México

EEUU anuncia recompensa de 5 millones de dólares por “La Rana” y “El Aquiles”, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa

Los hermanos Arzate García fueron acusados de narcoterrorismo por sus actividades de tráfico de drogas

Foto: Jesús Aviles / Infobae
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura de los hermanos Arzate García, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Tanto René Arzate García, alias “La Rana”, como su hermano Alfonso, alias “El Aquiles”, fueron acusados por las autoridades estadounidenses de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo por el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a ese país.

Ambos narcotraficantes se encuentran entre los fugitivos buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que los hermanos Arzate García han operado durante más de una década al servicio del Cártel de Sinaloa, en específico para la facción de Los Mayos.

“La Rana”, el jefe de plaza encargado del tráfico de drogas en Tijuana

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Documentos judiciales señalan a René y Alfonso Arzate García por dirigir de manera conjunta la plaza del cártel en Tijuana, Baja California, durante los últimos 15 años.

Su liderazgo ha estado marcado por la violencia, el establecimiento de alianzas estratégicas y una profunda influencia en la región debido a la corrupción de la policía y la política.

La DEA señaló que a pesar de la disputa interna de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa -por el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada- los hermanos Arzate García mantienen el control del corredor de tráfico de drogas en Baja California, convirtiéndolos en una figura clave para la continuidad de las operaciones de la organización criminal.

*Información en desarrollo...

