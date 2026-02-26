La economía mexicana crece 0.8 % en 2025, lejos de las expectativas del gobierno

La economía mexicana creció en 2025 0.8 por ciento, muy lejos de la expectativa de la SHCP (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La economía mexicana registró en 2025 un crecimiento de 0.8 por ciento, cifra que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora calificó como modesta y “por debajo de lo que necesitamos”, durante la presentación de la plataforma Impulsora de Innovación.

Aunque México evitó la contracción que algunos organismos financieros internacionales proyectaban a inicios de año debido a la incertidumbre comercial, el dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que el resultado quedó incluso lejos de las expectativas del propio gobierno.

Pese a que la Secretaría de Hacienda pronosticó una expansión de entre 0.5 y 1.5 por ciento, el crecimiento quedó oscurecido por el comportamiento del sector industrial, que se constituyó en el principal lastre para la economía.

El sector industrial no subió en 2025 y afectó la economía del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Inegi, las actividades secundarias —que agrupan principalmente a la industria manufacturera— cayeron 1.1 por ciento. En contraste, las actividades primarias avanzaron 4 por ciento y la de servicios crecieron 1.5.

El secretario Amador Zamora aclaró que, aunque el producto interno bruto (PIB) de 2025 no alcanzó las metas oficiales, tampoco se materializaron los “ominosos pronósticos” que en algún momento anticiparon una contracción.

Destacó que México mantuvo su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, tanto en compras como en ventas, a pesar de la debilidad económica.

Solo 51 centavos por dólar exportado corresponden a contenido nacional

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Crédito: Gobierno de México)

En este ámbito, el secretario de Hacienda precisó un dato estructural crítico: por cada dólar que México vende en el extranjero, únicamente 51 centavos son de valor generado en el país; el resto corresponde a importaciones de bienes intermedios. Esta proporción contrasta con la de países del sudeste asiático, donde 83 centavos por dólar exportado corresponden a valor nacional.

Frente a este escenario, el gobierno federal presentó el Plan México, cuyo objetivo es elevar el contenido nacional de las exportaciones al menos a 61 centavos por dólar, un cambio que, de lograrse, otorgaría al crecimiento del PIB mexicano —según lo expuesto por Amador Zamora— un impulso equivalente a 1.5 puntos porcentuales en el largo plazo.

Por ello, Amador Zamora remarcó la “tremenda capacidad del sector industrial para ser el principal socio comercial de Estados Unidos”, pero insistió en la necesidad de aumentar la generación local de valor en la economía mexicana para sostener un desarrollo más robusto.