Eurojazz 2026 en CDMX: conoce a los artistas que tomarán el Cenart este marzo

Uno de los eventos culturales más importantes de jazz regresa a la Ciudad de México con su 29ª edición, reuniendo lo mejor de la música europea y mexicana en un solo lugar durante dos fines de semana.
Los fanáticos del Eurojazz tendrán la oportunidad de disfrutar el festival del 1 al 15 de marzo de 2026 dentro de las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART) en la capital del país, dándole la bienvenida a la temporada de primavera.
La entrada al encuentro cultural es completamente gratuita, por lo que todas las personas interesadas podrán pasar un buen momento sin preocuparse por el presupuesto.
Artistas que se van a presentar en el Eurojazz 2026
El festival reunirá a una destacada selección de celebridades nacionales e internacionales que se presentarán en dos escenarios. A continuación, la lista de agrupaciones y solistas invitados, divididos por escenario:
Escenario Swing
Domingo 1 de marzo
- Candlelight Ficus (Austria) 15:00 h
- Troker (México, Jalisco) 18:30 h
Sábado 7 de marzo
- daoud (Francia) 15:00 h
- Mieczysław Szcześniak y el Trío Krzysztof Herdzin (Polonia) 18:30 h
Domingo 8 de marzo En el marco del Día Internacional de la Mujer
- Marta Sánchez Trío (España) 13:00 h
- Raquel Kurpershoek (Países Bajos) 16:00 h
- Hania Derej Trio (Polonia) 19:00 h
Sábado 14 de marzo
- Punk Anderson (Finlandia) 15:00 h
- CapYcua: Diodati - Bortone - Cigui - Cruz - Nandayapa (Italia) 18:30 h
Domingo 15 de marzo
- Klára Hajdu Quartet feat. Milán Szakonyi (Hungría) 15:00 h
- Topoľana / María Reháková (Eslovaquia) 18:30 h
Escenario Contratiempo
Domingo 1 de marzo
- Cuarteto de Jazz de Alejandro Campos (CDMX) 90 años de la Escuela Superior de Música 13:00 h
- Las Billies (CDMX) 17:00 h
Sábado 7 de marzo
- 18-21 Cuarteto (CDMX) 13:00 h
- Jazzid (CDMX) 17:00 h
Domingo 8 de marzo En el marco del Día Internacional de la Mujer
- Dahliazul (CDMX) 14:30 h
- Iraida Noriega (CDMX) 17:30 h
Sábado 14 de marzo
- Nancy Zamher (CDMX) 13:00 h
- Mulátoro Trío JazzSon (Veracruz) 17:00 h
Domingo 15 de marzo
- Abril Sánchez (CDMX) 13:00 h
- Diidxajazz (Oaxaca) 17:00 h
Puntos clave
- Fecha: Del 1 al 15 de marzo de 2026
- Días: Sábado y domingo
- Horarios: Las presentaciones musicales serán durante dos horarios, el primero a las 13:00 horas y el segundo a las 17:00 horas
- Ubicación: Áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán, CDMX)
- Boleto de entrada: Sin costo