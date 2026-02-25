México

Xóchitl Gálvez acusa que están coartando su libertad de expresión tras demanda de Carlos Ímaz,exesposo de Sheinbaum, por daño moral

Carlos Ímaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, interpone demanda contra Xóchitl Gálvez tras debate presidencial de 2024

La exsenadora comparte cómo fue
La exsenadora comparte cómo fue notificada tras recordar en redes viejos episodios polémicos que involucran a figuras del actual gobierno. | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que buscan “coartar” su libertad de expresión, tras recibir una notificación de demanda por presunto daño moral, interpuesta por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quieren coartar mi libertad de expresión. Hace dos semanas recibí en mi domicilio una notificación de una demanda por supuesto daño moral”, contó Gálvez desde su cuenta oficial en la plataforma de ‘X’.

Ímaz argumenta que la excandidata afectó su imagen, reputación y honor durante el debate presidencial del pasado 28 de abril de 2024 con sus expresiones.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez en la discusión política? La empresaria contó que en aquel panel, recordó un video que fue transmitido en el programa ‘El Mañanero’, conducido por Víctor Trujillo, también conocido como ‘Brozo’.

Dicho material audiovisual fue transmitido en el año 2004, donde el exesposo de la presidenta de México fue exhibido recibiendo dinero en efectivo por el contratista Carlos Ahumada, quien entonces tenía proyectos en la Ciudad de México.

Cabe recordar que la periodista e investigadora Elena Chávez, en su obra “El Rey del Cash: En “El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano”, la escritora señaló a Sheinbaum como la responsable de entregar a Ímaz ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador (en aquella época jefe de Gobierno de la CDMX).

“La voz de una mujer se escuchó en el grupo, era Claudia Sheinbaum, confesando que su esposo, Carlos Ímaz, entonces delegado de Tlalpan, también había visitado a Carlos Ahumada y también había recibido dinero. A partir de ese momento, Sheinbaum se ganó la confianza del hoy presidente”, señala el libro publicado hace unos meses y el cual causó el enojo dentro de Morena.

Esto, de acuerdo con la autora, significó para Sheinbaum Pardo la confianza del expresidente.

“Ahora me demanda porque asegura que como político y activista es indispensable mantener su honor y reputación. ¡Mangos! El daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas" cuando salió a la luz el vídeo, expresó Gálvez Ruiz.

“No sabía que recordar hechos públicos causara daño moral”

Gálvez insistió en que sus declaraciones se dieron en el marco de un debate democrático y sobre hechos “ampliamente documentados” y de conocimiento público.

“En una democracia, las ideas se debaten, no se silencian. En un sistema autoritario, se limitan los derechos y se persigue a los opositores”, afirmó.

