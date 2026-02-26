Cómo preparar pollo agridulce bajo en calorías y lleno de sabor

El pollo agridulce bajo en calorías es la solución perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a los contrastes intensos, pues su jugosidad combinada con la salsa vibrante y casera logran conquistar desde el primer bocado.
La receta logra adaptar el clásico oriental con ingredientes sencillos y técnicas saludables. Además, es una opción que queda perfecta con un arroz blanco o una ensalada fresca, ideal para una comida ligera o una cena diferente.
Pollo agridulce bajo en calorías
El pollo agridulce bajo en calorías consiste en dados de pechuga de pollo dorados suavemente, bañados en una salsa casera a base de zumo de naranja, vinagre, salsa de soja y un toque de azúcar moreno. Se saltean con pimientos y cebolla, logrando un resultado jugoso y muy ligero, sin frituras intensas ni rebozados pesados.
- Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 20 minutos
- Ingredientes
- 400g de pechuga de pollo (sin piel, en dados)
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla mediana
- 2 cucharadas de salsa de soja baja en sal
- 4 cucharadas de zumo de naranja natural
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cucharada de azúcar moreno (puedes usar edulcorante si prefieres)
- 1 cucharadita de maicena
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer pollo agridulce bajo en calorías, paso a paso
- Cortar el pollo en dados y salpimientar ligeramente.
- Laminar la cebolla y cortar los pimientos en tiras finas.
- En una sartén grande, añadir 1 cucharada de aceite y saltear el pollo a fuego medio hasta que esté dorado por fuera, pero jugoso por dentro. Retirar y reservar.
- Añadir la otra cucharada de aceite a la sartén y saltear la cebolla y los pimientos durante 4-5 minutos, hasta que estén tiernos.
- En un vaso, mezclar la salsa de soja, el zumo de naranja, el vinagre y el azúcar morena.
- Diluir la maicena en 2 cucharadas de agua fría y añadir a la mezcla anterior. Remover bien.
- Verter la salsa sobre las verduras en la sartén y dejar reducir a fuego medio-bajo unos 3 minutos, removiendo para evitar grumos.
- Incorporar el pollo, mezclar y cocinar todo junto 2 minutos más, hasta que la salsa espese y el pollo quede bien impregnado.
- Servir caliente y, si se desea, acompañar con arroz blanco o verduras al vapor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 27g
- Grasas: 6g
- Hidratos de carbono: 9g
- Azúcares: 4g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar el pollo agridulce en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Si se quiere recalentar, se puede hacer en sartén suave o microondas, añadiendo una cucharada de agua para mantener la jugosidad.