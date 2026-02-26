México

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Omar García Harfuch dio a conocer que continúan investigaciones para dar con los demás reos que escaparon el pasado domingo

Los sujetos fueron capturados luego de que el pasado domingo escaparon, en medio de hechos violentos por la muerte de El Mencho. (X @OHarfuch)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que, en una acción encabezada por la Secretaría de Marina, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad, en coordinación conautoridades del estado de Jalisco, se logró la detención de cuatro sujetos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado domingo 22 de febrero.

En una publicación en su cuenta de la red social X, el titular de SSC compartió una fotografía de los detenidos y aseguró que la investigación continúa para detener a los demás reos que escaparon.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, posteó.

Escapan 23 internos del Penal de Ixtapa

El pasado lunes, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) confirmó que 23 personas que se encontraban privadas de la libertad en el penal de Ixtapa, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, habían escapado un día antes.

El incidente ocurrió el domingo 22 de febrero, luego de que grupos armados irrumpieron en el centro penitenciario con disparos y el derribo de un portón con la ayuda de un vehículo.

Este hecho formó parte de los hechos violentos que se registraron en diversas partes del país, luego de un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para captura a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien enfretó a las autoridades y resultó herido de gravedad.

Por dichas lesiones, el narcotraficante perdió la vida cuando era trasladado a la Ciudad de México, de acuerdo con información de las autoridades.

El hecho en el penal de Ixtapa, generó una serie de disturbios internos.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública en Jalisco, dio a conocer en conferencia de prensa, que se había implementado alertamientos a diferentes entidades federativas para localizar y capturar a los evadidos.

Confirmó que los elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

La muerte del líder del CJNG ocurrió el pasado domingo, luego de un operativo en el que se pretendía su captura.

Violencia tras la muerte de El Mencho

La fuga de los reos se dio en el contexto de una escalada de violencia en Jalisco y otros estados del país, atribuida a la reacción de de grupos criminales tras la muerte de Nemesio Osegura Cervantes, líder del CJNG.

Tras el deceso del líder criminal, se registraron 85 narcobloqueos en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Jalisco ocurrieron 18 de estos bloqueos, los que dificultó la respuesta de las fuerzas de seguridad y la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

