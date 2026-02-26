2 mil pesos por cada “halcón”, así pagaba El Mencho a sicarios del CJNG

En México, 30,000 menores han sido reclutados por el narco (Foto: Especial)

Un conjunto de documentos filtrados revela la estructura financiera y operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco. Los registros, con fecha del 13 de diciembre de 2025, ofrecen un panorama inédito sobre los recursos mensuales que la organización asigna a actividades ilícitas y permiten identificar tanto los cargos internos como los nombres clave de sus líderes regionales.

Entre los documentos destaca un apartado titulado “Gastos de Tapalpa”, donde se describen funciones como “halcones” (informantes), “muchachos base”, relevos, corredores y “muchachos choke”. Cada función aparece acompañada por el número de personas contratadas y el monto asignado. Por ejemplo, se consignan 2 mil 900 dólares por 20 halcones y 6 mil 30 dólares para la contratación de 26 “muchachos de choke”. La lista incluye gastos en gasolina, talleres mecánicos y oficinas, hasta sumar un total de 16 mil 900 dólares en un solo día dedicado a la logística del grupo.

De acuerdo con los registros, la operatividad del CJNG se extiende por múltiples localidades, entre ellas Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán. El análisis de cada gasto permite ubicar las principales rutas y zonas de influencia del cártel en la región.

Entre los nombres citados en los documentos sobresalen Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, apodado “El Sapo”, identificado como uno de los mandos principales; Luis Miguel Pelayo, conocido como “El Meño”, quien opera en Autlán y Villa Purificación; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, jefe regional en Puerto Vallarta. También figura Jesús Ambriz Cano, apodado “El Yogurt”, junto a cantidades detalladas de droga y dinero vinculadas a cada miembro.

En uno de los registros encontrados que más destacan, se leen los “Gastos de Tapalpa” donde se evidencia la organización interna del CJNG. (X: @siete_letras)

La venta de estupefacientes constituye una de las fuentes principales de los ingresos del CJNG. Los documentos reportan ganancias por 509,295 dólares en diciembre de 2025, provenientes de la comercialización de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo. Además, aparecen ingresos procedentes de máquinas tragamonedas ubicadas en Tapalpa, lo que refuerza la hipótesis sobre la relación entre el cártel y los ataques contra establecimientos con este tipo de equipos en distintos estados.

Los registros también documentan pagos considerados sobornos a elementos federales. Se consignan erogaciones de 37,700 dólares a “GN Mich Picten”, 4,350 dólares a “GN Autlán”, 1,160 dólares a “Guachito pasa datos” y 870 dólares a “PGR”. Estos movimientos sugieren una estrategia de corrupción para facilitar las operaciones del grupo.

El nivel de detalle de los documentos permite observar la organización interna del cártel y las estrategias implementadas para consolidar su presencia en el occidente de México. El flujo de recursos y la distribución de responsabilidades evidencian una estructura profesionalizada orientada a maximizar el control territorial y las ganancias ilícitas.

Reclutamiento masivo de menores

Aunque 15 expertos en seguridad y miembros de los cárteles afirman que el reclutamiento infantil es cada vez más común, la falta de datos concretos dificulta el seguimiento del problema.

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del gobierno estadounidense estima que unos 30 mil niños se han unido a grupos criminales en México. Grupos de defensa afirman que el número de niños vulnerables propensos a ser reclutados asciende a 200 mil. No está claro cómo han cambiado estas cifras con el tiempo, aunque los expertos afirman que los niños reclutados son cada vez más jóvenes.

Un informe del gobierno mexicano sobre el reclutamiento de niños por parte de los cárteles, publicado el año pasado, reveló que menores de tan solo seis años se han unido al crimen organizado y también destacó el creciente uso de la tecnología, como los videojuegos y las redes sociales, para atraer a jóvenes reclutas.

El informe indicó que el 70% de los adolescentes reclutados por los cárteles crecieron rodeados de altos niveles de violencia extrema. En 2021, las autoridades mexicanas interceptaron a tres niños de entre 11 y 14 años en el estado de Oaxaca, quienes, según afirmaron, estaban a punto de unirse a un cártel tras ser reclutados a través del violento juego multijugador “Free Fire”.

Desde entonces, la Guardia Nacional ha emitido directrices sobre el uso seguro de los videojuegos, mientras que una propuesta legislativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para criminalizar la exaltación cultural del crimen en la música, la televisión y los videojuegos.

“Vemos cada vez más grupos criminales que secuestran a niños cada vez más pequeños”, dijo Dulce Leal, directora de Reinserta, un grupo de defensa enfocado en niños víctimas del crimen organizado. Añadió que esta tendencia ha crecido junto con el uso de nuevas tecnologías, como videojuegos con sistemas de mensajería integrados.