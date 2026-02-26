México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fechas confirmadas para la entrega de tarjetas

Los nuevos aprendices iniciarán su capacitación el 2 de marzo

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió
un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre

Jóvenes Construyendo el Futuro corresponde a un programa social creado por el gobierno de México, cuyo propósito es apoyar a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo participante.

Durante 2026, los participantes obtienen un apoyo económico mensual de 9,582 pesos, monto que iguala el salario mínimo nacional, junto con un seguro médico proporcionado por el IMSS, el cual abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

El programa pretende dar a los jóvenes la posibilidad de obtener experiencia profesional para facilitar su acceso al mercado laboral en el futuro.

Jóvenes Construyendo el Futuro es
una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen

Fechas de la entrega de tarjetas para Jóvenes Construyendo el Futuro

La entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos aprendices que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro se llevará a cabo del 2 al 10 de marzo de 2026. Para conocer la fecha exacta, se puede revisar la plataforma digital del programa.

Cabe señalar que el único documento que se requiere para recoger el plástico es una identificación oficial vigente como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Quienes requieran orientación acerca del programa pueden consultar la plataforma digital o llamar a la Línea del Gobierno (079), que opera todos los días. Para trámites como reportes de tarjetas, existe también el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.

La entrega de tarjetas Bienestar
para los nuevos aprendices que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro se llevará a cabo del 2 al 10 de marzo de 2026

¿Cuándo inician y cómo son las capacitaciones laborales de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Por otra parte, estos aprendices iniciarán su capacitación laboral el próximo 2 de marzo. Cuando concluyan los 12 meses de capacitación, recibirán un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

El programa promueve el desarrollo integral de los jóvenes y responde a los requerimientos del sector productivo, a la vez que reconoce el compromiso de empresas y tutores, reforzando la conexión entre la formación profesional y la responsabilidad social.

En cuando a las capacitaciones, cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en 2026

Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos.

Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025. Cabe indicar que la meta para 2026 contempla la incorporación de 500 mil jóvenes al programa.

