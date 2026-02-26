México

Cómo preparar pollo agridulce bajo en calorías y lleno de sabor

Con técnicas sencillas, la preparación minimiza el uso de frituras y emplea ingredientes frescos, resultando en un plato jugoso y equilibrado en proteínas

El pollo agridulce bajo en calorías ofrece una opción saludable con el contraste de sabores intensos y jugosidad en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo agridulce bajo en calorías es la solución perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a los contrastes intensos, pues su jugosidad combinada con la salsa vibrante y casera logran conquistar desde el primer bocado.

La receta logra adaptar el clásico oriental con ingredientes sencillos y técnicas saludables. Además, es una opción que queda perfecta con un arroz blanco o una ensalada fresca, ideal para una comida ligera o una cena diferente.

El pollo agridulce bajo en calorías se acompaña perfectamente con arroz blanco o ensalada fresca, ideal para comidas ligeras y cenas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pollo agridulce bajo en calorías

El pollo agridulce bajo en calorías consiste en dados de pechuga de pollo dorados suavemente, bañados en una salsa casera a base de zumo de naranja, vinagre, salsa de soja y un toque de azúcar moreno. Se saltean con pimientos y cebolla, logrando un resultado jugoso y muy ligero, sin frituras intensas ni rebozados pesados.

  • Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

  • Ingredientes
  1. 400g de pechuga de pollo (sin piel, en dados)
  2. 1 pimiento rojo
  3. 1 pimiento verde
  4. 1 cebolla mediana
  5. 2 cucharadas de salsa de soja baja en sal
  6. 4 cucharadas de zumo de naranja natural
  7. 2 cucharadas de vinagre de manzana
  8. 1 cucharada de azúcar moreno (puedes usar edulcorante si prefieres)
  9. 1 cucharadita de maicena
  10. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  11. Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer pollo agridulce bajo en calorías, paso a paso

  1. Cortar el pollo en dados y salpimientar ligeramente.
  2. Laminar la cebolla y cortar los pimientos en tiras finas.
  3. En una sartén grande, añadir 1 cucharada de aceite y saltear el pollo a fuego medio hasta que esté dorado por fuera, pero jugoso por dentro. Retirar y reservar.
  4. Añadir la otra cucharada de aceite a la sartén y saltear la cebolla y los pimientos durante 4-5 minutos, hasta que estén tiernos.
  5. En un vaso, mezclar la salsa de soja, el zumo de naranja, el vinagre y el azúcar morena.
  6. Diluir la maicena en 2 cucharadas de agua fría y añadir a la mezcla anterior. Remover bien.
  7. Verter la salsa sobre las verduras en la sartén y dejar reducir a fuego medio-bajo unos 3 minutos, removiendo para evitar grumos.
  8. Incorporar el pollo, mezclar y cocinar todo junto 2 minutos más, hasta que la salsa espese y el pollo quede bien impregnado.
  9. Servir caliente y, si se desea, acompañar con arroz blanco o verduras al vapor.
La receta utiliza pechuga de
La receta utiliza pechuga de pollo sin frituras, logrando un plato ligero ideal para quienes cuidan su alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 27g
  • Grasas: 6g
  • Hidratos de carbono: 9g
  • Azúcares: 4g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el pollo agridulce en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Si se quiere recalentar, se puede hacer en sartén suave o microondas, añadiendo una cucharada de agua para mantener la jugosidad.

