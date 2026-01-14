Scream 7: Ghostface busca venganza contra la familia de Sidney Prescott en un nuevo adelanto

Scream 7 presenta un nuevo adelanto.

Scream 7 ya despierta expectativas y revive la tensión que caracterizó al clásico original de 1996. La reconocida Neve Campbell regresa como Sidney Prescott en la séptima entrega de la franquicia, que esta vez estará dirigida por Kevin Williamson, creador de la saga. Williamson anuncia que planea cerrar la historia con un conflicto familiar inesperado: el asesino Ghostface amenaza con destruir la tranquilidad que Sidney logró años después de los brutales asesinatos iniciales.

Ahora, la venganza toma un giro más personal, ya que el nuevo Ghostface tiene como objetivo a la hija de Sidney, interpretada por Isabel May, situando el peligro en el núcleo de la vida de la superviviente más famosa del género slasher actual.

El regreso de personajes icónicos en Scream 7

Scream 7 contará no solo con el retorno de Campbell, sino también con otros supervivientes y villanos emblemáticos de la saga. Courteney Cox reaparece como la periodista Gale Weathers y David Arquette vuelve a interpretar a Dewey Riley, a pesar de que su personaje fue asesinado en 2022. De manera llamativa, la película recupera a Matthew Lillard como Stu Macher y a Scott Foley como Roman Bridger, antiguos portadores de la máscara de Ghostface que, según la continuidad, ya estaban fallecidos. Esto sugiere la utilización de flashbacks o de nuevos recursos narrativos.

Al reparto se suman Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, quienes retoman los papeles de los gemelos Mindy y Chad que interpretaron en las dos películas previas. Joel McHale debuta en la franquicia como Mark, el esposo de Sidney, resaltando el enfoque familiar que este film pretende explorar. La presencia de nuevos integrantes, entre quienes destacan Anna Camp, Mckenna Grace y Celeste O’Connor, refuerza la intención de combinar elementos nostálgicos con propuestas frescas.

Scream 7 (Captura de tráiler oficial)

Evolución de la amenaza y el conflicto generacional

El nuevo adelanto para televisión repasa escenas desde 1996 hasta la actualidad, destacando cómo el trauma ha perseguido a Sidney desde su adolescencia hasta hoy, y cómo ahora se refleja en su hija, que tiene la misma edad que tenía Sidney al enfrentar su primer ataque de Ghostface. La característica llamada telefónica de Ghostface, otra vez con la voz de Roger L. Jackson, presenta el principal dilema: el asesino solo atacará a la hija de Sidney cuando ella misma esté presente y pueda presenciar el horror.

Los hechos se sitúan dos años después de Scream VI y prometen explorar cómo el pasado ineludible obliga a Sidney a enfrentarse nuevamente al asesino que ha marcado su vida. La evolución del logotipo y la atmósfera mostrada en los avances subrayan el carácter de cierre de ciclo, donde la seguridad familiar es amenazada y los personajes se ven llevados al límite tanto física como emocionalmente.

Desafíos, controversias y cambios en la producción de Scream 7

El proceso de desarrollo de Scream 7 ha estado marcado por polémicas y retos internos. En primer lugar, Melissa Barrera, protagonista en las dos anteriores entregas, fue apartada del proyecto después de que la productora decidiera prescindir de ella debido a comentarios públicos sobre el conflicto en Gaza.

Posteriormente, Jenna Ortega y el director Christopher Landon también abandonaron la producción, lo que obligó a replantear la narrativa y los personajes principales. La incorporación de Kevin Williamson como director de esta entrega representa, por un lado, un retorno a las raíces de la saga, y por otro, un intento de reconducir las divisiones internas en el elenco y en el equipo creativo.

Sin embargo, estas decisiones han generado discusión y debate entre los seguidores sobre la dirección argumental y ética que tomará. El estreno está programado para el 27 de febrero de 2026 y, mientras tanto, las incógnitas en torno a la identidad del nuevo Ghostface y el desenlace para Sidney Prescott mantienen la atención tanto de los seguidores clásicos como de nuevas audiencias.