Lidia Ávila y Óscar Schwebel aclaran la propiedad del nombre OV7 y descartan reencuentro

Los exintegrantes del grupo aclararon que la marca no puede usarse sin el consentimiento de los propietarios. (Foto: Cuartoscuro)

Lidia Ávila y Óscar Schwebel despejaron especulaciones sobre el nombre de OV7 al afirmar que la marca pertenece a seis de los integrantes originales, excluyendo a Kalimba, tras la polémica surgida por el uso del nombre en un evento reciente. Esto se produjo después de que, en la promoción de un espectáculo de los noventas pop tour, se anunciara la participación del grupo aunque, desde hace dos años, sus miembros dejaron de trabajar juntos.

Durante un encuentro con medios, los artistas explicaron el origen de la disputa. En palabras de Ávila: “Mira, lo que nosotros te podemos decir es que los que somos los dueños del nombre OV7, la gente se puede llegar a confundir pensando en que vamos a ser los siete o los cinco últimos, que fuimos los últimos años, pero ni una ni otra. O sea, el grupo como tal, OV7, terminó en el 2023, y pues de ahí cada quien es libre de hacer lo que quiera, ya sea por la derecha o por la izquierda”. Con esto, ambos subrayaron que la agrupación llegó a su fin desde entoncesy que cualquier uso del nombre requiere autorización de la mayoría de los propietarios.

El grupo de música Pop, OV7, se separó oficialmente en 2023. FOTO: Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM

Ávila y Schwebel detallaron que seis integrantes figuran como titulares legales de la marca, con excepción de Kalimba, quien se sumó al grupo en una etapa posterior y no figuró en el registro original. “Hay seis integrantes que somos dueños de ese nombre”, puntualizó Schwebel ante la prensa. La decisión se tomó por mayoría de votos en aquel momento, lo que dejó fuera a Kalimba Kadjaly Marichal Ibar en cuanto a la propiedad del nombre.

El conflicto se agudizó luego de que Ari Borovoy, quien dirige el antro vinculado a la promoción del show, utilizara el nombre de OV7 en publicidad, acción que motivó a Mariana Ochoa a llevar el asunto ante sus abogados. Los integrantes aclararon que están preparados para defender legalmente la marca si es necesario. “Y el día de mañana, aunque yo no esté arriba del escenario trabajando la marca como OV7, pues creo que mis hijos o mis herederos pueden seguir beneficiándose del nombre OV7, ¿no? Algo que trabajé durante toda mi vida", expresó Lidia.

Los músicos marcan distancia de Kalimba y cierran la puerta a un regreso, tras un último tour que definieron como "caótico".

Sobre la posibilidad de un reencuentro, los músicos fueron contundentes. “La verdad, la última gira fue un caos, medio complicada (...) Yo sí, ya no regresaría al grupo. Estoy haciendo otras cosas, estoy en otra etapa de mi vida”, reconoció Schwebel. Ávila, por su parte, afirmó: “La sacamos por la gente, por los fans, porque eso se merecían y nada, o sea, realmente, tristemente, la amistad se vio mermada y hoy en día sigue mermada”.

La situación deja claro que, tras el cierre definitivo de la agrupación en 2023, no existe intención alguna de volver a reunir al grupo bajo su nombre original.