Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

El hijo mayor de Pepe Aguilar reveló que ha estado recibiendo de manera anónima mensajes intimidatorios que ponen en riesgo su estabilidad

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte recibidas a través de mensajes en Instagram, generando preocupación en el ámbito musical mexicano (Cortesía)

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y figura de la música urbana en México, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes en Instagram, donde también se hicieron referencias a su seguridad y estabilidad.

Relató que en una ocasión pactó encontrarse con uno de los agresores, pero éste no acudió como habían acordado. El cantante sostiene que estos incidentes ocurren con frecuencia y que muchos de los comentarios negativos provienen de cuentas anónimas tras una pantalla.

“Hace unos meses había una persona que constantemente me mandaba mensajes en Instagram: ‘que me iba a matar, que me iba a encontrar’. Aquí en Jalisco, yo vivo aquí en Jalisco y era constante”, confesó Emiliano Aguilar.

El hijo de Pepe Aguilar relata que los mensajes intimidatorios hacen referencia directa a su seguridad y estabilidad personal (IG: @emiliano_aguilar.t)

En los últimos años, Emiliano Aguilar ha ganado notoriedad en el espectáculo por impulsar su carrera independiente, completamente alejada del género regional mexicano propio de su familia.

Revelar la situación de las amenazas provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores: algunos le ofrecieron apoyo y le recomendaron tener cuidado, mientras que otros desaprobaron su postura.

Entre los mensajes favorables destacan frases como: “DIOS te bendiga y te cuide nunca dejes de ser como eres”, “honra a tu mamá, porque ella siempre va a estar para ti” y “siempre ladran y ladran y cuando les pasas a un lado salen corriendo o se quedan callados, ánimo”.

Un historial de polémicas, alejado de la dinastía Aguilar

Emiliano Aguilar ha estado en el centro de diversas polémicas recientes que han captado la atención pública y mediática.

Entre los episodios más notorios destaca su conflicto público durante los Latin Billboard Awards en Miami. Emiliano denunció en redes sociales que, pese a haber recibido una invitación oficial y la promesa de un asiento reservado, al llegar no encontró ningún lugar asignado a su nombre, situación por la que responsabilizó a su famoso papá.

Expresó su molestia a través de videos, criticando la organización del evento y calificando la experiencia como humillante. En sus mensajes, además de exigir respeto, manifestó su intención de forjar su camino en la industria musical sin depender de su apellido, y afirmó que buscará ser reconocido por su propio trabajo.

Su reacción generó debate entre quienes simpatizaron con su situación y quienes consideraron excesiva su respuesta.

La carrera independiente de Emiliano Aguilar, alejada del regional mexicano de su familia, lo ha llevado a recibir reacciones mixtas tras revelar las amenazas (Infobae México)

Otro foco de controversia surgió tras las declaraciones de Pepe Aguilar y sus hijos en el Hollywood Bowl sobre la inmigración y la legalidad. Emiliano intervino en la discusión cuestionando la diferencia entre ser un mexicano-americano “legal” o “ilegal”, subrayando que todos son mexicanos y defendiendo la unidad de la comunidad migrante.

Sus palabras se sumaron a la discusión generada por las declaraciones de su padre y hermana Ángela, quienes también enfrentaron críticas por la forma en la que abordaron el tema.

Dentro del ámbito familiar, Emiliano ha hecho públicas sus diferencias con Pepe Aguilar. En entrevistas y redes sociales, reveló que no mantiene comunicación con su padre desde hace más de dos años.

La tensión aumentó cuando Pepe Aguilar habló en una entrevista sobre la existencia de una segunda hija de Emiliano, información que el propio Emiliano consideraba privada y que, según él, no debía haberse divulgado. Esta situación provocó una serie de respuestas de Emiliano en redes, donde criticó la falta de contacto y empatía por parte de su padre y advirtió que podría revelar detalles privados de su familia.

