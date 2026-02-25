México

Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX aplicará vacunas contra el sarampión

Las autoridades instalarán módulos de vacunación durante el espectáculo para ampliar la cobertura entre jóvenes y asistentes al evento

Las autoridades instalarán módulos de vacunación durante el espectáculo para ampliar la cobertura entre jóvenes y asistentes al evento. (FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

El concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo servirá también como escenario para una iniciativa de salud pública que busca contener el repunte global de sarampión. Las autoridades capitalinas instalarán puestos de vacunación durante el evento, con el objetivo de ampliar la cobertura entre la población joven y promover la inmunización masiva.

La decisión fue confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el despliegue logístico incluirá módulos de vacunación distribuidos a lo largo de la plancha del Zócalo y calles aledañas. “Sí va a haber puestos de vacunación en el concierto de Shakira. Vamos a invitar a los jóvenes a que se vacunen”, afirmó Brugada durante una conferencia de prensa el 24 de febrero. La mandataria subrayó que la logística estará diseñada para garantizar que la jornada transcurra en condiciones óptimas tanto para los asistentes como para el personal sanitario.

La campaña busca prevenir un repunte de casos de sarampión y aprovechar la alta concentración de público en el Zócalo.

La estrategia responde al contexto actual, en el que el sarampión ha mostrado un incremento de casos a nivel internacional y mantiene en alerta a los sistemas de salud. Según las autoridades, la medida busca facilitar el acceso a la vacuna, sobre todo entre sectores que podrían no acudir a centros de salud convencionales.

Durante su intervención, Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México, precisó que se pretende que la mayor parte de los asistentes ya cuenten con la inmunización antes del inicio del espectáculo. “Puede ser un objetivo. Es un incentivo. Pongámonos de meta que estemos ya muchos y muchas vacunadas”, expresó Gasman al presentar la campaña. De acuerdo con la funcionaria, la acción se enmarca dentro de una política más amplia para frenar el avance de enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Además de la aplicación de dosis contra el sarampión, se prevé que los módulos ofrezcan información sobre síntomas, rutas de atención y refuercen la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.

Además de aplicar dosis, los módulos brindarán información sobre síntomas y la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Qué es el sarampión y cómo se transmite

El sarampión es una enfermedad viral que se propaga a través de las gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe al sarampión como una de las afecciones más contagiosas, por lo que el uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario ante síntomas resultan medidas clave para interrumpir cadenas de transmisión. Los síntomas iniciales suelen presentarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus, afectando principalmente a niños y requiriendo atención inmediata para evitar brotes.

Quiénes deben vacunarse contra el sarampión

  • Niñas y niños de seis meses a nueve años.
  • Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o desconozcan si fueron vacunados anteriormente.

