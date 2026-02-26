La Ciudad de México impulsa nuevas rutas aéreas y alianzas en Colombia

Funcionarios y promotores de la Ciudad de México presentan nuevas rutas aéreas y alianzas culturales en la feria ANATO 2026 en Bogotá, acompañados por artistas para destacar la riqueza de la capital. (SECTUR)

La Ciudad de México ha dado un paso firme para consolidar su proyección internacional en el mercado colombiano con la presentación de nuevas rutas aéreas, alianzas culturales y el despliegue de innovación digital en la feria ANATO 2026. El evento, celebrado en Bogotá, reunió a una delegación conformada por más de diez asociaciones de operadores turísticos de la capital mexicana, enfocadas en expandir la presencia de la ciudad en Sudamérica.

Estas acciones forman parte de una agenda que busca no solo incrementar el flujo de visitantes, sino también fortalecer los vínculos culturales y comerciales entre ambos países. Según la Secretaría de Turismo de México, la prioridad es transformar la conectividad y la experiencia del visitante rumbo a 2026.

Conectividad aérea: dos nuevas rutas directas desde Colombia

Viva Aerobus y la Secretaría de Turismo oficializaron la apertura de dos rutas directas: Medellín–AIFA y Cartagena–AIFA. Estas rutas serán clave para atraer a más turistas colombianos, especialmente ante la expectativa generada por los cinco partidos internacionales que la Ciudad de México acogerá ese año.

La inauguración de estas conexiones responde a una estrategia de fortalecimiento del flujo de viajeros de negocios y ocio. Las rutas permitirán enlaces más ágiles entre Colombia y la capital mexicana, facilitando el acceso a uno de los mercados turísticos más pujantes de América Latina.

Embajadores culturales de la Ciudad de México, incluyendo un luchador y un charro catrín, promocionan la capital en la feria ANATO 2026 en Bogotá, destacando su riqueza y oferta turística. (SECTUR)

Oferta cultural: el proyecto Casa Roja – Casa Kahlo

La agenda cultural se vio enriquecida con la firma de una carta de intención entre el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Vive Frida y OMEXTUR para el desarrollo del proyecto Casa Roja – Casa Kahlo en Coyoacán. El objetivo es ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en el legado de Frida Kahlo, a través de recorridos, actividades curatoriales y contextualizaciones históricas.

La propuesta busca transformar el espacio en un referente para el turismo cultural, atrayendo tanto al visitante nacional como internacional. Se proyecta que este atractivo se convertirá en uno de los puntos de mayor interés de cara a 2026.

Innovación digital: lanzamiento de la guía CDMX en Bloomberg Connects

En el marco de la feria, la Ciudad de México presentó su guía digital oficial en la plataforma Bloomberg Connects, una herramienta gratuita que amplía el acceso a la oferta turística y cultural de la capital.

La guía incluye siete recorridos temáticos y 190 sitios de interés, con fotografías, audios explicativos y recomendaciones prácticas. La actualización constante de la plataforma permitirá que nuevos recintos y actividades se integren a la oferta, posicionando a la ciudad como un destino moderno y en sintonía con las tendencias digitales.

Representantes culturales de la Ciudad de México, incluyendo un Catrín y luchadores, promueven el turismo y la cultura de la capital en la feria ANATO en Bogotá, destacando la diversidad de sus atracciones. (SECTUR)

Encuentro cultural y negocios: vínculos entre Colombia y la capital mexicana

La jornada incluyó un Encuentro Cultural orientado a fortalecer lazos comerciales y culturales. La delegación mexicana presentó su riqueza identitaria a través de expresiones como la lucha libre, la música de sonideros tradicionales del Peñón de los Baños y la representación de Frida Kahlo. El evento, realizado junto con la Alcaldía de Cali, Aeromexico, Grupo Posadas y otras entidades, generó mil 188 citas de negocios en su primer día.

La representación artística y la participación de figuras destacadas del ámbito cultural contribuyeron a proyectar la diversidad y tradición de la Ciudad de México ante los operadores colombianos, abriendo nuevas oportunidades para el intercambio turístico.