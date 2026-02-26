Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

(Fiscalía de Jalisco)

Trece hombres permanecen en prisión preventiva tras ser imputados por su presunta participación en incendios y bloqueos ocurridos el 22 de febrero en distintas zonas de Jalisco, según informó la Fiscalía del Estado. Los sujetos fueron capturados en flagrancia tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales encabeza las pesquisas, en las que los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que la determinación respecto a su vinculación a proceso se tomará en 144 horas. Las autoridades señalaron que la detención fue considerada legal por los tribunales.

Se trata de Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”.

Hubo bloqueos en diferentes parte del país (REUTERS/Daniel Becerril)

A dichos sujetos se les imputan delitos como tentativa de homicidio agravado, ilícitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

“La totalidad de estos detenidos fue capturada en flagrancia por distintas corporaciones de seguridad en varias colonias del Estado”, se puede leer en el reporte de las autoridades.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que las investigaciones se realizan con apego a derecho y advirtió que “no habrá impunidad” en estos hechos. También exhortó a la población a presentar denuncias si resultaron afectadas por los incendios de vehículos o negocios resultantes de los disturbios.

Apenas un día antes, las autoridades informaron el traslado a prisión de los 13 sujetos, acció que fue realizado con el apoyo de vehículos blindados.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Bloqueos en Jalisco y otras entidades por la muerte de El Mencho

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó acciones violentas en diferentes partes del país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que Jalisco fue la entidad más afectada con el cierre de vialidades.

Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas fueron los otros estados en los que hubo bloqueos, lo que motivó al despliegue de agentes de seguridad para contener las acciones violentas.

Por su parte, el cuerpo de El Mencho fue llevado a la Ciudad de México, fue identificado por las autoridades y posteriormente reclamado por sus familiares. El 25 de febrero el Departamento de Estado publicó de manera oficial en su página web la muerte del hombre por el que EEUU ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su arresto.