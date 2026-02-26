“Me va mejor en redes que en la política”: Xóchitl Gálvez asegura que ahora influye desde la ciudadanía

Xóchitl Gálvez acusó que varios homicidios dolosos se clasificaron como culposos para reducir la cifra de casos. | X- Xóchitl Gálvez

Tras la derrota en la contienda presidencial de 2024 frente a Claudia Sheinbaum, la excandidata Xóchitl Gálvez aseguró que actualmente tiene mayor alcance e interacción a través de plataformas digitales que durante su etapa activa en campaña.

En un reciente encuentro con medios, afirmó que esta nueva etapa le permite influir desde la ciudadanía, sin vínculos partidistas formales y con contacto directo, principalmente con jóvenes.

Xóchitl Gálvez y su estrategia en redes sociales tras la elección

“Me va mejor en las redes sociales que cuando era política”, expresó al referirse al nivel de interacción que mantiene, especialmente en TikTok.

Señaló que, en ausencia de una contienda electoral, continúa compartiendo opiniones y generando debate público mediante videos y publicaciones semanales.

La exsenadora subrayó que esta dinámica le permite mantener presencia pública sin militar en un partido político, condición que —reiteró— ha caracterizado su trayectoria, ya que sus cargos anteriores fueron por invitación de distintas fuerzas y coaliciones.

Presencia digital: cifras y alcance en plataformas

Actualmente, Gálvez concentra una comunidad amplia en distintas redes sociales:

Instagram : 767 mil seguidores, 436 cuentas seguidas y más de 3,300 publicaciones.

: 767 mil seguidores, 436 cuentas seguidas y más de 3,300 publicaciones. Facebook : 1.1 millones de seguidores.

: 1.1 millones de seguidores. TikTok: 1.2 millones de seguidores y 45.7 millones de “me gusta”.

En sus perfiles se describe como “mamá, ingeniera, tecnóloga y empresaria”, identidad que ha reforzado en esta nueva etapa.

Vida personal y autocuidado después de la derrota electoral

Tras el proceso electoral, Gálvez ha señalado que atravesó un periodo de desgaste físico y emocional.

Tras la contienda electoral de 2024, Xóchitl Gálvez reconoció el desgaste físico y emocional que implicó su participación, priorizando ahora su bienestar y recuperación.(Facebook Xóchitl Gálvez Ruiz)

En una columna titulada Resiliencia, publicada en El Universal, relató el impacto que tuvo la campaña en su salud y la necesidad de priorizar su bienestar.

En entrevistas recientes explicó que retomó actividades personales y empresariales, así como una rutina de ejercicio constante.

Informó que ha perdido 18 kilos en los últimos meses y que se prepara para participar en una carrera de cinco kilómetros. Parte de su contenido digital aborda precisamente hábitos saludables y disciplina física.

Postura frente a Somos México y el escenario político

La excandidata confirmó que no se integrará a Somos México, agrupación que busca constituirse como partido político nacional.

Argumentó que decidió tomar distancia para enfocarse en su recuperación personal y profesional.

Xóchitl Gálvez confirmó que no se integrará a Somos México, optando por mantener distancia y enfocarse en su recuperación personal y profesional. (x/@SomosMxMexico)

Aunque se mantiene como voz crítica del gobierno federal y ha expresado preocupación por la discusión de una eventual reforma electoral impulsada por Morena, aclaró que su participación será desde una “trinchera ciudadana”.

Sostuvo que continuará opinando y debatiendo temas públicos, pero sin incorporarse formalmente a alguna fuerza política.

Una figura pública activa fuera de los partidos

A un año y medio de la elección histórica en la que compitieron dos mujeres por la Presidencia de la República, Gálvez ha optado por mantener presencia mediática desde plataformas digitales.

Sus contenidos combinan comentarios sobre la coyuntura política, reflexiones personales y aspectos de su vida cotidiana.

Sin anunciar proyectos electorales inmediatos, ha señalado que evaluará el panorama rumbo a 2027. Por ahora, su estrategia se centra en la comunicación directa con seguidores y en mantener una participación pública desde el ámbito ciudadano.