La Mayiza: la organización a la que aludía Grupo Arraigado en sus canciones antes del asesinato de su acordeonista

Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos en el Malecón Viejo de Culiacán; el ataque ocurrió mientras conducía su camioneta en pleno centro de la ciudad. (YouTube: Grupo Arraigado)

El asesinato de Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, expuso la estrecha relación entre el repertorio musical de la agrupación y la estructura criminal de La Mayiza, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que actualmente se encuentra en guerra con Los Chapitos.

¿Qué se sabe del crimen?

Julio César, el acordeonista de la agrupación, fue asesinado la tarde del 25 de febrero de 2026 en el centro de Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió mientras la víctima conducía una camioneta Chevrolet de modelo reciente sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el músico, quien murió en el lugar a causa de las heridas.

Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos mientras circulaba por el Malecón Viejo, en el centro de Culiacán. (Tomada de X/@EditorMzt)

La agresión se registró alrededor de las 16:30 horas. El vehículo quedó encendido y no tenía placas visibles, únicamente con un permiso provisional pegado al espejo retrovisor. Los servicios de emergencia acudieron al llamado y, al arribar, paramédicos confirmaron que Julio César ya no presentaba signos vitales. En la escena se localizaron casquillos percutidos de arma corta.

Familiares del músico acudieron al lugar y realizaron la identificación del cuerpo. Vestía pantalón de mezclilla y camiseta oscura, y de acuerdo con versiones extraoficiales, había salido poco antes de la colonia 16 de Septiembre, llevando consigo su acordeón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen. Asimismo, el grupo ha guardado silencio en sus redes sociales.

Corridos con destinatario

Un ataque armado en pleno centro de Culiacán dejó sin vida al acordeonista de Grupo Arraigado. (Facebook: Grupo Arraigado)

Grupo Arraigado, originario de Culiacán, construyó parte de su popularidad interpretando corridos que hacen referencia a personajes reales del crimen organizado.

En plataformas digitales, la agrupación suma 59,895 oyentes mensuales en Spotify y cuenta con 4,748 seguidores en Instagram. Según el registro en la plataforma musical, tienen una audiencia especialmente fuerte en ciudades como Culiacán (5,023 oyentes), Ciudad de México (3,837), Tijuana (3,569), Chihuahua (3,147) y Guadalajara (1,784).

El repertorio del grupo incluye temas como “Los Rugrats”, donde se alude a una célula armada de La Mayiza, identificada como brazo operativo del Cártel de Sinaloa al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada.

Canciones de Grupo Arraigado, algunas aluden a La Mayiza. (Captura de pantalla)

La letra describe: “No son caricaturas, son aventuras de los ranchos con aparatos. Y allá por la laguna, son de los Ruelas, vienen equipados, armas y radios [...] la estructura de Ismael, pa’ que sepan de una vez”, en referencia directa a la estructura criminal de la región.

La agrupación ha dedicado canciones a otros operadores de alto rango del Cártel de Sinaloa, como Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias “El Meño”, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y extraditado a dicho territorio en julio de 2025.

El corrido “Escuela Zambada” amplía el panorama temático, relatando la formación criminal y el linaje familiar dentro de la organización: “Mi apellido es mi escuela, para bien o para mal”, se escucha.

Otros títulos dentro del repertorio popular de Grupo Arraigado son “En El Pedir Está El Dar”, “Charola Mz” y “El Sombrerito”, todos ellos en versiones en vivo y con alta popularidad en plataformas digitales.

Última actividad de Grupo Arraigado

Apenas hace unos días, el pasado 13 de febrero, Grupo Arraigado estrenó el tema “Sigo Pa Delante”, que igual alude a la historia de un personaje criminal y que contiene versos como: “Como me fue ayer, eso ya no vale. El ayer no existe, yo voy para adelante. Siempre me arriesgué, tiene lo grande hoy que lo he logrado, ya no hay quien me pare. No por dar un brinco, no somos iguales, solo aprovechamos oportunidades”.

Hasta días antes del ataque, Grupo Arraigado anunciaba presentaciones en vivo en el night club Manhattan en Los Mochis.

Hace unos días se presentaron en Los Mochis. (Captura de pantalla)

El asesinato del acordeonista se da en un tenso momento. Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa entró en una nueva espiral de violencia derivada de la fractura interna del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

A partir de entonces se desató una guerra abierta entre la facción de “La Mayiza”, leal al histórico líder, y el grupo de “Los Chapitos”, encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, provocando enfrentamientos armados, bloqueos y una ola de homicidios en distintas zonas del estado que han incluido a influencers y músicos ligados a dichas facciones.