Xóchitl Gálvez asegura que hay evidencias de que funcionarios de la Marina están involucrados con el huachicol fiscal

Un audio reveló que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre la existencia de una red de robo de combustible

Xóchitl Gálvez afirmó, a través de un video en su cuenta oficial de X, que existen suficientes pruebas que involucran a altos funcionarios de la Secretaría de la Marina en el delito de huachicol fiscal.

Estas declaraciones se dan después de que la mandataria mexicana asegurara el jueves 19 de febrero durante su conferencia matutina, que no hay ninguna denuncia contra el entonces titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sino un proceso vinculado con la evasión de impuestos de hidrocarburos.

La excandidata a la presidencia manifestó que en el audio difundido hace algunos días se encuentran todas las evidencias necesarias para probar el delito, debido a que se puede escuchar al contralmirante Fernando Guerrero explicarle al extitular toda la operación de la red de contrabando de combustible, así como quiénes son las personas involucradas.

Recordó que en la grabación uno de los involucrados señaló que hay dos caminos, el primero destapando el escándalo, y el otro reubicando a los elementos para evitar futuros problemas.

“Lo realmente grave es que asesinaron al contralmirante que denunció el robo del siglo. Presidenta, basta de tapar la corrupción del gobierno de López Obrador”, demandó Gálvez.

Audio del contralmirante Guerrero sobre el huachicol fiscal

Un audio inédito publicado este el pasado martes 17 de febrero reveló que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre la existencia de una red de huachicol fiscal en aduanas ante el entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, meses antes de ser asesinado en Manzanillo.

La grabación, difundida por Aristegui Noticias, documenta una conversación de 19 minutos en la que la autoridad naval expuso directamente ante Ojeda el funcionamiento de una supuesta red de corrupción que operaba en dependencias marítimas y la implicación de mandos navales en el robo de combustible.

En el audio se escucha al entonces secretario plantear dos alternativas ante la denuncia: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”, según la transcripción de la conversación.

El contralmirante relató que, tras ser comisionado en enero de 2021 para supervisar aduanas, comenzó a recibir transferencias y entregas de dinero en efectivo, que inicialmente creyó destinadas a mejoras operativas, hasta que concluyó que se trataba de presuntos sobornos vinculados al contrabando ilícito de combustibles.

Guerrero Alcántar también señaló en la conversación a Fernando Farías Laguna, entonces mando naval, como uno de los principales involucrados en la supuesta trama.

Tras exponer estas irregularidades ante sus superiores, el contralmirante fue reasignado a la Región Naval de Puerto Chiapas. El 8 de noviembre de 2024, en su último día de licencia, fue asesinado a tiros por sujetos en motocicleta, bajo un modus operandi similar al de otros crímenes vinculados a investigaciones sobre aduanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación que ya derivó en órdenes de aprehensión contra varias personas, mientras que la Marina ha señalado que no cuenta con el audio original y remite las indagatorias a la autoridad ministerial.

