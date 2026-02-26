México

EEUU acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, líder del Cártel de Sinaloa en Baja California

Ofrecieron 5 millones por René Arzate García alias, líder del Cártel de Sinaloa en Baja California

(Foto: Jovany Pérez Silva)
(Foto: Jovany Pérez Silva)

En conferencia de prensa el Fiscal Adam Gordon, del Distrito Sur de California, junto a diversos funcionarios sumaron acusaciones formales a René Arzate García alias “La Rana”, líder del Cártel de Sinaloa, descrito como distribuidor de drogas a Estados Unidos.

La Rana está acusado de narcoterrorismo; apoyo material a una organización terrorista extranjera designada; realización de una empresa criminal continua; conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación; conspiración para importar sustancias controladas; conspiración para distribuir sustancias controladas; y conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

Es “una importante acción penal relacionada con el narcoterrorismo y los cárteles”, detallaron.

Por su parte el Fiscal Auxiliar ejecutivo del Distrito Sur de California, Víctor White, dijo que “hace menos de 300 días los siguientes cabecillas andaban libres y sin temor, hoy se encuentran en custodia en el Distrito Sur de California imputados por cometer delitos federales: Sagitaro, El Chavo Félix, Flakito, Payo y Váldez Ruíz. Ellos son sólo el principio. Organizaciones extranjeras operan a través de fronteras, pero la justicia no se detiene”.

Asimismo añadió que “recientes informes sobre los cárteles en México subrayan una sencilla verdad la inestabilidad de las organizaciones criminales están construidas sobre el miedo y la violencia, los individuos pueden ascender y caer pero el estado de derecho perdura”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tenido en la mira a otros integrantes del Cártel de Sinaloa por varios años. Tal es el caso de los hermanos Arzate García, quienes operan a nombre de dicha organización criminal en Tijuana, Baja California, y otros municipios de la entidad.

Con una diferencia de 10 años de edad entre uno y otro, Alfonso y René Arzate han logrado que las autoridades de EEUU estén detrás de sus pasos e incluso ofrezcan una recompensa de 20 mil dólares por información que conduzca al arresto de uno de ellos.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ambos han trabajado durante años como operadores de alto nivel del Cártel de Sinaloa; específicamente para Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien actualmente lidera el cártel junto a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Son buscados desde el 25 de julio de 2014, año en el que ambos fueron imputados por conspiración para importar marihuana en la Corte del Distrito Sur de California.

El mayor de los hermanos es Alfonso, alias Aquiles, quien se presume es el líder del grupo que ambos han hecho crecer durante los últimos años.

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere hipótesis de especialista en seguridad

Según refiere información de la DEA, el narcotraficante, próximo a cumplir 50 años, nació el 2 de diciembre de 1973 en Baja California —aunque medios locales refieren que él y su hermano son originarios de Sinaloa—.

Se le describe como un hombre de 1.75 metros de altura, calvo, y de aproximadamente 81 kilogramos.

De manera individual, Alfonso ostenta una acusación en su contra por conspiración para distribuir metanfetamina y conspiración de lavado de dinero.

Se dice que Alfonso comenzó su vida delictiva a los 30 años, después de haber trabajado en su juventud en una empresa de transporte. Al igual que René, la poca paga que recibía lo habría llevado a considerar el negocio de las drogas como una buena alternativa. Tras el paso de los años, ambos hermanos decidieron involucrarse más en el mundo del narcotráfico y comenzaron a trabajar juntos.

Narco en Méxicomexico-noticiasCártel de SinaloaLa Rana

