la planeación estratégica y el mejoramiento continuo de las escuelas, impactando directamente en la calidad educativa.