Museo del Mamut abre sus puertas en Tultepec, un espacio dedicado a los gigantes de la prehistoria

Hallazgos paleontológicos en Tultepec transforman la imagen del municipio y revelan nuevos detalles sobre la caza de mamuts. Foto: (Municipio de Tultepec)

En el municipio de Tultepec, donde la tierra ha revelado vestigios de un pasado remoto, fue inaugurado el Museo del Mamut (MUDEMA), un recinto que resguarda algunos de los hallazgos paleontológicos más relevantes del Valle de México. Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del gobierno local encabezaron la apertura de este espacio que busca acercar a la población a la historia natural de la región.

El museo exhibe restos de mamuts que habitaron la zona hace entre 13 mil y 14 mil años, durante el final del Pleistoceno. La pieza central es la reconstrucción de un esqueleto casi completo de 3.6 metros de altura y 7 metros de largo, que domina la sala principal y ofrece una dimensión tangible de la magnitud de estos animales. A su alrededor se presentan cientos de osamentas y fragmentos recuperados en distintos puntos del municipio.

Museo del Mamut en el Estado de México abre sus puertas con una exhibición única sobre la megafauna prehistórica hallada localmente. Foto: (Municipio de Tultepec)

En total, el MUDEMA alberga más de 836 restos óseos y mil 200 fragmentos pertenecientes a al menos 14 ejemplares localizados en Tultepec. El origen de este proyecto se remonta a 2015, cuando vecinos de la comunidad de San Antonio Xahuento reportaron el hallazgo de huesos de gran tamaño durante obras de drenaje. A partir de entonces, especialistas del INAH iniciaron excavaciones que derivaron en descubrimientos de relevancia mundial.

Uno de los hallazgos más significativos ocurrió en 2019, cuando en un predio que funcionaba como relleno sanitario fueron localizados 824 huesos de mamut y vestigios de trampas artificiales utilizadas por grupos humanos prehistóricos. Estas estructuras, excavadas en las inmediaciones del antiguo lago de Xaltocan, habrían servido para atrapar a los grandes ejemplares, lo que confirmó prácticas de caza organizada y el aprovechamiento integral de carne, pieles, huesos y grasa.

El alcalde Sergio Luna Cortés explicó que el museo surgió inicialmente como parte de los proyectos de impacto regional vinculados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, el ayuntamiento decidió ampliar y remodelar el espacio original para convertirlo en un recinto de 7 mil metros cuadrados con cuatro salas y áreas especializadas de exhibición.

El nuevo recinto se estrena con altos estándares de conservación y una oferta didáctica pionera en torno a los antiguos habitantes de la zona. Foto: (Municipio de Tultepec)

La directora del museo, Juana Zúñiga Urbán, detalló que la obra comenzó en 2021 y se extendió durante cinco años, periodo en el que se realizaron mejoras estructurales, ampliaciones y la instalación de sistemas de conservación, control de humedad e iluminación técnica. El objetivo, señaló, es garantizar la preservación adecuada de las piezas y ofrecer una experiencia didáctica a los visitantes.

El MUDEMA abrirá de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita y capacidad para recibir hasta 200 personas por hora. Su reapertura coincide con la Feria Internacional de la Pirotecnia, uno de los eventos más representativos del municipio, lo que permitirá ampliar su alcance turístico.

Con este nuevo espacio, Tultepec no solo suma un atractivo cultural, sino que reafirma su papel como referente paleontológico. Bajo su suelo, alguna vez caminaron gigantes de la prehistoria; hoy, sus restos cuentan una historia que conecta a las comunidades actuales con un pasado de más de 14 mil años.