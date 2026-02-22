Agencias

Individuos armados irrumpen en una prisión de Puerto Vallarta y facilitan la fuga de presos

Un grupo de individuos armados ha entrado en la cárcel de Ixtapa, en la ciudad de Puerto Vallarta, y ha liberado a un número indeterminado de presos en el marco de los disturbios desatados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', en una operación militar.

Tras conocerse la noticia se han registrado varios tiroteos en la zona del puerto de Puerto Vallarta, así como incendios de vehículos y comercios en la zona urbana.

En lo que respecta a la prisión de Ixtapa se ha informado de la irrupción de un grupo de individuos armados que han falicitado la salida de presos de este centro que alberga a reos considerados de alta peligrosidad.

El ayuntamiento de Puerto Vallarta ha emitido este domingo un bando en el que insta a la población a permanecer en sus casas y "solicita al comercio en general no abrir operaciones hasta nuevo aviso priorizando la de sus colaboradores y clientes".

Asimismo ha informado del despliegue de personal de Protección Civil y Seguridad Pública para mitigar riesgos e incidentes y resguardar las sedesd e instituciones y zonas estratégicas de la ciudad. Instan así a la población a permanecer en sus casas.

