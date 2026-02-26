Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Un ataque armado en pleno centro de Culiacán dejó sin vida al acordeonista de Grupo Arraigado. (Facebook: Grupo Arraigado)

La violencia volvió a golpear al regional mexicano. Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos a plena luz del día este miércoles 25 de febrero, mientras conducía por el Malecón Viejo de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información de medios locales como El Sol de Sinaloa y Los Noticieristas, la agresión ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando Julio César transitaba en una camioneta Chevrolet de modelo reciente por el Paseo Niños Héroes, conocido también como el Malecón Viejo.

Testimonios recogidos por el portal Café Negro indican que el músico fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones, provocando su muerte instantánea.

Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos mientras circulaba por el Malecón Viejo, en el centro de Culiacán. (Tomada de X/@EditorMzt)

El vehículo, que no portaba placas visibles y solo tenía un permiso provisional en el espejo, quedó encendido en la vía pública.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), el área fue acordonada y peritos de la Fiscalía estatal realizaron las primeras diligencias, localizando casquillos percutidos de arma corta en la escena. Paramédicos que arribaron al lugar constataron la ausencia de signos vitales en Julio César, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia oficial.

Familiares de la víctima acudieron más tarde para identificarlo de forma oficial, según se reportó. El músico vestía pantalón de mezclilla y camiseta oscura y, de acuerdo con versiones extraoficiales, había salido poco antes de la colonia 16 de Septiembre, trayendo consigo su acordeón.

Las autoridades no han informado sobre las características de los responsables del crimen ni sobre detenciones vinculadas al caso.

Julio César "N", acordeonista de Grupo Arraigado. (Captura de pantalla)

En la zona donde se cometió el homicidio, hace casi un mes se registró un atentado a balazos contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes resultaron gravemente heridos pero lograron sobrevivir.

Grupo Arraigado y La Mayiza

Grupo Arraigado, agrupación fundada en Culiacán, se ha dado a conocer por su repertorio de corridos, algunos de ellos alusivos a Ismael “El Mayo” Zambada y figuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, especialmente a La Mayiza.

Canciones de Grupo Arraigado, algunas aluden a La Mayiza. (Captura de pantalla)

La formación cuenta con cinco integrantes y ha ganado notoriedad en plataformas digitales bajo el sello Loyalti Music, con temas como “Judas”, “Los Rumores” y “Sigo Pa Delante”, aunque también tienen otras canciones como “Los Rugrats”, “Escuela Zambada”, “El Sombrerito”, entre otras.

La ejecución de Julio César ocurre en un contexto de creciente violencia contra músicos del género regional.

Hasta el momento, Grupo Arraigado no ha emitido pronunciamientos públicos sobre la muerte de su integrante en sus plataformas digitales, mientras tanto, las autoridades de Sinaloa mantienen abiertas varias líneas de investigación y no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.