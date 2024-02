Cártel del Golfo: las claves que permitieron la no vinculación a proceso de “La Kena”

Imagen: Infobae México

Luego de que José Alberto García Vilano fue capturado en inmediaciones de una tienda departamental un juez en Tamaulipas determinó no vincular a proceso a un hombre que todo apunta a que es La Kena, presunto líder de una facción del Cártel del Golfo. Por dicho sujeto las autoridades de Tamaulipas ofrecían una recompensa de hasta 2 y medio millones de pesos.

Te puede interesar: Caso de la Kena se le cae a la FGR; juez ordenó la no vinculación a proceso

Y es que según diversos reportes La Kena estaría relacionado con varios delitos. Cabe destacar que el hombre habría estado relacionado con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, dos de los cuales fueron encontrados muertos.

Qué fue lo que llevó al juez a determinar la no vinculación

Durante la mañana del 31 de enero la organización Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED) compartió un documento en el que se especifican las razones que llevaron a que La Kena no fuera vinculado a proceso. El archivo fue compartido luego de que la Secretaría de Gobernación presentó, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una denuncia de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras Martínez.

Segob solicitó juicio político contra juez de Tamaulipas Foto: X@LuisaAlcalde

Respecto a la detención de un hombre, posiblemente La Kena, en el archivo se detalla que hubo tres cateos en varios inmuebles y en uno de ellos fueron halladas dos armas de fuego y poco más de 205 gramos de cocaína. En estos hechos no hubo detenidos.

Te puede interesar: En Ciudad Victoria exigen extradición de ‘La Kena’, líder del Cártel del Golfo: “El pueblo se siente vulnerable”

Sin embargo, uno de los objetos que fue encontrado fue una licencia de conducir “a nombre de la persona señalada”. Ahora bien, en la audiencia inicial y antes de el hombre fuera imputado su defensa pidió un receso de más de dos horas, tiempo en el que habló con su cliente, así como para tener acceso a la carpeta de investigación, pero algunos documentos no estaban disponibles.

“No no se había corrido traslado con las copias hasta ese momento; transcurrida la temporalidad suficiente, el Fiscal Federal formuló imputación únicamente por los hechos constitutivos de delitos cometidos en el cateo aludido”.

Casa presuntamente relacionada a La Kena en Nuevo león (Foto: Google Maps)

Es decir, el fiscal hizo la imputación únicamente por delitos específicos, a saber, delincuencia organizada en su modalidad de comercio, así como posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las autoridades.

Te puede interesar: Cártel del Golfo: liberaron a Axel Alfredo, hijo de “El Contador”

Ante estos hechos la persona acusada se acogió al plazo constitucional de 144 horas. La continuación de la audiencia fue programada para las 10:00 horas del 24 de enero, pero no sucedió debido a que la defensa argumentó que no había podido hablar con su cliente, al parecer ni siquiera sabían dónde estaba.

Una credencial falsa y la no vinculación a proceso

Si bien durante el cateo fue hallado clorhidrato de cocaína, este elemento no fue usado para relacionarlo con otro indicio que señalara que lo hallado por las autoridades era destinado a la venta de drogas.

Parte del comunicado de la JUFED (Foto: X/@jufed_org)

En el documento se puede leer que el principal indicio hallado fue la credencial, la cual resultó ser falsa, al menos con la información presentada, por tanto no se podía asegurar que el hombre habitaba el sitio que fue cateado, ”la fiscalía no sustentó con diverso dato tal circunstancia, no recabó dato de prueba que corroborara su dicho”.

La JUFED asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar que la pertenencia del hombre al grupo criminal. “Se alejó de su obligación de investigar”, detalla el comunicado.

En resumen, el documento asegura que, a su juicio, el juez actuó apegado a la ley y fue la FGR la que actuó de manera “deficiente”, aunque lo anterior haya favorecido al imputado. Infobae México trató de confirmar que la persona mencionada en el documento era La Kena, o incluso si dicho hombre habría sido liberado, pero no recibió respuesta por parte de autoridades ni de la JUFED.