Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

La nueva entrega de la popular saga de terror llegará a las pantallas grandes del país el jueves 26 de febrero

Scream 7 será estrenada en
Scream 7 será estrenada en todos los cines de México este jueves 26 de febrero. Captura de tráiler oficial.

La nueva película de Scream 7 llegará muy pronto a las salas de cine de México, luego de que la sexta entrega se estrenó en el 2023.

Ghostface está de vuelta y en esta ocasión también traerá a los personajes principales de las primeras películas, Sidney Prescott (Neve Campbell) y Gale Weathers (Courteney Cox).

La nueva película de la exitosa franquicia de terror estará en todas las salas de cine de México a partir de este jueves 26 de febrero.

La preventa de boletos ya arrancó desde hace algunas semanas, por lo que los fans de ‘Scream’, así como del género del horror, no se quieren perder esta historia y saber quién estará tras la máscara de Ghostface.

La película de terror se estrenará en febrero de 2026. Crédito: X/@CInepolis.

Muchas personas acudirán a las salas de cine de los distintos complejos cinematográficos en el país, por lo que tienen duda de cuál será la clasificación para exhibición.

¿Cuál será la clasificación de ‘Scream 7’ en su estreno en salas de cine en México?

Los distintos complejos cinematográficos en el país anunciaron cuál será la clasificación de ‘Scream 7’ al momento de su estreno en salas de cine en México.

De acuerdo con lo revelado por las cadenas de cine, ‘Scream 7′ obtendrá una clasificación de B15, por lo que aquellas personas de 15 años y más podrán entrar a la exhibición de la cinta de terror.

Asimismo, personas menores de 15 años no podrán entrar a las salas de cine de todo el país para disfrutar la película en pantalla grande.

La clasificación de 'Scream 7'
La clasificación de 'Scream 7' será B15 en todos los cines de México. (Créditos: Paramount Pictures)

Clasificaciones de películas en cines de México

En México, las películas se clasifican para orientar al público sobre la edad recomendada para su consumo. El sistema es regulado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

  • AA: Contenido apto para todo público, especialmente para menores de 7 años.
  • A: Apta para todo público, sin restricciones de edad.
  • B: Recomendada para mayores de 12 años.
  • B15: Recomendada para mayores de 15 años.
  • C: Solo para mayores de 18 años, puede incluir violencia o lenguaje explícito.
  • D: Exclusiva para adultos, con contenido sexual o violento explícito.

¿De qué tratará ‘Scream 7′?

La cinta Scream 7 representa el retorno de la reconocida franquicia de terror, esta vez con Kevin Williamson en la dirección. En esta ocasión, Sidney Prescott busca rehacer su vida en Pine Grove, Indiana, tras años de enfrentamientos contra Ghostface.

No obstante, un nuevo individuo con la máscara de Ghostface surge, amenazando a su hija Tatum y obligando a Sidney a confrontar sus recuerdos.

Neve Campbell, quien da vida
Neve Campbell, quien da vida a Sidney Prescott, volverá par interpretar a Sydney. (Créditos: Paramount Pictures)

La película reúne a figuras emblemáticas como Gale Weathers y suma nuevos personajes y sospechosos, mientras la intriga crece tras cada suceso violento.

La trama profundiza en las secuelas psicológicas de los ataques, el vínculo materno filial y el pánico que invade a los habitantes. Scream 7 integra recursos clásicos del slasher y sorpresas argumentales, manteniendo el suspenso y el horror propios de la serie.

