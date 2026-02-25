Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Harold Azuara desmiente en redes sociales el rumor viral sobre su falsa muerte compartido el 23 de febrero

Harold Azuara, conocido por interpretar a ‘Monche’ en la serie La CQ, se vio obligado a desmentir un rumor viral sobre su presunta muerte, después de que la noticia se propagó en las redes sociales durante la noche del 23 de febrero.

La confusión surgió cuando una publicación en X, realizada el 22 de febrero por la cuenta @luislettuce1, compartió una imagen del actor en blanco y negro junto a las siglas “R.I.P.”, lo que llevó a varios usuarios a interpretar que Azuara había fallecido.

La coincidencia fonética entre “Mencho” –en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación– y “Monche”, personaje de la serie, alimentó el malentendido tras la difusión de la noticia sobre su abatimiento en Tapalpa, Jalisco.

Pese al caos generado, el propio Harold Azuara recurrió a redes sociales para negar la noticia, escribiendo: “Monche!!! Con ‘E’ al final”, en alusión a la confusión de nombres.

Una publicación en X con la imagen en blanco y negro de Harold Azuara y siglas R.I.P. desató la noticia falsa

Las respuestas de sus seguidores reflejaron el impacto del bulo: “Noooo, Monche”, “Dime que es mentira” y “Me tomo más tiempo de lo que pensé entender el chiste” fueron algunos de los comentarios destacados.

Azuara ha desarrollado su carrera como actor en proyectos de audiencia infantil y juvenil, entre ellos La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de formar parte de MasterChef Celebrity. Su reconocimiento en la televisión mexicana se consolidó tras su participación en La CQ, emitida entre 2012 y 2014.

Harold Azuara es conocido por su trayectoria en series juveniles como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho (/ @Harold Azuara)

La trayectoria de Harold en la pantalla mexicana

Harold Azuara, cuyo nombre completo es Brandon Harold Azuara Leguizamo, nació el 13 de enero de 1997 en México. Es conocido por su trabajo como actor y creador de contenido digital.

Se popularizó como co-creador del canal de YouTube Harold Benny y por su participación en la plataforma Vine. En televisión, alcanzó reconocimiento por su papel de Monche en la serie “La CQ”, trabajo por el que recibió el premio Kids’ Choice Award en 2013.

Harold Azuara aclara en sus redes sociales la confusión causada por su personaje Monche en La CQ

Azuara inició su carrera en producciones teatrales siendo muy joven y debutó en televisión en 2005. Ha superado el millón de suscriptores en YouTube y cuenta con una amplia base de seguidores en redes sociales.

En su trayectoria como actor, ha participado en series y películas como “Rosario Tijeras”, “El Guau”, “Anónima”, “The (Almost) Legends” y “Who’s a Good Boy?”.

En el ámbito personal, tiene un medio hermano menor y un hermanastro. Ha sido vinculado sentimentalmente con la también creadora de contenido Ixpanea y con la actriz Fernanda Urdapilleta.