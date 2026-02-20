México

Marx Arriaga reta a Mario Delgado sobre inclusión de género en libros de texto gratuitos: “Acepten que mintieron”

El exdirector de materiales Educativos de la SEP exhibió al secretario e instó a que “No se hundan más”

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

La polémica entre Marx Arriaga, exdirector de Materiales de Educación de la SEP, y el secretario de esta dependencia, Mario Delgado, continúa aún con uno de ellos ya destituido. La tarde de este 19 de febrero de 2026, el exfuncionario ha vuelto al debate pública al exhibir al titular de la Secretaría de Educación Pública como un “mentiroso”.

Mienten, afirma Marx Arriaga sobre instrucciones de cambios en libros de la SEP

A través de su cuenta de X, en un breve mensaje acompañado de un video, el exdirector de Materiales Educativos, comentó:

“¡El humilde rostro de un mentiroso! Reto a Mario Delgado a que muestre un oficio en donde se me indique la inclusión del tema: “Las mujeres en la historia”. No se hundan más. Acepten que mintieron. El magisterio no es tonto... ‘Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto’”.

Marx Arriaga se lanzó contra
Marx Arriaga se lanzó contra Mario Delgado a través de su cuenta de X. (Presidencia/Cuartoscuro)

En la grabación publicada por Marx Arriaga, se puede ver a Mario Delgado en una entrevista donde asegura que la relación comenzó a desgastarse por “diferencias de puntos de vista”. Reiteró que la instrucción nunca fue terminar con el contenido de los libros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ni con el “legado” de Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo el exfuncionario.

Mujeres en la Historia, entre las principales diferencias con el exdirector

El secretario de Educación argumentó que al revisar el contenido de los libros de texto gratuitos en algunos, por poner un ejemplo, el libro de texto de Historia que se reparte de tercero a sexto de primaria no incluía el tema de “Mujeres en la Historia”: “Ya era algo que no puede pasar desapercibido”.

La mandataria aseguró que habrá diálogo. (Presidencia)

Cabe señalar que durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se resaltó que este era un punto clave en la ruptura con Marx Arriaga, debido a su negación rotunda para modificar algunos puntos en los libros que utilizan las y los estudiantes de primaria.

Marx ArriagaMario DelgadoSEPClaudia Sheinbaummexico-noticiasLibros de Texto GratuitosPolítica Mexicana

