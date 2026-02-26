México

La Mayiza: la organización a la que aludía Grupo Arraigado en sus canciones antes del asesinato de su acordeonista

El crimen se suma a una ola de violencia que se vive en Sinaloa en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Guardar
Julio César, acordeonista de Grupo
Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos en el Malecón Viejo de Culiacán; el ataque ocurrió mientras conducía su camioneta en pleno centro de la ciudad. (YouTube: Grupo Arraigado)

El asesinato de Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, expuso la estrecha relación entre el repertorio musical de la agrupación y la estructura criminal de La Mayiza, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que actualmente se encuentra en guerra con Los Chapitos.

¿Qué se sabe del crimen?

Julio César, el acordeonista de la agrupación, fue asesinado la tarde del 25 de febrero de 2026 en el centro de Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió mientras la víctima conducía una camioneta Chevrolet de modelo reciente sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el músico, quien murió en el lugar a causa de las heridas.

Julio César, acordeonista de Grupo
Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos mientras circulaba por el Malecón Viejo, en el centro de Culiacán. (Tomada de X/@EditorMzt)

La agresión se registró alrededor de las 16:30 horas. El vehículo quedó encendido y no tenía placas visibles, únicamente con un permiso provisional pegado al espejo retrovisor. Los servicios de emergencia acudieron al llamado y, al arribar, paramédicos confirmaron que Julio César ya no presentaba signos vitales. En la escena se localizaron casquillos percutidos de arma corta.

Familiares del músico acudieron al lugar y realizaron la identificación del cuerpo. Vestía pantalón de mezclilla y camiseta oscura, y de acuerdo con versiones extraoficiales, había salido poco antes de la colonia 16 de Septiembre, llevando consigo su acordeón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del crimen. Asimismo, el grupo ha guardado silencio en sus redes sociales.

Corridos con destinatario

Un ataque armado en pleno
Un ataque armado en pleno centro de Culiacán dejó sin vida al acordeonista de Grupo Arraigado. (Facebook: Grupo Arraigado)

Grupo Arraigado, originario de Culiacán, construyó parte de su popularidad interpretando corridos que hacen referencia a personajes reales del crimen organizado.

En plataformas digitales, la agrupación suma 59,895 oyentes mensuales en Spotify y cuenta con 4,748 seguidores en Instagram. Según el registro en la plataforma musical, tienen una audiencia especialmente fuerte en ciudades como Culiacán (5,023 oyentes), Ciudad de México (3,837), Tijuana (3,569), Chihuahua (3,147) y Guadalajara (1,784).

El repertorio del grupo incluye temas como “Los Rugrats”, donde se alude a una célula armada de La Mayiza, identificada como brazo operativo del Cártel de Sinaloa al servicio de Ismael “El Mayo” Zambada.

Canciones de Grupo Arraigado,
Canciones de Grupo Arraigado, algunas aluden a La Mayiza. (Captura de pantalla)

La letra describe: “No son caricaturas, son aventuras de los ranchos con aparatos. Y allá por la laguna, son de los Ruelas, vienen equipados, armas y radios [...] la estructura de Ismael, pa’ que sepan de una vez”, en referencia directa a la estructura criminal de la región.

La agrupación ha dedicado canciones a otros operadores de alto rango del Cártel de Sinaloa, como Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias “El Meño”, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y extraditado a dicho territorio en julio de 2025.

El corrido “Escuela Zambada” amplía el panorama temático, relatando la formación criminal y el linaje familiar dentro de la organización: “Mi apellido es mi escuela, para bien o para mal”, se escucha.

(Captura de pantalla/Spotify)
(Captura de pantalla/Spotify)

Otros títulos dentro del repertorio popular de Grupo Arraigado son “En El Pedir Está El Dar”, “Charola Mz” y “El Sombrerito”, todos ellos en versiones en vivo y con alta popularidad en plataformas digitales.

Última actividad de Grupo Arraigado

Apenas hace unos días, el pasado 13 de febrero, Grupo Arraigado estrenó el tema “Sigo Pa Delante”, que igual alude a la historia de un personaje criminal y que contiene versos como: “Como me fue ayer, eso ya no vale. El ayer no existe, yo voy para adelante. Siempre me arriesgué, tiene lo grande hoy que lo he logrado, ya no hay quien me pare. No por dar un brinco, no somos iguales, solo aprovechamos oportunidades”.

Hasta días antes del ataque, Grupo Arraigado anunciaba presentaciones en vivo en el night club Manhattan en Los Mochis.

Hace unos días se presentaron
Hace unos días se presentaron en Los Mochis. (Captura de pantalla)

El asesinato del acordeonista se da en un tenso momento. Desde el 9 de septiembre de 2024, Sinaloa entró en una nueva espiral de violencia derivada de la fractura interna del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

A partir de entonces se desató una guerra abierta entre la facción de “La Mayiza”, leal al histórico líder, y el grupo de “Los Chapitos”, encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, provocando enfrentamientos armados, bloqueos y una ola de homicidios en distintas zonas del estado que han incluido a influencers y músicos ligados a dichas facciones.

Temas Relacionados

Grupo ArraigadoLa MayizaMayo ZambadaCártel de SinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué es la presión arterial y por qué es clave para la salud?

Las revisiones frecuentes permiten identificar oportunamente cualquier alteración en la tensión, facilitando un tratamiento temprano y evitando complicaciones en el corazón

¿Qué es la presión arterial

Beca Benito Juárez 2026: cuáles son las letras que cobran el próximo viernes 27 de febrero

La programación por primera letra del apellido simplifica el proceso y brinda tranquilidad a las familias que esperan el apoyo escolar este febrero

Beca Benito Juárez 2026: cuáles

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Llave MX: cuáles son los beneficios y usos en trámites oficiales

La cuenta digital centralizada permite ingresar a diversos servicios gubernamentales desde una sola plataforma

Llave MX: cuáles son los

Madres Buscadoras se deslindan de noticia falsa sobre negativa a entregar cuerpo de “El Mencho”

Colectivos destacaron que no buscan venganza, pues su único interés es encontrar a sus familiares desaparecidos

Madres Buscadoras se deslindan de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres Buscadoras se deslindan de

Madres Buscadoras se deslindan de noticia falsa sobre negativa a entregar cuerpo de “El Mencho”

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por el asesinato del cantante de narcocorridos AfroSan en CDMX

Detienen a miembro del CJNG en Texas: es originario de Belice

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al acordeonista de Grupo

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

DEPORTES

Una baja más para México

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho