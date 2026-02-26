Eurojazz 2026 en CDMX: conoce a los artistas que tomarán el Cenart este marzo

La vigésima novena edición del Eurojazz llenará las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes con conciertos gratuitos, artistas de Europa y México, y muchas actividades. (X/ @cenartmx)

Uno de los eventos culturales más importantes de jazz regresa a la Ciudad de México con su 29ª edición, reuniendo lo mejor de la música europea y mexicana en un solo lugar durante dos fines de semana.

Los fanáticos del Eurojazz tendrán la oportunidad de disfrutar el festival del 1 al 15 de marzo de 2026 dentro de las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART) en la capital del país, dándole la bienvenida a la temporada de primavera.

La entrada al encuentro cultural es completamente gratuita, por lo que todas las personas interesadas podrán pasar un buen momento sin preocuparse por el presupuesto.

Artistas que se van a presentar en el Eurojazz 2026

El festival reunirá a una destacada selección de celebridades nacionales e internacionales que se presentarán en dos escenarios. A continuación, la lista de agrupaciones y solistas invitados, divididos por escenario:

Escenario Swing

Domingo 1 de marzo

Candlelight Ficus (Austria) 15:00 h

Troker (México, Jalisco) 18:30 h

Sábado 7 de marzo

daoud (Francia) 15:00 h

Mieczysław Szcześniak y el Trío Krzysztof Herdzin (Polonia) 18:30 h

Domingo 8 de marzo En el marco del Día Internacional de la Mujer

Marta Sánchez Trío (España) 13:00 h

Raquel Kurpershoek (Países Bajos) 16:00 h

Hania Derej Trio (Polonia) 19:00 h

Sábado 14 de marzo

Punk Anderson (Finlandia) 15:00 h

CapYcua: Diodati - Bortone - Cigui - Cruz - Nandayapa (Italia) 18:30 h

Domingo 15 de marzo

Klára Hajdu Quartet feat. Milán Szakonyi (Hungría) 15:00 h

Topoľana / María Reháková (Eslovaquia) 18:30 h

Artistas que estarán presentes en el Eurojazz 2026. (Instagram - @cenartmx)

Escenario Contratiempo

Domingo 1 de marzo

Cuarteto de Jazz de Alejandro Campos (CDMX) 90 años de la Escuela Superior de Música 13:00 h

Las Billies (CDMX) 17:00 h

Sábado 7 de marzo

18-21 Cuarteto (CDMX) 13:00 h

Jazzid (CDMX) 17:00 h

Domingo 8 de marzo En el marco del Día Internacional de la Mujer

Dahliazul (CDMX) 14:30 h

Iraida Noriega (CDMX) 17:30 h

Sábado 14 de marzo

Nancy Zamher (CDMX) 13:00 h

Mulátoro Trío JazzSon (Veracruz) 17:00 h

Domingo 15 de marzo

Abril Sánchez (CDMX) 13:00 h

Diidxajazz (Oaxaca) 17:00 h

Puntos clave

Fecha: Del 1 al 15 de marzo de 2026

Días: Sábado y domingo

Horarios: Las presentaciones musicales serán durante dos horarios, el primero a las 13:00 horas y el segundo a las 17:00 horas

Ubicación: Áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán, CDMX)

Boleto de entrada: Sin costo