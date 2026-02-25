¿Habrá clases este viernes 27 de febrero? La SEP responde

La SEP aclaró si este viernes 27 de febrero habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este viernes 27 de febrero para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

La duda surgió entre padres de familia y estudiantes de nivel básico en todos los planteles públicos del país.

Lo anterior debido a los recientes puentes vacacionales, así como juntas y fechas de asueto por días conmemorativos y demás.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de la dependencia del Gobierno de México para saber si habrá clases o no este viernes 27 de febrero.

La SEP indicó que no habrá clases este viernes 27 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con la SEP, este viernes 27 de febrero no habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La dependencia federal explicó las razones por las que serán canceladas las clases en el nivel básico en esta fecha.

¿Por qué se cancelarán las clases en todo el país este viernes 27 de febrero?

La SEP detalló que las clases serán canceladas este viernes 27 de febrero debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Indicó que los únicos que deberán asistir a los respectivos planteles son el personal académico, docente y administrativo para esta reunión mensual.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) de la SEP?

La junta de CTE es una reunión institucional que se lleva a cabo en las escuelas de nivel básico en México, como parte del sistema educativo nacional.

Su propósito principal es reunir al personal docente y directivo para analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas sobre la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estas sesiones se desarrollan de manera periódica, generalmente al finalizar cada mes, y son obligatorias para todos los integrantes del plantel educativo.

Durante la junta de CTE, los participantes revisan los avances académicos, identifican áreas de oportunidad y diseñan estrategias para fortalecer el desempeño de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión institucional que se lleva a cabo en las escuelas de nivel básico en México. Crédito: Cuartoscuro.

Además, se abordan temas como la convivencia escolar, la gestión administrativa y la implementación de programas educativos promovidos por las autoridades educativas.

Entre las acciones que se realizan en estas juntas destacan:

Análisis de los resultados académicos de los estudiantes.

Elaboración y seguimiento de planes de mejora escolar.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas pedagógicas entre docentes.

Revisión de casos específicos que requieran atención especial, como alumnos con rezago o necesidades educativas particulares.

Evaluación de la aplicación de programas transversales, como convivencia escolar, inclusión y equidad.

La participación en la junta de CTE contribuye a la formación profesional del personal docente, fomenta el trabajo colaborativo y fortalece la toma de decisiones informadas en beneficio de la comunidad escolar.

Estas reuniones constituyen un espacio fundamental para la planeación estratégica y el mejoramiento continuo de las escuelas, impactando directamente en la calidad educativa.