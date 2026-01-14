Malditos Nerds

Scream 7: Ghostface busca venganza contra la familia de Sidney Prescott en un nuevo adelanto

Scream 7 se estrenará el 27 de febrero y reúne a viejas y nuevas figuras del terror cinematográfico

Guardar
Scream 7 presenta un nuevo adelanto.

Scream 7 ya despierta expectativas y revive la tensión que caracterizó al clásico original de 1996. La reconocida Neve Campbell regresa como Sidney Prescott en la séptima entrega de la franquicia, que esta vez estará dirigida por Kevin Williamson, creador de la saga. Williamson anuncia que planea cerrar la historia con un conflicto familiar inesperado: el asesino Ghostface amenaza con destruir la tranquilidad que Sidney logró años después de los brutales asesinatos iniciales.

Ahora, la venganza toma un giro más personal, ya que el nuevo Ghostface tiene como objetivo a la hija de Sidney, interpretada por Isabel May, situando el peligro en el núcleo de la vida de la superviviente más famosa del género slasher actual.

El regreso de personajes icónicos en Scream 7

Scream 7 contará no solo con el retorno de Campbell, sino también con otros supervivientes y villanos emblemáticos de la saga. Courteney Cox reaparece como la periodista Gale Weathers y David Arquette vuelve a interpretar a Dewey Riley, a pesar de que su personaje fue asesinado en 2022. De manera llamativa, la película recupera a Matthew Lillard como Stu Macher y a Scott Foley como Roman Bridger, antiguos portadores de la máscara de Ghostface que, según la continuidad, ya estaban fallecidos. Esto sugiere la utilización de flashbacks o de nuevos recursos narrativos.

Al reparto se suman Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, quienes retoman los papeles de los gemelos Mindy y Chad que interpretaron en las dos películas previas. Joel McHale debuta en la franquicia como Mark, el esposo de Sidney, resaltando el enfoque familiar que este film pretende explorar. La presencia de nuevos integrantes, entre quienes destacan Anna Camp, Mckenna Grace y Celeste O’Connor, refuerza la intención de combinar elementos nostálgicos con propuestas frescas.

Scream 7 (Captura de tráiler
Scream 7 (Captura de tráiler oficial)

Evolución de la amenaza y el conflicto generacional

El nuevo adelanto para televisión repasa escenas desde 1996 hasta la actualidad, destacando cómo el trauma ha perseguido a Sidney desde su adolescencia hasta hoy, y cómo ahora se refleja en su hija, que tiene la misma edad que tenía Sidney al enfrentar su primer ataque de Ghostface. La característica llamada telefónica de Ghostface, otra vez con la voz de Roger L. Jackson, presenta el principal dilema: el asesino solo atacará a la hija de Sidney cuando ella misma esté presente y pueda presenciar el horror.

Los hechos se sitúan dos años después de Scream VI y prometen explorar cómo el pasado ineludible obliga a Sidney a enfrentarse nuevamente al asesino que ha marcado su vida. La evolución del logotipo y la atmósfera mostrada en los avances subrayan el carácter de cierre de ciclo, donde la seguridad familiar es amenazada y los personajes se ven llevados al límite tanto física como emocionalmente.

Desafíos, controversias y cambios en la producción de Scream 7

El proceso de desarrollo de Scream 7 ha estado marcado por polémicas y retos internos. En primer lugar, Melissa Barrera, protagonista en las dos anteriores entregas, fue apartada del proyecto después de que la productora decidiera prescindir de ella debido a comentarios públicos sobre el conflicto en Gaza.

Posteriormente, Jenna Ortega y el director Christopher Landon también abandonaron la producción, lo que obligó a replantear la narrativa y los personajes principales. La incorporación de Kevin Williamson como director de esta entrega representa, por un lado, un retorno a las raíces de la saga, y por otro, un intento de reconducir las divisiones internas en el elenco y en el equipo creativo.

Sin embargo, estas decisiones han generado discusión y debate entre los seguidores sobre la dirección argumental y ética que tomará. El estreno está programado para el 27 de febrero de 2026 y, mientras tanto, las incógnitas en torno a la identidad del nuevo Ghostface y el desenlace para Sidney Prescott mantienen la atención tanto de los seguidores clásicos como de nuevas audiencias.

Temas Relacionados

Scream 7Neve Campbellmalditos-nerds-peliculaspeliculasmalditos-nerds

Más Noticias

ARC Raiders confirma más de 12 millones de copias vendidas y celebra con obsequios para sus jugadores

ARC Raiders impulsa récords en usuarios y redefine la competencia entre shooters PvPvE

ARC Raiders confirma más de

Larian Studios estudia llevar Divinity, su próximo juego, a la Nintendo Switch 2

El nuevo Divinity fue anunciado en The Game Awards y podría llegar a Nintendo Switch 2

Larian Studios estudia llevar Divinity,

Ubisoft ejecuta una ola de despidos en Massive Entertainment, estudio detrás de Avatar: Frontiers of Pandora

Massive Entertainment, conocido por The Division y Avatar: Frontiers of Pandora, atraviesa un proceso de reestructuración interna

Ubisoft ejecuta una ola de

El director de Stellar Blade declara la IA esencial para posicionar a Corea en la industria del gaming

La industria del videojuego surcoreana busca cerrar la brecha con China mediante un giro tecnológico y estatal hacia la IA

El director de Stellar Blade

Steam rompe un nuevo récord y supera los 42 millones de usuarios concurrentes

El récord de usuarios activos refleja la consolidación del PC como plataforma de juegos

Steam rompe un nuevo récord

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Avengers: Doomsday muestra la llegada

Avengers: Doomsday muestra la llegada de Los Cuatro Fantásticos a Wakanda en su nuevo adelanto

Jason Momoa y Dave Bautista enfrentan la yakuza y una conspiración en ‘Equipo Demolición’

Hugh Jackman lidera The Death of Robin Hood, la reinvención oscura del legendario forajido

‘La Empleada’ arrasa en taquilla y asegura su secuela con Sydney Sweeney

Avengers: Doomsday ofrece un primer vistazo a Charles Xavier y Magneto con un nuevo adelanto

SERIES

One Piece presenta a Baroque

One Piece presenta a Baroque Works en el nuevo tráiler de su segunda temporada

Seth Rogen confirma que la temporada 2 de The Studio inicia rodaje tras triunfo en los Globos de Oro

The Witcher confirma que la quinta y última temporada de la serie llegará este año

Tomb Raider: Sophie Turner habla sobre su papel como Lara Croft en la nueva serie

Stranger Things estrenará un documental sobre el detrás de escena de la quinta temporada el 12 de enero